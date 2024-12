Toledo destinará más de 350.000 euros a las obras del muro de contención del centro de mayores de Buenavista

La Junta de Gobierno Local de Toledo ha autorizado el inicio del expediente para la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto técnico del muro de contención para el futuro centro de mayores de Buenavista. El presupuesto base de licitación es de 350.908 euros y contará con un plazo de ejecución de tres meses.

Así lo ha detallado el portavoz municipal, Juan José Alcalde, que ha afirmado que se trata de "una noticia que llevan esperando 16 años los vecinos del barrio". "Al llegar nos encontramos que no valía el proyecto porque no estaba consensuado con los vecinos. Además, no había proyecto inicial como el que ahora sale a licitación que consiste en vaciar la zona y construir un muro de contención con respecto al muro del colegio Maristas para dar seguridad", ha expresado.

La intervención arrancará a principios de 2025 y mientras se realiza el muro se licitará el proyecto definitivo para la construcción del centro de mayores, "una obra necesaria, urgente y reclamada históricamente por los vecinos".

Por otro lado, también se ha dado luz verde al inicio de las actuaciones en el antiguo centro de salud del barrio de Santa Bárbara, con un coste de 53.955,66 euros y una duración de dos meses, y del centro de mayores, con 72.856,51 euros y una duración de dos meses.

Más asuntos

En cuanto al área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se ha tomado en conocimiento la formalización del acta de comprobación de replanteo de la ejecución de las actuaciones comprendidas en el proyecto técnico del plan de arbolado. Este cuenta con una cuantía de 82.838,23 euros y una duración de 16 semanas.

Asimismo, se ha anunciado la finalización de las obras de reparación del viario municipal en el paseo de Merchán y en la glorieta de intersección con la avenida de la Reconquista.

En cuanto a Cultura, Hacienda y Patrimonio, Alcalde ha informado de la adjudicación de la instalación, mantenimiento y explotación de dos estaciones de recarga para vehículos eléctricos en el espacio urbano reservado en el proyecto de modernización de mercados sedentarios de Toledo, en el mercadillo del Polígono, a la empresa Charging Together S.L.

Por último, en cuanto a Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se ha resuelto la concesión de ayudas a establecimientos mercantiles, industriales o de servicios de la ciudad destinadas a paliar las consecuencias derivadas de la DANA de septiembre de 2023. Y también se ha tratado el inicio de las obras de mejora del espacio urbano en la calle cava baja por un importe de 140.000 euros y una duración de dos meses.