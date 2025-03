El PP cuelga en solitario el lazo morado en el Ayuntamiento de Toledo: "Seguiremos luchando contra el machismo"

El Ayuntamiento de Toledo, con el alcalde Carlos Velázquez a la cabeza, ha colocado este lunes el lazo conmemorativo del 8M en el balcón del Consistorio, un gesto simbólico que marca el inicio de la quincena de actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, solo ha habido representación del PP y la ausencia del resto de grupos políticos ha marcado el acto. No han estado ni Vox, que forma parte del equipo de Gobierno, ni los concejales del PSOE e IU-Podemos.

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, la popular Marisol Illescas, ha lamentado especialmente la incomparecencia de los grupos de la oposición, señalando que "sólo ponen excusas para seguir dividiendo".

🟣 Damos inicio a la quincena de la Mujer con la colocación del lazo en la fachada del Ayuntamiento de #Toledo en conmemoración del #8M.



Defendemos un feminismo basado en la cooperación y reconocemos la lucha por la #igualdad desde el respeto, la unidad y el entendimiento,… pic.twitter.com/GeSB3iSeY5 — Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) March 3, 2025

Illescas ha recalcado que este año los ediles de Vox no han estado presentes por "motivos personales" y ha acusado a PSOE e IU-Podemos de tener como "único afán" es "boicotear cualquier actividad que se desarrolle desde esta Concejalía y desde este Ayuntamiento".

Fuentes municipales han recordado que el pasado 25N, cuando la vicealcaldesa Inés Cañizares sí participó en el acto en el que se colgó la pancarta del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los socialistas justificaron su ausencia precisamente por la presencia de Vox, al entender que compartir espacio con este grupo supondría blanquear sus posturas negacionistas de la violencia machista. Sin embargo, hoy han mantenido su ausencia a pesar de que los ediles de Vox no han acudido.

Marisol Illescas, concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores. Javier Longobardo

Illescas, al margen de la polémica, ha insistido en que el Consistorio "tiene muy claro cuál es su trabajo, que es seguir luchando por erradicar el machismo y para conseguir la igualdad plena de todas las personas en la ciudad de Toledo".

Además, ha reprochado a los grupos de la oposición que "siempre tienen una excusa para no acudir a cualquiera de las más de 50 actividades que hemos organizado este año".

La concejal ha concluido haciendo un llamamiento a la participación en los actos programados, destacando que el Ayuntamiento sigue trabajando "en positivo" y apostando por la unidad, ya que "la causa así lo requiere".

Respuesta a Tolón

Después de que recientemente la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, calificase de "machista" al actual equipo de Gobierno municipal, Illescas ha acusado a la socialista de "intentar echar tierra a los demás en los ojos para brillar".

"Aquí la única machista está demostrando ser ella, y su equipo del PSOE, porque con lo que está cayendo ahora mismo a nivel nacional de casos en los que dirigentes socialistas eligen a mujeres por catálogo (...) los escándalos se suceden uno tras otro", ha argumentado.

El PSOE se explica

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha pedido al alcalde de Toledo que rectifique en sus políticas de igualdad, apoye las mociones en defensa de los derechos de las mujeres y no contraprograme actos que las invisibilizan y las restan voz, en referencia a que el acto institucional del 8M se celebrará el próximo sábado por la mañana, coincidiendo con la manifestación convocada por la Plataforma 8M.

Noelia de la Cruz, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Javier Longobardo

Tras la colocación del lazo morado en el Ayuntamiento, ha explicado que su grupo no ha participado en el acto porque, aunque Vox no ha asistido, sigue marcando las políticas de igualdad. "Es un juego de trileros. Porque los escondan, no significa que no estén", ha señalado.

Por ello, ha pedido a Velázquez que rectifique en el ecuador de la legislatura, aunque ha asegurado que ya pasará a la historia como "el alcalde de la división", que eliminó la Concejalía de Igualdad y relegó los derechos de las mujeres a un mero asunto social.