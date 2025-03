El alcalde de Mora pide más Guardia Civil y "medidas efectivas" por los robos de "miles de kilos de aceituna"

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, ha recibido al alcalde de Mora, Emilio Bravo y a su concejal de Agricultura, Sergio Moreno, ante la oleada de robos que ha sufrido la localidad durante última campaña de la aceituna por parte de grupos organizados y que según el Ayuntamiento moracho ha ascendido a "miles de kilos".

En este encuentro, Bravo ha pedido que se adopten "medidas efectivas" para frenar estos robos que han afectado al campo pero que también se producen en domicilios y empresas de la localidad como el refuerzo inmediato de los efectivos de la Guardia Civil.

En el caso concreto de los olivares, ha exigido que se investigue la trazabilidad de los frutos robados, en especial la compra de aceituna en almazaras molinos y cooperativas de la localidad de Malagón (Ciudad Real) después de que los retenidos manifestasen que el destino de la aceituna sustraída era su venta en algunas de estas instalaciones, ha informado el Consistorio de Mora.

Por su parte, Devia ha confirmado a Bravo que en las próximas fechas aumentará el número de efectivos de la Guardia Civil en toda la región y también en el cuartel de la localidad. Además, ha asegurado que los investigadores mantienen abiertas líneas de colaboración con la Comandancia de Ciudad Real para investigar los posibles puntos de receptación.

En este sentido, tanto el regidor como el concejal morachos han calificado la reunión de "productiva" y han transmitido el mensaje de tranquilidad que les ha trasladado el subdelegado.

Robos en la campaña

El alcalde de Mora convocó el pasado 21 de marzo el Consejo Agrario Local ante la creciente preocupación del sector olivarero por la oleada de robos.

"Nuestros agricultores han demostrado una vez más su compromiso y valentía, saliendo al campo no solo a recoger la aceituna, sino también a proteger el fruto de su esfuerzo. Me duele profundamente que las autoridades de seguridad no hayan podido actuar con la contundencia que seguramente deseaban. El campo es vida, trabajo y sacrificio. No podemos permitir que quienes lo cultivan vivan con miedo", afirmaba a la salida de aquel encuentro el alcalde.