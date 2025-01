Toledo inicia la renovación del título de Ciudad Amiga de la Infancia entre reproches de "fariseismo" e "hipocresía"

La Comisión de Servicios Sociales, Educación y Familia del Ayuntamiento de Toledo no se reunía desde el mes de febrero de 2024.

Lo que parecía que iba a ser una tranquila Comisión de Servicios Sociales, Educación y Familia para aprobar el inicio de los trámites para que Toledo renueve el título de Ciudad Amiga de la Infancia, que concede Unicef, derivó en una bronca política que fue subiendo de tono después de que el portavoz de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, anunciara su voto en contra a mantener este reconocimiento. La razón no es otra que la presencia de Vox en el equipo de Gobierno, un partido que "considera a los menores inmigrantes no acompañados (menas) como delincuentes y que entiende que su cultura de origen lleva aparejada una forma intrínseca de violencia de género".

"Alguno de los ítems necesarios para renovar el título de Ciudad Amiga de la Infancia se encuentran relacionados con la discapacidad, con la violencia de género o con el fomento de la integración de los niños y niñas migrantes. Por ello, aprobar el inicio de los trámites para renovar el título me parece fariseo debido al ataque constante a la población migrante que practica Vox", aseguró el concejal de la coalición de izquierdas que aseguró que su grupo municipal huye de "propuestas meramente estéticas".

La intervención de Txema Fernández fue contestada por alusiones por Florentino Delgado, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, aunque concurrió como independiente en las listas de esta formación política. "Jamás te voy a faltar o descalificar por el hecho de que discrepemos", aseguró Delgado al tiempo que rechazaba las descalificaciones utilizadas por el portavoz de Izquierda Unida-Podemos contra su grupo y "a las que tanta afición tenéis tanto tu grupo como el socialista".

"Ni homófobos ni xenófobos"

En su alegato en defensa de sus compañeros, Delgado aseguró que los "concejales de Vox somos ciudadanos normales de a pie de calle, que planteamos asuntos que unas veces os podrán parecer mejor y otras veces peor, pero nosotros no somos homófobos ni xenófobos ni racistas". Asimismo se preguntó si la política del PSOE y de Izquierda Unida-Podemos es la descalificación. "Personalmente no lo soporto; me parece cansino, pesado e irracional. Hablemos de contenidos y dejemos de descalificar al que piense distinto o proponga cosas diferentes", concluyó el también concejal de Planeamiento que anunció que su grupo votaría a favor de iniciar los trámite de renovación del reconocimiento de Toledo como Ciudad Amiga de la Infancia porque "los efectos son positivos".

Javier Longobardo Los niños toman el pleno municipal de Toledo para reivindicar sus derechos: todas las imágenes

En este punto quiso intervenir la concejala socialista Marta Medina que recordó a Delgado que la vicealcaldesa de Toledo y presidenta del grupo municipal de Vox dijo a Txema Fernández que "era un comunista que no tenía tratamiento". En la misma línea se pronunció también la concejala socialista Ana Abellán, que señaló que "aunque Florentino Delgado se ofenda, pertenece a un partido que dice que los menas son un peligro para España".

Asimismo, y ante la intención de la presidenta de la Comisión, Marisol Illescas, de reconducir el debate "evitando polémicas políticas y argumentarios de carácter nacional", Abellán pidió al PP, especialmente su portavoz municipal, Juan José Alcalde deje de insultar y descalificar en cada Pleno a Pedro Sánchez y a los concejales socialistas.

"La hipocresía de IU-Podemos"

En el debate también quiso entrar el concejal del PP y edil de Deportes, Rubén Lozano, que considera que la "hipocresía" del portavoz de Izquierda Unida-Podemos es "evidente" al votar ahora en contra de la renovación de un título cuando en la pasada legislatura votó a favor. "Además me parece una falta de respeto que hables del PP y de Vox en los términos en los que lo haces ya que en un Pleno nos han llamado 'enemigos'. Me gustaría Txema que hicieras una reflexión, porque utilizar esta terminología me parece salirse de la línea", afirmó Lozano.

A este respecto, Fernández le pidió que terminara la frase. "No os consideré 'enemigos', sino 'enemigos de clase' porque votáis en contra de la subida del salario mínimo o de la revalorización de las pensiones", afirmó el concejal de IU-Podemos, que insistió en que las circunstancias han cambiado de una legislatura a otra. "Cuando se renovó la anterior vez no había ningún partido que considerara a los menas como un peligro como unos delincuentes y hoy si lo hay", explicó Fernández.

Debate sobre la forma

Además del debate sobre el fondo también lo hubo sobre la forma. En este aspecto, el PSOE no tenía claro si el inicio del trámite tenía que llegar al Pleno en forma de moción como lo hizo en 2021 el grupo socialista o dentro de la parte resolutiva de la sesión plenaria de este viernes como así se ha incorporado.

Finalmente, la solicitud de renovación del título para el período 2026-2029 salió adelante con los votos a favor de PP, Vox y PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida-Podemos. A partir de ahora, el Ayuntamiento de Toledo contratará una asistencia técnica para preparar toda la documentación necesaria.

Como colofón a una bronca Comisión, la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas, quiso dejar claro que "todos los protocolos de actuación en cuanto a Infancia y Adolescencia se han mantenido". "De hecho, el Consejo de Participación Infantil y Adolescente tiene ahora más miembros que nunca, incluidos niños y niñas de distintas etnias, algo que exigía el reglamento y que hasta esta legislatura no se han incorporado", subrayó Illescas, quien añadió que "no se ha producido ningún detrimento en el trabajo por la infancia en la ciudad de Toledo, sino todo lo contrario".

"Cuando se trabaja por la corresponsabilidad se trabaja por la infancia y saco pecho porque no se ha trabajado por la corresponsabilidad en este Ayuntamiento tanto como se está haciendo ahora. Y en eso sí que me tengo que apuntar la medalla", concluyó Illescas.