Jaime de Hita: "Parquijote pondrá a Seseña en la 'Champions' porque traerá riqueza, empleo y servicios"

Jaime de Hita (1983) es seseñero de toda la vida, “una especie en extinción”, asegura. Este técnico superior de laboratorio que ha trabajado durante 17 años en investigación farmacéutica entró en política en 2011. En estos trece años ha sido concejal de Deportes, edil de Hacienda, portavoz del PP en la oposición y alcalde desde 2023.

“Entiendo el Seseña de ayer, pero pienso en el Seseña de mañana”, afirma este vecino de El Quiñón que tiene claro que Seseña tiene un “futuro alentador”. Un futuro que pasa por el desarrollo de Parquijote. Se trata de una actuación urbanística de cuatro millones de metros cuadrados. De ellos, más de tres millones tendrán uso industrial, mayoritariamente logístico. Los otros 800.000 metros, contarán con uso residencial en el que están previstas en torno a 2.000 viviendas.

“Creo que los vecinos todavía no tienen plena conciencia del salto cuantitativo y cualitativo que tendrá este desarrollo para el municipio porque nos pondrá en la Champions League”, subraya.

Pregunta. ¿Qué balance hace de este año y medio que lleva de legislatura municipal?

Respuesta. Estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos. Uno de nuestros puntos fuertes cuando nos presentamos a las elecciones era que conocíamos Seseña y lo que queríamos para Seseña. Se trata municipio que tiene muchas velocidades y muchos aspectos que ir gestionando y trabajamos en ellos en paralelo, sin olvidar ninguno.



P. ¿Por dónde empezaron?



R. Lo primero que hicimos fue trabajo a pie de calle a nivel de limpieza, de recogida de basuras, de mantenimiento y de respuesta temprana a los problemas que surgen. Estas actuaciones eran cruciales porque era uno de los temas que peor había funcionado en Seseña en los últimos cuatro años. Teníamos claro que había que hacer un plan de choque de limpieza y de mantenimiento. Llegamos con las pilas puestas. De hecho, los concejales no tuvieron ni un solo minuto para el aterrizaje. No teníamos tiempo que perder porque había una urgencia y una demanda por parte de los vecinos de acciones y resultado rápidos.



P. ¿Qué les reclamaban los vecinos?



R. El asfaltado fue una de las grandes problemáticas de la anterior legislatura. Durante el año pasado ejecutamos un gran plan de asfaltado en el que invertimos casi cuatro millones de euros. El ejercicio de 2023 fue un año muy intenso; de no perder oportunidades. Asimismo, continuamos con los proyectos que estaban en marcha y los llevamos a cabo sin ponerles ningún tipo de tinte político.

"Seseña tiene que ser un lugar donde vivir, pero también donde trabajar"





P. ¿Y en este ejercicio?



R. Este año es el primer año de nuestra gestión y de poner los cimientos de lo que queremos que sea el Seseña de mañana. Ahora tenemos en proyecto infraestructuras de calado como el segundo vaso de la piscina municipal o la puesta en marcha del antiguo albergue juvenil de la Junta de Comunidades reconvertido en centro juvenil ya que tenemos una importante población joven. Asimismo, vamos a retomar el proyecto de la construcción de un centro de conocimiento, que será la Casa de la Cultura de El Quiñón, que es una dotación importantísima, y contaremos también con una guardería pública en el barrio que vendrá de la mano de los fondos ‘Next Generation’.



Esto es el Seseña del presente, que incluye esa gestión de cercanía y la realización de infraestructuras de calado. Pero todo esto sin olvidar el Seseña del futuro, al que tenemos que empezar a poner los mimbres.

De Hita considera que Parquijote es un "desarrollo vital para Seseña porque traerá riqueza, empleo y servicios". Javier Longobardo

"El Seseña del presente incluye una gestión de cercanía y la realización de infraestructuras de calado"



P. ¿Cómo se encuentra la tramitación del proyecto Parquijote?



R. Estamos a punto de lanzar a concertación pública las diferentes modificaciones puntuales. Creo que antes de terminar el año vamos a marcarnos este hito. Parquijote es un proyecto que va muy trabajado de manera previa y, por lo tanto, entendemos que va a ser bien recibido por las diferentes administraciones.



P. ¿En el ámbito residencial cuántas viviendas se contemplan?



R. En torno a las 2.000 viviendas.



P. ¿Cuánto podrá crecer Seseña con esas 2.000 nuevas viviendas?



R. Es difícil prever cuánto y cómo. Pero creo que creceremos si seguimos con una estabilidad de gobierno, que es fundamental porque genera confianza. Seseña es un municipio donde se está generando confianza. Y la confianza atrae inversiones y a personas que vienen a montar su proyecto de vida.



No obstante, no tengo prisa porque el crecimiento residencial debe ser sensato y proporcionado. Dicho esto, dentro de ocho o diez años puede llegar a ser de 20.000 personas. Estamos hablando de crecer un 25%.

P. ¿Cuál es el horizonte temporal en el que estará desarrollado Parquijote?



R. En este tipo de desarrollos es complicado dar fechas. Al pasar a la concertación administrativa todo depende de la agilidad del resto de administraciones en contestar. Me gustaría que en unos tres años se pudiera empezar a desarrollar. Es ambicioso, pero estamos trabajando para ello. Este desarrollo es vital para Seseña porque traerá riqueza, empleo y servicios. De hecho, estamos trabajando de manera conjunta con los promotores, para que este desarrollo nazca con todos los servicios cubiertos. Y hay colaboración por todas las partes. Creo que se ha aprendido mucho del pasado.

"El crecimiento residencial debe ser sensato y proporcionado. Dicho esto, dentro de ocho o diez años puede llegar a ser de 20.000 personas. Estamos hablando de crecer un 25%"

P. ¿El nuevo suelo industrial ligado al Parquijote será sostenible?

R. Va a nacer una ciudad industrial sostenible, y no sólo medioambientalmente, ya que contará con todos los servicios y las infraestructuras. Queremos que sea un ejemplo y para ello se están tomando como referencia los mejores modelos europeos y la vanguardia de los desarrollos industriales. Es, en definitiva, un proyecto que va a marcar un antes y un después. Creo que los vecinos todavía no tienen plena conciencia del salto cuantitativo y cualitativo que tendrá este desarrollo para el municipio porque nos pondrá en la ‘Champions League’.

Jaime de Hita considera que Seseña ha aprendido del pasado. "Tenemos un futuro prometedor", subraya. Javier Longobardo

P. ¿El suelo tendrá solo un uso logístico?

R. Mayoritariamente estos suelos serán logísticos, aunque también se va a dejar abierta la opción de implantación industrial.

P. ¿Existe tanta demanda de vivienda en Seseña como para plantear 2.000 más?

R. El paradigma de un pasado en Seseña de especulación y de viviendas vacías ha cambiado al cien por cien. Ahora mismo hay más demanda que oferta. Pero evidentemente tenemos que aprender del pasado y la oferta de vivienda tiene que venir acompañada de servicios públicos municipales, pero también de servicios públicos que dependen de la Junta de Comunidades y, en algún caso, del Gobierno de España.

P. ¿En el caso de los servicios públicos que dependen de la Junta, ¿hay algún déficit?

R. Tenemos muchísimos chavales en edad de ir al instituto. Por este motivo, una de las demandas es que el nuevo Instituto de El Quiñón, que aunque está recién inaugurado nació pequeño, cuente con más plazas en la educación obligatoria. Además, nos parece fundamental que disponga de Bachillerato y que oferte Formación Profesional, que es una de las opciones más demandadas por todos los jóvenes en España, en Castilla-La Mancha y en Seseña.

"El paradigma de un pasado en Seseña de especulación y de viviendas vacías ha cambiado al cien por cien"

P. ¿Y en materia sanitaria?

R. Tenemos varias demandas. Quizá la más urgente es el centro de salud en El Quiñón, donde tenemos más de 15.000 empadronados. Este barrio tan solo cuenta con un pequeño consultorio que ni siquiera tiene una apertura continua ya que abre unos días por la mañana y otros por la tarde. Así que uno debe elegir cuándo se pone malo. Es algo pintoresco, porque sólo El Quiñón, con sus 15.000 empadronados, sería el cuarto municipio de la provincia. Así que no es de recibo que no tenga un centro de salud. Y lamentablemente no aparece ninguna cuantía económica en el proyecto de presupuestos de la Junta de Comunidades para el año 2025. Será, por tanto, una demanda que formará parte de las enmiendas que presente el PP en las Cortes regionales.



En el municipio tenemos dos centros de salud, uno en Seseña y otro en Seseña Nuevo, que está cubierto a duras penas, pero la urgencia la tenemos en el barrio de El Quiñón. Su crecimiento pasa sí o sí porque esté en marcha este servicio sanitario público.

De Hiita no ve una "explicación lógica" para que la Junta no firme un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid". Javier Longobardo

P. ¿Dónde está el escollo?

R. No encontramos una explicación lógica. El convenio sanitario se firmó en el año 2015, aunque nunca se llevó a cabo puesto que se dijo que era mejorable. Dejaré en duda que pudiera ser mejorable, pero han tenido diez años para presentar mejoras. Lo primero que hay que hacer es tener la intención de firmar un convenio y después empezar a trabajar en un documento que sea bien recibido por la Comunidad de Madrid. A nosotros nos consta que ellos no tienen ningún problema en colaborar.

"Una de las demandas por la que estamos luchando es la firma de un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid para que los vecinos de Seseña puedan ser atendidos en los hospitales más cercanos"

P. ¿Perjudica de alguna manera al Ayuntamiento de Seseña que el convenio sanitario no sea una realidad?

R. Nos hace mantener una elevada población flotante y eso es perjudicial, porque estos residentes no empadronados requieren unos servicios que les tenemos que dar. Sin embargo, no computan en índices tan importantes como las cartillas sanitarias o la participación en los tributos del Estado. Tampoco pagan impuestos municipales como el de vehículos y eso causa graves perjuicios.

P. ¿Quiere decir que hay gente que no se empadrona en Seseña por el tema de la sanidad?

R. Sin duda. Es el principal problema. Estimamos que entre 5.000 y 6.000 personas están viviendo en Seseña y no están empadronadas. Estamos hablando de una población que es superior a la que tienen el 80% de los municipios de la provincia. Y no nos cabe ninguna duda de que, la llave para que esto se recoloque es la firma del convenio sanitario.

"La falta de un convenio sanitario con Madrid nos hace mantener una elevada población flotante que estimamos que entre 5.000 y 6.000 personas"

P. ¿Seseña es un municipio que mira ya más a Madrid que a Toledo?

R. Yo que soy de Seseña de toda la vida me considero un orgulloso toledano. Pero tenemos el mejor vecino posible, que es la Comunidad de Madrid, como motor.

El alcalde de Seseña subraya que el equipo de Gobierno está poniendo los medios para que este municipio de La Sagra no sea un lugar especialmente atractivo para la ocupación ilegal de viviendas. Javier Longobardo

P. Este es el lado positivo, pero también hay otra cara como la de la Seguridad Ciudadana. Cada vez es más frecuente que se lleven a cabo operaciones de la Guardia Civil para desmantelar bandas delictivas.

R. No vamos a negar que, debido al incremento de población en esta cornisa norte de Toledo, que a veces funciona como parte sur de Madrid, se crean ecosistemas proclives a generar problemas de seguridad. Por eso, sabiendo la tensión que existe por la zona en la que estamos, que es evidente, trabajamos en aumentar la plantilla de la Policía Local para que Seseña sea en un lugar seguro. Además, hemos implantado un sistema novedoso de cámaras de vigilancia con un centro de pantallas y de grabación que está funcionando muy bien y que nos ha permitido coger el pulso al tema de la seguridad. Asimismo, hemos solicitado más plantilla de Guardia Civil en el puesto principal del municipio.



No obstante, el otro día nos comentaban desde la Subdelegación del Gobierno que los datos de delincuencia habían mejorado ligeramente.

"Por llamativo que parezca Seseña ha estado tres años y medio sin aprobar presupuestos. Una circunstancia que lleva a gestionar por intuición y eso no es sostenible en un municipio con un volumen como éste"

P. Hay un tema de seguridad ciudadana, vinculado al tema de vivienda, como es el de la ocupación ilegal que también está muy extendido en la comarca de La Sagra. ¿Cuál es su incidencia en Seseña?

R. Estamos intentando poner los medios para que Seseña no sea un lugar especialmente atractivo para la ocupación de viviendas. Con el tamaño que tenemos podríamos decir que está más controlada que en otros municipios cercanos. Trabajando de manera conjunta estamos conteniendo un problema que en Seseña no tiene especial relevancia, aunque sí cierta incidencia por la zona en la que nos encontramos.

P. ¿Cómo lo están haciendo?

R. En primer lugar, hay una concienciación social, que es importantísima. Ante cualquier atisbo de sospecha se avisa a Policía Local y se actúa rápidamente para que no se produzca la ocupación. Tenemos, por tanto, un plan preventivo, pero también estamos trabajando con promotores y con entidades bancarias para revalorizar las viviendas vacías y ponerlas en el mercado. Además, desde el Ayuntamiento de Seseña tampoco vamos dando facilidades de empadronamiento a estas personas.

Jaime de Hita considera que uno de los retos de este año y medio de legislatura ha sido "estabilizar" el Ayuntamiento de Seseña, que llevaba tres años sin presupuestos. Javier Longobardo

P. Recientemente el pleno del Ayuntamiento de Seseña ha aprobado los presupuestos de 2024 tras tres años sin cuentas. ¿Puede estar así tanto tiempo un Ayuntamiento?

R. Otro de los grandes retos era estabilizar al Ayuntamiento de Seseña de manera que pudiéramos mirar hacia el futuro. Y por llamativo que parezca Seseña ha estado tres años y medio sin aprobar presupuestos. Una circunstancia que lleva a gestionar por intuición y eso no es sostenible en un municipio del volumen de Seseña y menos con la proyección que le queremos dar. Una situación así te puede servir para cubrir el día a día, pero hay que ir más allá.

"El capítulo de inversiones de los presupuestos de 2024 recoge una cifra récord de 10 millones de euros"

P. ¿Ha sido una aprobación complicada?

R. Cuanto más alargas el presupuesto anterior, más complicado es hacerle el nuevo. Entras en un bucle del que es muy complicado salir. Cuánto más tiempo pasa sin hacerse es más necesario, pero es más difícil hacerlo. Era, por tanto, una hemorragia que teníamos que cortar sí o sí. Nos ha llevado mucho tiempo, porque era muy complicado. Ha habido que remontarse a las cuentas de mayo de 2021 donde cualquier coincidencia con la realidad actual de Seseña es mera casualidad.

P. ¿Cuáles son los principales objetivos de los primeros presupuestos de su mandato?

R. Las cuentas de 2024, que ascienden a 32 millones de euros, han traído una mejora, por ejemplo, para Selymsa, la empresa de limpieza y mantenimiento, a la que la hemos dotado de un presupuesto actualizado para que pueda dar unos servicios de primera. También nos van a permitir empezar a pensar en cosas tan importantes como la implementación de una tercera línea de autobús urbano y en inversiones de futuro.



De hecho, el capítulo de inversiones recoge una cifra récord de 10 millones de euros, que hemos empezado ya a desplegar este año y que continuaremos el que viene. Además de para el centro del conocimiento y para la guardería de El Quiñón también contamos con partidas importantes para mejorar el alumbrado público en parques y jardines con luminaria solar para ser más sostenibles. Además, hemos hecho una fuerte apuesta por las instalaciones deportivas ya que queremos homologar la pista de atletismo del estadio de El Quiñón para realizar competiciones oficiales, cubrir una pista de tenis y sustituir el césped de uno de los campos de fútbol del polideportivo de Seseña.



Asimismo, vamos a apostar por ampliar el número de cámaras de seguridad. En esta ocasión las instalaremos en los caminos rurales para controlar los vertidos irregulares, que es uno de los problemas que nos acechan.



Y, por último, tenemos previsto elaborar y financiar los proyectos para un pabellón polideportivo para el barrio de Seseña y para un nuevo centro cultural en el barrio de Seseña Nuevo.

"Hemos hecho una fuerte apuesta por las instalaciones deportivas ya que queremos homologar la pista de atletismo del estadio de El Quiñón para realizar competiciones oficiales, cubrir una pista de tenis y sustituir el césped de uno de los campos de fútbol del polideportivo de Seseña"

P. ¿Cómo se financia este volumen de inversiones?

R. Las inversiones están sostenidas por los fondos europeos ‘Next Generation’, con recursos de la Diputación de Toledo, por los ingresos por los aprovechamientos urbanísticos y solicitaremos una operación de crédito.

P. ¿Cómo se imagina Seseña dentro de tres años?

R. Seseña tiene un futuro alentador. Es ilusionante pensar en la gran transformación que podemos conseguir. A mí me gustaría afianzar los servicios ‘puerta a puerta’, es decir, que no formen parte de un plan de choque para tener un municipio que ofrezca una buena calidad de vida. Pero, sobre todo, empezar a ver los frutos tanto de las infraestructuras que están proyectadas como de esos desarrollos económicos e industriales, que son determinantes porque marcan el futuro de un municipio. Al final estos proyectos crean empleo directo y con la riqueza que generan se pueden sufragar los servicios públicos del día a día.

"Seseña tiene un futuro alentador. Es ilusionante pensar en la gran transformación que podemos conseguir"

De Hita conidera "ilusionante pensar en la gran transformación" que puede conseguir Seseña. Javier Longobardo

P. ¿Existe alguna rivalidad con Illescas?

R. No lo veo así. Y lo explico de una manera muy coloquial. Cuando funciona bien un bar, si pones otro al lado, funciona mejor. De hecho, funcionan bien los dos. Creo que Seseña e Illescas se pueden complementar. Podemos generar una zona de desarrollo y de movimiento industrial de la que ambas nos beneficiemos. Si, además, se cumpliera una de las promesas que lleva sonando muchos años como es el desdoblamiento de la CM-4010 o se desarrollara el ramal de la autovía de la Sagra y se generará el eje entre la A-4 y la A-42 ese crecimiento sería muchísimo más fácil y muchísimo más potente. Además, de él se vería beneficiado toda la comarca: Esquivias, Borox, Yeles… Tenemos esa oportunidad y creo que va a ser una realidad y una revolución.

P. Hablando de estabilidad. ¿Cuál es el estado de salud del pacto con Vox?

R. De momento se está cumpliendo la condición irrenunciable que puse al principio de la legislatura que era formar un gobierno de estabilidad y de sentido común, que se pusiera al servicio de los ciudadanos con gestión, gestión y gestión y que trabajara para impulsar, de manera inequívoca, estos desarrollos industriales y económicos. En estas tres patas principales estamos trabajando muy bien con Vox.

"En situaciones como la actual de aumento de precios y de inflación, creo que no es el momento para que las administraciones también carguen a través de subidas de impuestos a no ser que no sea por imposición legal como ha ocurrido con la tasa de basuras"

P. ¿Y la oposición es constructiva?

R. No. No estamos encontrando un aliado en el Partido Socialista de Seseña como principal partido de la oposición y estos últimos presupuestos lo demuestran porque han impedido la contratación de tres policías locales, de un técnico de contratación para mejorar la contratación pública, de un técnico de Recursos Humanos y de un viceinterventor para ayudar a mejorar la gestión económica de Seseña, que es uno de los puntos, que también hay que reforzar.

P. ¿Cómo lo han impedido?

R. Es cierto que todavía sigue vigente la tasa de reposición hasta que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero hay municipios como Illescas donde la necesidad de personal era muy grande y, gracias a la lealtad política, se ha podido de alguna manera superar esa tasa de reposición y contratar nuevos efectivos dentro de las plantillas. Aquí en Seseña no hemos contado con esa lealtad institucional. Para algunos, menos en más.

P. ¿Para cuadrar los presupuestos ha tenido que subir impuestos?

R. Seseña tiene una composición de ingresos muy justa y, por tanto, es muy complicado tomar medidas políticas. Así que hay que apostar por el crecimiento para no tener que llegar a subirlos. Lo que hay que hacer es una buena gestión y en algunos casos malabares para mantener la carga impositiva. En situaciones como la actual de aumento de precios y de inflación, creo que no es el momento para que las administraciones también carguen a través de subidas de impuestos a no ser que no sea por imposición legal como ha ocurrido con la tasa de basuras.

P. ¿Ha establecido algún tipo de bonificación o de medida para aminorar la subida de esta tasa?

R. Seseña parte de una situación muy complicada a nivel impositivo porque vamos muy justos. Por tanto, hay que ver cómo se comporta esta nueva subida y qué efectos tiene sobre el presupuesto municipal y, a partir de ahí, tomar medidas. Tocar otro tipo de ingreso puede llegar a ser hasta negligente en municipios donde vamos tan justitos como Seseña. Habrá sitios donde tengan cierto margen y se puedan permitir ciertas apuestas. Pero aquí tenemos que ser muy cautos.