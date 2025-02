José Jaime Alonso: "Que haya seguridad en Fuensalida es la prioridad absoluta del actual equipo de Gobierno"

El 'popular' José Jaime Alonso recibe en su despacho del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Lo hace el día después de haberse aprobado en esa misma sede consistorial los que son sus segundos presupuestos municipales como alcalde, unas cuentas diseñadas para seguir revirtiendo, según dice, el retroceso experimentado en el pueblo durante la anterior legislatura socialista.

Con un rictus sereno y un hablar tranquilo, pero sin perder claridad ni contundencia en sus explicaciones, este maestro de 50 años de edad -que formó parte del Gobierno de Castilla-La Mancha como viceconsejero durante la Presidencia de María Dolores de Cospedal y después fue diputado nacional- insiste en que su equipo de Gobierno está plenamente volcado en "recuperar el Fuensalida que siempre fue".

Entre las prioridades de Alonso destacan la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos, la reactivación industrial del municipio y la apuesta por la seguridad, un ámbito en el que asegura estar trabajando "al 200 %" para reforzar los medios técnicos y humanos de la Policía Local y reclamar más efectivos de la Guardia Civil.

"Queremos crecer, pero de manera ordenada, ofreciendo a las familias que quieran vivir aquí no solo una casa, sino un proyecto de vida completo: vivienda y empleo", asegura el alcalde de Fuensalida, localidad con 12.500 vecinos y perteneciente a la comarca de Torrijos, ubicada al noroeste de la provincia toledana y muy influenciada -para lo bueno y lo no tan bueno- por el 'desbordamiento' del sur de la Comunidad de Madrid.

El pueblo todavía conserva algunas de las empresas que lo convirtieron en una de las potencias del sector del calzado en España, aunque la competencia extranjera ha hecho mella y los esfuerzos pasan hoy por hoy por lograr potenciar una industria local más diversificada que permita seguir generando nuevas oportunidades.

El alcalde de Fuensalida durante la entrevista. Javier Longobardo

Usted llegó a la Alcaldía de Fuensalida en junio de 2023 habiendo ganado las elecciones municipales por mayoría absoluta tras los que hasta ahora han sido los únicos cuatros años del PSOE. ¿Cómo se encontró a su pueblo y al propio consistorio?

Al pueblo nos lo encontramos muy cambiado. Hay una concejal del equipo de Gobierno que dice que este no era el mismo pueblo que nosotros entregamos.

Es cierto que durante los cuatro años de Gobierno socialista se pusieron muchas excusas, como la pandemia o Filomena, pero, de manera implícita o explícita, ellos mismos reconocen que hubo un retroceso en todos los ámbitos: en el mantenimiento de instalaciones y edificios públicos, en la generación de empleo y en el dinamismo del municipio. Eso es algo evidente.

"Queremos recuperar el Fuensalida que siempre fue"

Cuando al motor de un coche lo pones a cero, después necesitas un tiempo hasta que vuelve a coger velocidad de crucero. Ahora el Ayuntamiento va a más de 3.500 revoluciones, pero no hemos pasado de cuarta. Nos queda por alcanzar, como mínimo, la quinta y la sexta. Y en esa línea estamos trabajando, para recuperar el Fuensalida que siempre fue.

Para avanzar en ese objetivo serán muy importantes los presupuestos municipales de 2025 que se acaban de aprobar en este Ayuntamiento. ¿Sobre qué pilares se asientan?

Al final, los presupuestos marcan la línea de trabajo del equipo de Gobierno y están basados en nuestro programa electoral. Con ellos pretendemos recuperar el dinamismo que tenía Fuensalida y ofrecer los mejores servicios públicos a los vecinos. Para ello es fundamental la renovación y el mantenimiento constante del municipio, manteniéndolo actualizado.

Si queremos que nuestros vecinos tengan un servicio de agua digno, regular y sin problemas, es imprescindible que invirtamos en la sustitución de redes y que cambiemos las antiguas tuberías de fibrocemento por un sistema moderno, por ejemplo. Durante los últimos cuatro años, como invertir en tuberías no es algo visible ni políticamente rentable, esto es algo que no se hizo.

Además, hay que apoyar al entramado asociativo, a la cultura y al deporte. Debemos ofrecer a los clubes deportivos y asociaciones de Fuensalida las mejores instalaciones y apoyo económico, porque, al final, quienes generan ese dinamismo son los colectivos locales en colaboración con el Ayuntamiento.

Esa es la línea a seguir: apoyar a nuestro comercio, a nuestra industria y facilitar todo aquello que permita que Fuensalida, que siempre ha sido un polo industrial, siga creciendo o, al menos, mantenga su nivel actual. Estar en contacto constante con los empresarios, captar nuevas empresas y consolidar el empleo es uno de los objetivos principales que contemplan los presupuestos y una prioridad del equipo de Gobierno.

Para este año 2025, uno de los proyectos estrella será el nuevo centro joven. ¿Qué servicios va a ofrecer y qué fecha se estima para su inauguración?

El deseo es que podamos iniciar la actividad del centro joven en torno a septiembre. Esta era una demanda no solo de los jóvenes de Fuensalida, sino también de las familias.

Hasta ahora, los jóvenes no tenían un sitio donde ir ni un programa de actividades adecuado para llenar, al menos, los fines de semana. Eso se va a solucionar con la puesta en marcha del centro joven.

Alonso en otro momento de la charla.

También será muy importante para el ocio y la cultura de Fuensalida la rehabilitación del histórico Matadero. ¿En qué fase se encuentran las obras?

Esta intervención trata de conjugar necesidad y oportunidad. El matadero, que es un edificio histórico de Fuensalida, tenía que rehabilitarse porque corría riesgo de derrumbe y no podíamos permitir su deterioro.

En una primera fase, hemos sustituido todas las cubiertas y garantizado la estabilidad del edificio. Ahora, en una segunda fase que queremos iniciar este año, iremos rehabilitando sala por sala para darle utilidad con el objetivo de convertirlo en un centro cívico y polivalente donde asociaciones y colectivos puedan reunirse, ensayar, organizar jornadas de formación y coloquios.

La idea es que este antiguo matadero municipal se convierta en un punto de encuentro del entramado asociativo del municipio.

Otra de sus iniciativas más destacadas como alcalde es la de dotar de aparcamientos suficientes al centro de la localidad. ¿Cuál es su propuesta?

Vamos a crear, en pleno centro de Fuensalida, a escasos metros de la plaza, un espacio multifuncional que servirá como aparcamiento y para acoger el mercadillo de los miércoles, además de otras muchas actividades. Las obras ya han comenzado y serán 5.000 metros cuadrados de espacio polivalente.

Algunas voces criticaron que, al peatonalizar la plaza, se perdieron plazas de aparcamiento, pero con este nuevo proyecto recuperamos con creces esas 25 o 30 que se eliminaron. En total, se habilitarán 150 plazas gratuitas para los vecinos.

Algo muy importante es que todas las plazas públicas de aparcamiento en Fuensalida son gratuitas, tanto para los vecinos como para los visitantes. Esto también favorece el comercio local, permitiendo que la gente venga a comprar sin preocuparse por el aparcamiento.

Fotografías y recuerdos que decoran el despacho del alcalde. Javier Longobardo

Algo que ya no depende del Ayuntamiento, sino de la Junta de Comunidades, es la situación del centro de salud, donde incluso se han vivido momentos de tensión por las largas esperas. Los fuensalidanos llevan meses reclamando más personal sanitario. ¿Se ha conseguido algo?

Actualmente, Fuensalida tiene urgencias 24 horas, pero atiende a una población muy amplia, lo que genera problemas cuando los sanitarios deben desplazarse y se ven obligados a cerrar el centro temporalmente.



Hace unas semanas se anunció que se doblará el servicio de urgencias, una reivindicación histórica de los sanitarios y del propio Ayuntamiento. Es un avance, pero sigue sin resolverse el problema de la falta de médicos. Como en la mayoría de los pueblos de la provincia de Toledo, tenemos un problema con la atención primaria y, especialmente, con la pediatría. No se cubren bajas ni jubilaciones.

Seguimos trabajando institucionalmente con la Administración regional para trasladar estas demandas, porque los vecinos no pueden seguir esperando 15 días para una cita con su médico de cabecera.

La competencia de seguridad, sin embargo, sí es compartida entre el Ayuntamiento y el Estado. ¿La tranquilidad está garantizada con el número actual de efectivos de Policía Local y Guardia Civil?

A pesar de que no contamos con patrulla de Guardia Civil las 24 horas, desde el Ayuntamiento no ponemos excusas y estamos implicándonos al máximo para mejorar la seguridad. Estamos invirtiendo en cámaras de seguridad, en medios técnicos, en formación, y tenemos la plantilla de la Policía Local prácticamente al 100 % porque hemos sacado cuatro plazas en los dos últimos años.

Aun así, se producen incidentes con más frecuencia de la que nosotros queremos, pero sí es cierto que se está trabajando muchísimo y que la seguridad es la prioridad absoluta del actual equipo de Gobierno, por encima de cualquier otra. Aunque no es algo que dependa exclusivamete de este alcalde, lo que tengo muy claro es que no me puede encontrar un vecino de Fuensalida que pueda decirme que no estamos al 200 % para intentar resolver este problema.

"Estamos siendo contundentes con aquellos incívicos que alteran la vida ordinaria del municipio"

Estamos siendo contundentes con aquellos incívicos, con aquellas personas que alteran la vida ordinaria del municipio, y estamos consiguiendo grandes avances, pero los resultados no se ven de inmediato. Aquí, como en el resto de la provincia de Toledo, la seguridad tiene mucho que ver con la influencia del sur de Madrid. Por eso le estamos trasladando reiteradamente al subdelegado del Gobierno la necesidad de cubrir el 100 % de las plazas vacantes del cuartel de la Guardia Civil en Fuensalida. Actualmente hay 20 plazas, pero solo están cubiertas 14. Faltan un sargento, un cabo y varios guardias.

Hace unas semanas la Guardia Civil y la DGST marroquí desarticularon una presunta célula yihadista en Fuensalida. ¿Cómo se vivieron esos acontecimientos en el pueblo?

Actuaciones como esta, aunque puedan generar algo de revuelo en el municipio, son buenas noticias. Quieren decir que se está trabajando bien por la seguridad en Fuensalida y que ese trabajo produce detenciones, consigue evitar robos, recupera vehículos sustraídos. Quiere decir que la coordinación de Policía Local con Policía Nacional y con Guardia Civil es muy estrecha, es intensísima, y está dando sus frutos.

La Jefatura de la Policía Local y este Ayuntamiento hemos tenido una felicitación por escrito de la Comandancia de la Guardia Civil de Bargas, de la Policía Judicial y del grupo de investigación de la Comandancia de Toledo.

¿La llegada de inmigrantes está generando problemas de integración en Fuensalida?

No hay problemas de integración. Fuensalida es un pueblo abierto, solidario y acogedor con todos aquellos que vienen a construir, a trabajar, a ganarse la vida, a ser parte de nuestra comunidad, aportando lo que tienen y estando dispuestos a que nosotros podamos aportarles la riqueza de nuestras tradiciones. Ese es el espíritu de los fuensalidanos y es el que nosotros queremos transmitir como Ayuntamiento.

Ahora bien, no queremos, por supuesto, a quienes vienen a alterar la paz social en el municipio, a delinquir, a nutrirse de lo ajeno con el único objetivo de hacer el mal a los demás o a vivir de los demás.

El planteamiento es claro: todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Desde el Ayuntamiento se te van a respetar tus derechos, pero también se te va a exigir que cumplas con tus obligaciones.

Una de sus primeras medidas como alcalde fue recuperar y tapiar 20 viviendas que estaban siendo okupadas ilegalmente en varios edificios del municipio. ¿Las administraciones locales tienen suficientes herramientas legales para luchar contra el problema?

"Cada vez que tenemos un aviso de una posible okupación, se actúa inmediatamente"

Herramientas tenemos más bien pocas, pero es una carencia que se suple con muchísima implicación. Cada vez que tenemos un aviso de una posible okupación, se actúa inmediatamente para cortar de raíz ese intento y trasladar a la opinión pública que en Fuensalida se es inflexible con la okupación ilegal.

La semana pasada recuperamos otra vivienda ante un intento de okupación. Nos avisaron los vecinos y tanto la Policía Local, con su jefa al frente, como el concejal responsable consiguieron que las personas que estaban dentro desalojaran la vivienda. Siempre tendré que agradecer su trabajo y compromiso. Inmediatamente después del desalojo, los operarios del Ayuntamiento taparon ventanas, cerraron puertas y nos pusimos en contacto con el propietario.

Ese es el día a día de municipios como Fuensalida. Si no eres contundente y no estás encima del problema para evitar la okupación, se genera un efecto llamada. Antes era bastante factible o sencillo okupar una vivienda. Una vez que se okupaba una en un bloque, a las semanas se okupaba otra y otra, y acababas con un bloque de cuatro portales totalmente okupados. Eso cuesta muchísimo trabajo desokuparlo, como hicimos al principio de la legislatura, y nuestro principal objetivo es que no vuelva a pasar.

Fuensalida tiene actualmente algo más de 12.500 vecinos, según el INE, y la población crece ininterrumpidamente desde 2018. ¿Por qué cree que se da este fenómeno y dónde está el techo?

El crecimiento se debe principalmente a dos factores. Uno es la inmigración, que es muy importante, y el otro es la influencia del sur de Madrid. También hay que tener en cuenta que, en la época del boom inmobiliario, se construyeron muchos bloques de viviendas que, con el tiempo, se devaluaron y quedaron a un precio relativamente económico.

El perfil de ese crecimiento poblacional no es el que actualmente deseamos, porque lo que quiere el equipo de Gobierno es que Fuensalida crezca, pero creando empleo. Queremos que quienes vienen a vivir aquí adquieran una vivienda porque han conseguido trabajo en Fuensalida o en su entorno.

"No queremos convertirnos en una ciudad dormitorio"

Luchamos para no convertirnos en una ciudad dormitorio, generando sinergias positivas para que Fuensalida no sea solo un lugar donde tener una residencia económica mientras se desarrolla la actividad en otra localidad.

Queremos crecer, pero de manera ordenada, ofreciendo a las familias que quieran vivir aquí no solo una casa, sino un proyecto de vida completo: vivienda y empleo.

Este pueblo siempre ha sido conocido por su calzado, una industria que ha sufrido deslocalización y pérdida de empleo en los últimos años, pero que sigue siendo importante en Fuensalida. ¿Por dónde pasa el futuro industrial de la localidad?

Este Ayuntamiento mantiene un contacto directo con las empresas de calzado y otros sectores, a los que ayudamos en lo que está dentro de nuestras competencias. Pero el gran problema del sector del calzado, concretamente, es la falta de competitividad en un mundo globalizado. Además, las decisiones del Gobierno central a menudo dificultan que España pueda mantenerse como un país industrial.

Aun así, seguimos intentando diversificar, como logramos con la llegada del cárnica Bell al polígono de La Golondrina. La de Fuensalida ya se ha consolidado como la factoría más importante de esta multinacional en España y ahora va a ampliar dos fases de loncheado, lo que generará empleo.

"Fuensalida tiene el ecosistema adecuado para que sus negocios prosperen"

El suelo industrial en Fuensalida es económico, con ventajas fiscales muy importantes, como la bonificación del 95 % en el ICIO, lo que supone un ahorro significativo para las empresas que quieran instalarse aquí. Estamos transmitiendo a los empresarios que Fuensalida tiene el ecosistema adecuado para que sus negocios prosperen.

¿Cómo es la relación del Ayuntamiento de Fuensalida con la Diputación de Toledo y con el Gobierno de Castilla-La Mancha?

La relación con la Diputación de Toledo es muy buena, perfecta tanto con la presidenta como con todos los diputados del equipo de Gobierno, incluido el de Vox, Daniel Arias. Nos escuchan a diario, se hacen eco de nuestras necesidades y nos ayuden en cada uno de los proyectos que presentamos.

Con la Junta de Comunidades, la relación es cordial. Hemos trabajado en temas de Fomento y Seguridad Ciudadana, y siempre que hemos solicitado una reunión se ha llevado a cabo. No obstante, Fuensalida tiene muchas necesidades que les seguimos trasladando porque, hasta el momento, no hemos conseguido todo lo que pretendemos.

Seguiremos insistiendo, porque existen demandas como un segundo instituto, que es una necesidad social evidente, así como mejoras en el centro de salud. Respecto a la circunvalación, no figura ninguna inversión directa en los presupuestos regionales, lo que genera cierta decepción con el Gobierno autonómico.

El presidente de la Junta sabe que, al igual que le mostramos lealtad, le pedimos complicidad con estos proyectos.

Usted fue diputado nacional entre 2016 y 2019, una época en la que irrupción de Podemos o el auge de Podemos supusieron el fin del bipartidismo. ¿Coincide con aquellos que defienden que, desde entonces, la política nacional ha degenerado?

La ruptura del bipartidismo no ha conllevado una mejora en la calidad democrática, desde luego. Al contrario, se ha perdido el respeto y la esencia de lo que supone representar al pueblo español en las Cortes.

Cuando llegué al Congreso de los Diputados me sorprendieron muchas cosas, pero lo que más me impactó fue la opinión de los ujieres y trabajadores. Ellos fueron los que más notaron la pérdida de nivel de la clase política. Antes se mantenían unas formas y un respeto por la institución que se han ido perdiendo. Por ejemplo, ver a diputados en chanclas y con camisas de manga corta en un lugar donde a los ujieres se les exige vestir con traje es una muestra del deterioro institucional.

Soy partidario de que gobiernen las mayorías y que el partido político que gana unas elecciones sea el que dirija el gobierno, sin estar sometido al chantaje de minorías que condicionan su acción política.

El alcalde de Fuensalida gesticula durante una de sus respuestas. Javier Longobardo

Antes, entre 2011 y 2015, formó parte del Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por María Dolores de Cospedal, en el que fue viceconsejero de Universidades e Innovación primero y viceconsejero de Educación, Cultura y Deportes después. ¿Por qué cree que esa etapa del PP al frente de la Junta de Comunidades solo duró cuatro años?

En ese periodo, tuvimos que gestionar la Comunidad en uno de los momentos más difíciles económica y socialmente de su historia. Las medidas fueron duras y afectaron a toda la sociedad castellanomanchega, pero es que había pocas alternativas. No obstante, logramos revertir la tendencia económica de la región, lo cual también es un mérito del Gobierno de entonces.

Pero si los ciudadanos dan una nueva oportunidad al PP de Castilla-La Mancha en un tiempo de normalidad, aquí pasará como en otras comunidades autónomas donde gobernamos con estabilidad y resultados positivos. Lo estamos viendo en Andalucía, Madrid o Castilla y León.

Estoy convencido de que, si Paco Núñez llega a la Presidencia de Castilla-La Mancha, habrá un Gobierno del PP para mucho tiempo.

¿Paco Núñez es el mejor candidato posible del PP a la Presidencia de la Junta de Comunidades en 2027?

No tengo dudas de que Paco Núñez es el mejor candidato, no solo para el PP, sino para Castilla-La Mancha. Debe lograr que los castellanomanchegos vean que el cambio es necesario y que él es la mejor opción para conseguirlo.

En Castilla-La Mancha llevamos demasiado tiempo con las mismas políticas, con los mismos resultados y con la misma persona al frente. Es como el día de la marmota: se repite una y otra vez el mismo esquema.

Mientras tanto, en pueblos como Fuensalida miramos con admiración a Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha impulsado una comunidad dinámica y con buenos resultados, o a Andalucía, con Juanma Moreno.

"Muchos vecinos de Fuensalida se empadronan en Madrid porque ven que allí las cosas funcionan mejor"

Muchos vecinos de Fuensalida se están empadronando en Madrid porque ven que allí las cosas funcionan mejor: la sanidad es más eficiente, los beneficios fiscales son mayores y los servicios públicos son de más calidad.

Ojalá consigamos que, con Paco Núñez, Castilla-La Mancha se parezca más a Madrid y Andalucía en lo positivo, y podamos avanzar a otro ritmo.

También está siendo muy comentado el liderazgo que está adquiriendo Carlos Velázquez como alcalde de Toledo y presidente provincial del PP toledano. ¿Cómo lo valora?



A Carlos Velázquez los toledanos le dieron la oportunidad y está devolviendo esa confianza siendo uno de los mejores alcaldes que ha tenido Toledo, transformando la ciudad. Eso es, justamente, la garantía de que, cuando al PP se le da la oportunidad, la devuelve con trabajo, eficacia y buenos resultados.

Si los castellanomanchegos dan su apoyo a Paco Núñez, estoy convencido de que hará lo mismo que está haciendo Carlos Velázquez en Toledo, que es ser un gran alcalde.