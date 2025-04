Tomás Rufo, torero: "Estoy haciendo las cosas bien para llegar a ser figura, pero no quiero correr"

Con tan solo cuatro años de alternativa, Tomás Rufo (Talavera de la Reina, 1999) se ha colado en los primeros puestos del escalafón taurino gracias a una regularidad impresionante y a su capacidad para triunfar en plazas de máxima exigencia como Madrid, Sevilla o Pamplona. A sus 25 años, el toledano afronta esta temporada como una de las más importantes de su joven carrera, con compromisos clave en todas las grandes ferias, incluido un triple paseíllo en San Isidro.

El arranque del año no ha podido ser más prometedor. Faenas de peso en Valencia y Castellón y un debut triunfal en Arles (Francia) han confirmado el gran momento por el que atraviesa el diestro. "La de Arles fue una tarde muy especial que va a marcar un antes y un después en mi temporada", asegura Rufo, que además debuta este año con una ganadería de peso como Victorino Martín.

Con un nuevo apoderado, Víctor Zabala de la Serna, al frente de su carrera, Rufo encara el año con ilusión, madurez y un objetivo claro: seguir creciendo. "Estoy delante de la cara del toro y no me pesa", señala. Y en ese equilibrio entre juventud, talento y responsabilidad se forjan los nombres llamados a escribir nuevas páginas en la historia del toreo.

Imagen de archivo de Tomás Rufo en el tentadero de Alcurrucén. Javier Longobardo

Pregunta. Ha arrancado la temporada por todo lo alto, con faenas de peso en Valencia y Castellón y un debut triunfal en Arles el pasado domingo. ¿Qué sensaciones le dejó esa tarde en Francia?

Respuesta. La verdad es que siempre he tenido suerte en las plazas francesas. Iba con mucha ilusión y no fue para menos. Fue una tarde muy importante, una faena especial porque era un debut esperado, y la gente estuvo muy cariñosa conmigo. Yo lo viví con mucha intensidad. El primer toro lo disfruté más, aunque el segundo también me permitió mostrar una buena dimensión. En conjunto, fue una tarde que va a marcar un antes y un después en mi temporada.

P. Le habrá dado energía extra para afrontar lo que viene...

R. Claro que sí. Tardes así recargan las pilas de ilusión y más con lo que viene por delante: Sevilla, mis tres compromisos en Madrid… Te da mucha moral, la verdad.

P. ¿Qué espera de esta temporada?

R. Seguir creciendo, evolucionando y, sobre todo, triunfar. Creo que es un buen momento para posicionarme y estar en todas las ferias.

"Estoy haciendo las cosas bien para llegar a ser figura"

P. En apenas cuatro años de alternativa ha logrado grandes triunfos en las principales ferias de España y aparece en los primeros puestos del escalafón taurino. ¿Ya se ha consagrado como figura?

R. No, todavía no. Las figuras del toreo han hecho muchas cosas durante muchos años y yo llevo aquí, como quien dice, 15 minutos. Estoy haciendo las cosas bien para poder llegar a ello algún día. Creo que estoy en un momento importante, de estar en las ferias, de competir con las grandes figuras... y poco a poco voy haciéndome mi hueco. Gracias a Dios están saliendo las cosas muy bien, pero tampoco quiero correr. Todo tiene que llegar a su debido tiempo.

P. Aun así, tiene mucho mérito todo lo que ha conseguido en tan poco tiempo…

R. Al final, con dedicación y sacrificio se consiguen las cosas. Estos años estoy viviendo por y para el toreo. Lógicamente, como un chaval de 25 años que soy, tengo días buenos y días malos, pero intento mantener una regularidad bastante fuerte. Ojalá mantenerla este año, que creo que puede ser más largo que los anteriores. Tengo carteles con todas las figuras y ahí es donde tengo que estar para dar la talla.

"Me siento con capacidad para afrontar lo que viene"

P. ¿En qué estado de forma se encuentra actualmente?

R. No me atrevo a decirte si estoy a un 100 %, a un 80 o a un 60, pero lo que sí veo es que estoy delante de la cara del toro y no me pesa. Vengo de una lesión, hemos trabajado duro y me siento con capacidad para afrontar lo que viene.

P. Desde noviembre, su apoderado es Víctor Zabala de la Serna, gerente de las plazas de toros de Madrid y Valencia. ¿Cómo está yendo esta nueva etapa?

R. Muy a gusto, muy feliz. Estamos haciendo un buen equipo y estoy contento. Además, gracias a Dios están saliendo las cosas en la plaza, que es lo más importante. Creo que estamos los dos con mucha ilusión.

"Deseo un triunfo fuerte en Madrid"

P. Este año tiene tres tardes en las Fiestas de San Isidro de Madrid. ¿Salir por la puerta grande de Las Ventas es sueño u obsesión?

R. Desde luego que es un sueño, pero hay veces que los sueños se convierten en obsesión. Yo deseo un triunfo fuerte en Madrid y este año voy muy bien colocado, con ganaderías muy de mi gusto. Solamente falta que llegue el día, que yo llegue preparado y que tenga un poquito de suerte, que es muy importante.

P. En dos de estas tres corridas ya se ha colgado el cartel de 'no hay billetes'. Está claro que la afición madrileña espera a Tomás Rufo. ¿Qué espera Tomás Rufo de estas citas?

R. Yo voy a intentar dar tres grandes tardes de toros. Hay una expectación grandísima. Comparto cartel con dos figuras del toreo, y eso también suma.

"Toledo es como mi segunda casa y voy con muchísima ilusión"

P. Este año también repite en el Corpus de Toledo. ¿Es una cita especial?

R. Desde luego que sí. Es mi cuarto Corpus en Toledo, que es como mi segunda casa. Me quieren mucho y voy con muchísima ilusión. Además, con las dos máximas figuras del toreo y con la ganadería de Daniel Ruiz. Espero seguir repitiendo año tras año.

P. Ha anunciado una temporada con "sorpresas". Entre ellas, empezar a lidiar Victorino Martín. ¿Qué significa eso para usted?

R. Es un cambio de aires. Es una ganadería que han lidiado todas las figuras. Yo he tentado mucho en su casa, pero nunca la había matado en ninguna corrida ni novillada. Quería esperar el momento en el que me encontrase preparado, tanto física como mentalmente. Ahora ha llegado y me ilusiona bastante. Creo que puede dar un plus a mi toreo y a mi temporada.

P. ¿Abre la puerta también a torear otras ganaderías como Miura?

R. De momento, vamos paso a paso, pero no cierro ninguna puerta. Estoy seguro de que llegará el día que también me eche para adelante y empiece a matar todas las ganaderías.