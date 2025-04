Ayuntamiento de Toledo, expertos en medio ambiente y vecinos analizarán la situación del Tajo la semana que viene

La situación del río Tajo a su paso por Toledo será analizada ‘in situ’ la semana que viene en una visita que realizará el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, con la Asociación de Vecinos ‘La Cornisa’ y “expertos en río Tajo y en medio ambiente”.

Velázquez lo ha adelantado durante una visita al vivero de la Cámara de Comercio donde ha pedido “prudencia” ante la situación de “excepcionalidad” del caudal del río tras las crecidas y los desembalses aguas arriba. “Estamos en una situación de excepcionalidad todavía. Una situación extraordinaria que nos hace ser muy prudentes”, ha afirmado.

Por ello, considera necesario la opinión de los expertos de la Confederación Hidrográfica de Tajo, así como de la Cátedra de la Fundación Soliss y la Universidad de Castilla-La Mancha para impulsará la recuperación integral y químico del río.

Vertidos Cero

Velazquez asegura que “este equipo de Gobierno se ha tomado muy en serio la salud del río Tajo” y, remarca, que con el Plan de Plan de Vertidos Cero ya se han cerrado diez puntos contaminantes en la ciudad. La última actuación ha sido el sellado de la fosa séptica de la Peraleda de explanada de los conciertos. “La calidad del agua hoy es mejor que hace un año y mucho mejor que hace dos”, ha insistido.

En este sentido, ha asegurado que la depuración de agua del Tajo es trabajo de varias administraciones y ha lamentado que “siempre se pone en foco en la Comunidad de Madrid, que depura todas las aguas de todos sus municipios”. Con esto, busca también la responsabilidad del Gobierno regional “porque es evidente que hay municipios industriales en Castilla- La Mancha “que no es que no depuren correctamente, que no depuran”