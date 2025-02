Óscar Puente descarta tajantemente el soterramiento del AVE en Talavera de la Reina: "No hay recursos económicos"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a descartar las obras de soterramiento de las vías del AVE en Talavera de la Reina, además de en otras ciudades españolas como Palencia, Villarreal o Granada, porque "no hay recursos económicos para acometerlas por su elevado coste".

Así lo ha asegurado durante su participación en el Congreso regional del PSOE de Castilla y León, donde ha afirmado que su compromiso es "con la racionalidad y lo posible".

Aunque ha asegurado que hay protocolos firmados para realizar soterramientos en múltiples lugares, ha lamentado que "no hay dinero suficiente para acometerlos". "No se puede hacer en Valladolid, dudo mucho que se vaya a hacer en Palencia y no se va a hacer Villarreal, Talavera de la Reina o Granada", ha zanjado el titular de la cartera de Transportes.

"Firmar protocolos es muy fácil, pero luego hay poner los recursos, licitar los proyectos y hacer las obras. Es muy difícil eliminar las vías a su paso por una ciudad porque el coste es muy grande", ha reconocido.

No es la primera vez que el Ministerio de Transportes rechaza abiertamente el soterramiento de las vías del tren en Talavera. En mayo de 2024, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, aseguró durante una visita a Toledo que "no está al alcance" por lo que no iba "a engañar a nadie ni generar expectativas".

Contra una "barrera arquitectónica"

No obstante, son muchos los que continúan pidiendo el soterramiento. Este mismo viernes, la asociación SOS Talavera ha vuelto a defender esta opción como única manera de "garantizar la permeabilidad" y "hacer desaparecer la barrera arquitectónica" que supone un trazado a cielo abierto.

Entienden que se trata de "una cuestión de voluntad política y económica" porque técnicamente es posible afrontar esta obra que afectaría a 3,8 kilómetros de vía. "Su coste sería inferior a los más de 1.000 millones de euros que costará desviar la línea a Toledo", han añadido.