Los Navalucillos rechaza la invitación y su banda no acudirá al Gran Cortejo de Mondas de Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Los Navalucillos (Toledo) ha decidido no acudir finalmente al Gran Cortejo de Mondas que se celebra este sábado en Talavera de la Reina debido a que la banda de música "no ha tenido tiempo suficiente para ensayar" al no haber sido admitida en un primer momento.

Así lo han expresado en las redes sociales municipales, explicando que la decisión se tomó este mismo miércoles por la noche en una reunión en la que participaron todos los actores del desfile de las Mondas de esta localidad.

El Consistorio ha recordado que la Concejalía de Festejos de Talavera de la Reina sabe desde el 3 de abril que Los Navalucillos no asistirían, pero no se reconsideró la admisión hasta el 21 de abril.

Asimismo, ante el anuncio de que la Comisión de Mondas prepara un reglamento de cara al año 2026, la localidad ha solicitado que tengan en cuenta la participación de su banda municipal en dicha norma.

Talavera reconsideró la decisión

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, ante la polémica generada, la Comisión de Mondas reconsideró la decisión este mismo miércoles e informó que se invitaba a la banda de Los Navalucillos a desfilar.

"Estas fiestas unen y lo que nunca hemos pretendido es desunir porque son la máxima expresión de la concordia y el hermanamiento", expresó el alcalde, José Julián Gregorio en respuesta a la polémica generada por la decisión inicial de que la banda no desfilase.