La Policía investiga varios robos en el entorno del barrio toledano de la Cornisa: "Es una sensación de inseguridad total"

Vecinos del barrio de la Cornisa, el Seminario y sus alrededores, en el Casco Histórico de Toledo, denuncian a EL ESPAÑOL- EL DIGITAL CLM una serie de robos producidos durante los meses de marzo y abril que tienen en vilo a la población de la zona. Fuentes de la Policía Nacional señalan que se trata de "delincuencia no profesional" y que se ha reforzado la vigilancia.

Tras dos intentos de robo los días 6 y 10 de marzo, finalmente, el día 24 de ese mes los intrusos lograron entrar en un centro educativo. Las tres veces, el equipo directivo del colegio denunció los hechos.

Según relatan fuentes de dicha directiva, el acceso se realizó a través de la puerta, que quedó "destrozada". Los ladrones también reventaron otras puertas de acceso al colegio y "revolvieron el despacho de administración, portería y mi despacho". Lo sustraído: un ordenador portátil y "algo de dinero, no mucho".

Una de las puertas del colegio tras ser forzada.

Además, muestran su extrañeza porque el colegio está rodeado de vecinos que residen en pisos "pero nadie oyó nada" a pesar de que accedieron con lo que, al parecer, fue un taladro en la puerta.

La dirección del centro lamenta el malestar que los intentos de robos y el consumado les provoca: "Estamos vendidos. He tenido que poner cámaras y una alarma". "Es una sensación de inseguridad total", apostilla.

A esta inquietud se suma una más: el hecho de que "saben que en los colegios no hay nadie los fines de semana y tienen libertad para hacer lo que quieran". El centro ha sufrido un intento de robo una cuarta vez, pero ha decidido no denunciar.

Otra puerta forzada en un despacho del colegio.

Entorno del Seminario

Una familia del entorno del Seminario relata también su experiencia. El robo en su vivienda se produjo la madrugada del jueves al Viernes Santo, del 17 al 18 de abril. Los padres se encontraban de viaje fuera de la ciudad y fue el hijo quien encontró "las luces encendidas y toda la casa patas arriba" alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Intuyen que la entrada se produjo por una casa en ruinas colindante a la suya "y con un acceso fácil para los ladrones". Según relata el padre de la familia, rompieron la puerta de un candado que había en el solar colindante y entraron por una de las ventanas de su domicilio.

"No tenemos ni joyas ni nada, que supongo es lo que buscaban", afirma. Les robaron el televisor, varios ordenadores, relojes y alguna cosa sentimental". Según confirma la policía, se trataría de una medalla. "Por lo que se llevaron no debe ser una banda profesional", apunta.

Calle Retama

Por otra parte, el robo en dos viviendas colindantes en la calle Retama ha sido denunciado esta misma semana. Los inmuebles se encuentran en desuso y pertenecen a una señora que reside en otro domicilio del Casco Histórico.

Se topó con el asunto cuando fue a pasear por la mañana a su mascota. Para entrar, según relata, "forzaron la puerta y rompieron la ventana". La Policía Nacional confirma que lo sustraído fue una bicicleta. "Debe ser cosa de críos, esto no es de un profesional", señala la propietaria.

Refuerzo de vigilancia

A la consulta de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM a la Policía Nacional sobre estas denuncias formuladas por los vecinos, no relaciona el robo en el centro escolar con los acontecidos en las viviendas particulares. Fuentes del cuerpo señalan que "se trata de delincuencia no profesional, no especializada".

También afirman que se ha establecido un dispositivo para reforzar la vigilancia en el entorno "ante otros posibles robos con fuerza" y que hay en marcha una investigación de la Policía Judicial para localizar a los intrusos.

Por otro lado, la unidad de Seguridad Ciudadana "establecerá contacto" con los vecinos "para que les hagan llegar sus inquietudes y toda la información que tengan".