Toledo recurrirá la prórroga que le niega el ministerio para La Alhóndiga y los chalés de la Escuela de Gimnasia

Toledo recurrirá la decisión del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de no conceder la prórroga al Ayuntamiento para la rehabilitación de la Alhóndiga y de los chalés de la Escuela de Gimnasia. Deberían estar ejecutados en el mes de marzo del año 2026. Sin esta prórroga, el Ayuntamiento podría perder la financiación de los proyectos.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, señala que el Ayuntamiento está en disposición de ejecutar en el plazo establecido las obras de los chalés, no así de la Alhóndiga. “Ya que tendría que estar construida y terminada y no vamos a llegar, teniendo en cuenta, que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural, la gestión se complica mucho más”, ha reconocido.

Alcalde no comprende la negativa ministerial porque en otros proyectos sí que se han concedido, como es el caso de los fondos EDUSI". "Salvamos casi el 40 por ciento de estos con obras importantes como la Pasarela del Puente de Alcántara, la conexión de la vía verde entre Azucaica y Santa Bárbara, el Mercado del Polígono, o la remodelación de la plaza del Sagrario en el barrio de Santa Bárbara".

A renglón seguido, argumenta que "nos encontramos con muchos fondos Next Generation, que no tenían proyectos y tuvimos que trabajar muy duro para sacarlos adelante y no perder ni un solo euro, como es el caso del Pabellón de la Escuela Central de Educación Física, o la conexión de la Vega, que tenemos una prórroga concedida hasta el 30 de junio del próximo año".

En este sentido, el también concejal de Fondos Europeos asegura que desde el ayuntamiento pelearán “por cada euro”. Mientras tanto, buscarán una solución para que la escuela de danza que se iba a instalar en la Alhóndiga, "se pueda ubicar en otro espacio alternativo".