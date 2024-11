Florentino Delgado: "Nadie del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Toledo encaja en eso que llaman extremismo"

"Hay que perder el miedo a ser claros, transparentes y diáfanos. No hay que andarse por las ramas". Con esta filosofía el concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Toledo, Florentino Delgado (Sotillo de las Palomas 1955) llegó hace casi año y medio a la política municipal en la lista de Vox.

Tras una dilatada carrera profesional, Delgado se ha embarcado "en esta aventura política a la que alguna otra vez he dicho que no". Tal vez su largo bagaje, saltando de una actividad a otra, le ha convertido en "un verso suelto" tal y como reconoce. Y aunque tiene entre sus manos una responsabilidad complicada como es sacar adelante el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) no sabe si terminará legislatura. "En mi vida, profesionalmente hablando, nunca me he sujetado mucho tiempo a un solo sitio. Es que tengo el anhelo de hacer otras cosas", explica. Entre esas aficiones relegadas se encuentra la escritura.

Lo que sí tiene claro es que no es de extrema derecha como la oposición dentro del Ayuntamiento intenta etiquetarle a él y a sus tres compañeros de grupo municipal. "Que en el Ayuntamiento se hable de extremos y se te señale por estar en una lista y se desdeñe de entrada cualquier actividad que provenga de un grupo o de otro, me parece fuera de lugar", señala.

PREGUNTA. ¿Qué le parece la modificación del PSI de ‘Puy du Fou’ para construir hoteles?

RESPUESTA. ‘Puy du Fou’ tiene vida propia.

P. ¿Y eso es bueno o es malo?

R. Creo que no es negativo en ningún caso, sinceramente. ‘Puy du Fou’ es un polo de atracción para la ciudad y lo está demostrando. Está alejado y no causa impactos negativos apreciables en la ciudad. Quien los vea, que los presente y los ponga sobre la mesa.

Florentino Delgado se considera "un verso libre". Javier Longobardo

P. ¿Por qué dice que tiene vida propia?

R. Lo primero, por su generación. No se genera a través de un plan de ordenación municipal, sino a través de un plan de singular interés que es competencia de la Junta y no del ayuntamiento por la enjundia, la importancia y la trascendencia de una actuación como esta requiere. ‘Puy du Fou’ necesita y requiere de una serie de infraestructuras que o bien se las da a la ciudad o bien las tiene que generar por sí mismo. La finalidad fundamental para que ‘Puy du Fou’ quiera tener hoteles es para tener acogida a su propia clientela. ¿Se beneficia la ciudad de forma directa? Por supuesto que sí, pues estamos en el término municipal de Toledo.

Ahora mismo el Ayuntamiento está iniciando el trámite del plan de ordenación. ¿Puede ‘Puy du Fou’ esperar cinco años a que nosotros digamos si los hoteles van aquí o allá? Creo que no. Desde ese punto de vista, encontramos una contestación lógica que no es otra que acompase su crecimiento y su productividad con la necesidad de acoger a sus propios clientes, que son también los de Toledo.

Si la ciudad no se los puede facilitar estamos perjudicando a la actividad y, en consecuencia, también a los ingresos que se generan y que pueden repercutir también favorablemente a la ciudad en materia de empleo, impuestos y riqueza. A lo que 'Puy du Fou' no puede esperar es al ritmo de la ciudad.

"A lo que 'Puy du Fou' no puede esperar es al ritmo de la ciudad"

P. En Toledo hay, al menos, tres proyectos de hoteles. El que prevé el ‘Toledo Emerge’ en San Juan de Dios, el de la calle La Plata y el de la Cava.

R. Ya. Pero cuándo se van a construir, cuándo se van a concluir y cuántas plazas nuevas va a generar un hotel en Toledo. ¿doscientas?; ¿doscientas cincuenta? Eso no cubre probablemente las necesidades que este parque demanda. Puede ayudar, puede aliviar, pero no puede sustituir o suplir, todas esas necesidades.

P. ¿Cómo está la tramitación de los hoteles de la calle La Plata y de la Cava?

R. Están en sus trámites iniciales. El hotel de la calle La Plata sufrió una paralización porque hubo un recorte del ámbito de actuación que provocó la paralización, la modificación y la reanudación del proyecto con una nueva propuesta. Ahora la parte que ha quedado fuera no sé si tendrá autonomía propia para poder presentar algo. Parece ser que lo van a intentar. Ya se verá.

P. ¿Es partidario de la construcción de hoteles en el Casco pese al riesgo de turistificación que sufre el barrio histórico de Toledo?

R. Soy partidario de que haya siempre una modernización siempre que respete el equilibrio. Los hoteles son establecimientos necesarios, que deben acompasar y acompañar positivamente a la actividad que se genere en la ciudad. No podemos permitir que la ciudad muera. Todo el mundo está diciendo que el Casco se muere, pues vamos a trabajar para que eso no se produzca.

"Los hoteles son establecimientos necesarios, que deben acompasar y acompañar positivamente a la actividad que se genere en la ciudad"

P. A lo mejor la solución para evitar la muerte del Casco no es atraer turistas, sino vecinos.

R. Bueno pues quienes lo critican o los que dicen que no es posible hacer nada de todo esto que argumenten que pongan sobre la mesa sus propuestas y, sobre todo, la financiación. Todo el mundo se queja, pero las soluciones no aparecen. Pues permitamos con el control y la intervención administrativa correspondiente que se presenten esas propuestas y que sea posible que prosperen si se acomodan a los planteamientos y los principios establecidos por la propia administración o por las leyes. Pero que no se paralice o que no se impida. Porque si no, aquí hemos visto lo que ha pasado, que la ciudad está, no sé si moribunda, pero no nos lo podemos permitir. Hay que luchar y combatir ese efecto tan negativo.



P. ¿El desarrollo de la Ciudad del Cine va a posibilitar o a facilitar que se pueda llegar a construir el hotel de la Cava?

R. No tiene que ver nada una cosa con la otra.

P. Son dos desarrollos que van a estar juntos.

R. Eso es un aspecto coyuntural, pero fíjate si es más importante la Ciudad del Cine que va a salir de forma casi inmediata, mientras que el hotel está aún en estudio. Ni siquiera hemos resuelto las alegaciones y todavía tenemos pendientes uno o dos informes, porque la Confederación emitió uno, pero es incompleto. Además, el proyecto hotelero era desconocedor de la Ciudad del Cine. Pero si en un futuro ambos salieran adelante, es evidente que se aprovecharán el uno del otro al estar tan próximos.

P. En marzo acaba el plazo de moratoria de las licencias de pisos turísticos. ¿Estará la ordenanza para esa fecha?

R. Sí, estará. Estamos trabajando en ello tanto los técnicos como los juristas del área.

Delgado, emn su despacho del edificio Caracena, rodeado de los planos urbanísticos de la capital regional. Javier Longobardo

P. ¿Cuáles serán sus principales fundamentos?

R. En primer lugar, vamos a dar una solución global o integral, es decir, no solamente al Casco, sino a todo el término municipal. Asimismo, vamos a poner un tope inferior del que existe ahora al porcentaje de viviendas y de apartamentos turísticos en el Casco. Vamos a bajar ese mínimo autorizable probablemente hasta el 10% o el 12%. Ahora está en el 20%. Por tanto, le vamos a quitar como mínimo 8 puntos. En cuanto a los requisitos, aún no los quiero adelantar porque nos queda cerrarlo.

P. Una de las críticas al anterior borrador era que limitaba los pisos turísticos a las primeras plantas y los prohibía taxativamente en las segundas.

R. Voy a ser clarísimo. No encontrarás en este concejal respuestas críticas con el pasado. Miro al futuro. No me importa si se hizo bien, mal o peor, es que no me importa, me importa qué podemos hacer de ahora para adelante.

"Vamos a poner un tope inferior del que existe ahora al porcentaje de viviendas y de apartamentos turísticos en el Casco. Vamos a bajar ese mínimo autorizable probablemente hasta el 10% o el 12%. Ahora está en el 20%. Por tanto, le vamos a quitar como mínimo 8 puntos"

P. ¿Pero le parece un criterio razonable?

R. Todos los criterios si están en vigor responden a una tramitación en la que ha habido participación de todos y, por tanto, es legítima y legal. Ahora estamos hablando de superarla y mejorarla partiendo del conocimiento que hemos ido adquiriendo no solamente de aquí, sino también en otras ciudades.

Estamos en disposición de presentar esta Ordenanza para aprobación. Creo que a corto plazo lo podremos hacer, salvo que estemos vinculados, porque la modificación afecte a cuestiones estructurales o sustanciales, a someterla a información pública. Pero en todo caso, queremos terminarla antes de marzo. Es una obligación que nos imponemos, porque si no, nos quedamos fuera.

"La Ordenanza de pisos turísticos queremos terminarla antes de marzo. Es una obligación que nos imponemos, porque si no, nos quedamos fuera"

P. ¿Es usted el único concejal que se atreve a llevar la contraria del alcalde?

R. Yo no llevo la contraria a nadie. A lo mejor es que expongo las cosas con claridad. El alcalde tiene autoridad. Estaría bueno que este concejal desautorizase al alcalde. Sería lo nunca visto.

P. Bueno, el alcalde quería llevar la ordenanza de pisos turísticos a la Comisión de Planeamiento del pasado 30 de julio para cumplir el plazo que él mismo dio y usted se negó y lo dijo en el Pleno.

R. Que yo sepa, el alcalde no impuso nada ni dijo nada. El alcalde no tuvo participación activa en decir que se incluyera en el orden del día de una comisión un punto concreto y le contradijera. No fue eso lo que sucedió. Lo que sucedió es que los servicios del Ayuntamiento propusieron someter a decisión de la Comisión la tramitación de una normativa, que, en ese momento, podía verse afectada por modificaciones legislativas referentes a la Ley de Propiedad Horizontal.

Por eso este concejal, que se dio cuenta de que no era el momento más oportuno, la retuvo dando cuenta, además, de que no había margen más que para adoptar esa decisión. Si se hubiera incluido no se hubiera podido adoptar una decisión ni lógica ni definitiva. En consecuencia, era mejor y más prudente esperar como hicimos. Pero eso no significa que este concejal llevase la contraria o que contradijese al alcalde.

P. Le veo muy políticamente correcto.

R. Lo que digo es la verdad. Estoy aclarando lo que sucedió. Además, se entiende perfectamente. Otra cosa es que a lo mejor en la forma de expresarlo y en el lugar en el que lo hice resultase muy llamativo. Pero hay que perder el miedo a ser claros, transparentes y diáfanos. No hay que andarse por las ramas.

P. Como llamativo fue que se saliera del Pleno del Debate del Estado del Municipio justo cuando comenzaba a intervenir el alcalde. No me dirá que algo de rebeldía hay.

R. No. No tiene nada que ver. Eso fue una cuestión personal y ahí se queda. No tiene que ver nada con discrepancias o enfrentamientos. Además, tengo que decir que todo el mundo tiene derecho a discrepar, faltaría más.

P. Pero convendrá conmigo en que usted es un verso suelto.

R. Todos lo somos. Otra cosa es que lo mostremos más o menos fácil ante los demás. También podría contenerme y ser menos sincero, menos claro, menos transparente. Pero es que yo quiero ser auténtico. Nada más que eso. Esa visión que se pueda tener de mí no significa que sea una especie de rebelde sin causa. A lo que responde más bien es a que se puede ser auténtico sin necesidad de incurrir en exageraciones o estridencias. Lo que sí es verdad es que no me gusta la falsedad. Prefiero llevarme un bofetón por ser sincero y diáfano que un halago por ser falso. Además, tampoco tengo temor a corregir si me equivoco.

"Hay que perder el miedo a ser claros, transparentes y diáfanos. No hay que andarse por las ramas"

P. A lo que sí se ha mostrado contrario es a cumplir el convenio que el Ayuntamiento firmó con 'Condominio Once de Noviembre siglo XXI' para pagar las expropiaciones del Nudo Norte.

R. Porque he visto cosas que no me gustan, pero quizá sea por malformación profesional. Es decir, yo he conocido esa situación y, desde el punto de vista jurídico-administrativo, no me ha convencido. He visto que no hay una equivalencia proporcional entre el objeto y el precio que se paga. Además, he echado en falta y lo digo con sinceridad, una mayor defensa de los intereses municipales que se ven muy perjudicados.

Delgado asegura que el convenio con Condominio tiene unos "efectos nocivos" para el Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

P. ¿Por qué?

R. Me parece a mí que la finalidad y objeto del convenio favorece en todo al que hoy día es acreedor del Ayuntamiento. Y es que probablemente ha habido una especie de debilidad en poner los medios de defensa de los intereses municipales. Yo cuando he ejercido mi profesión frente a la administración pública, he puesto todo mi empeño en ganarla. Ahora estoy dentro de la administración pública y pongo todo mi empeño en defenderla.

Me parece que este convenio tiene unos efectos nocivos para el Ayuntamiento. Y quiero defender al Ayuntamiento, al que he ganado en otras ocasiones profesionalmente y ahora quiero que los demás no nos ganen salvo que haya una razón evidente o de legalidad. Pero yo quiero defender los intereses municipales y me parece que el precio que hay que pagar por el objeto que se obtiene es exageradísimo y desproporcionadísimo. Y, de hecho, el dictamen que hemos obtenido nos es bastante favorable y nos anima a adoptar medidas de defensa del Ayuntamiento.

"El dictamen de un catedrático de Derecho Administrativo nos anima a que podamos emprender acciones contra el convenio con Condominio porque ha observado la concurrencia de elementos o factores que pueden ser impugnados o atacados por la vía de la nulidad radical"

P. ¿De quién es el dictamen?

R. Es de un catedrático de Derecho Administrativo. El dictamen nos anima a que podamos emprender acciones porque ha observado la concurrencia de elementos o factores que pueden ser impugnados o atacados por la vía de la nulidad radical.

P. Las acciones judiciales serán sólo contra el contenido del convenio o también contra los firmantes.

R. Yo defiendo los intereses municipales, pero no estoy pensando en atacar a nadie. No miro hacia atrás, lo hago hacia adelante. Yo ataco los defectos objetivos, no a las personas que se puedan haber equivocado o que hayan podido ser ingenuos en la firma de documentos.

P. ¿Cree que hubo intención de perjudicar los intereses municipales con la firma de ese convenio?

R. Ahí no entro, porque sería hacerlo en el campo de las sospechas. Lo que sí me llama la atención es que la defensa del Ayuntamiento, según mi criterio personal, ha sido débil. El foco ha estado puesto más bien en que el otro salga beneficiado siempre. Lo diré de manera objetiva: la entidad favorecida obtiene sí o sí, en todo caso, el beneficio ya sea por la vía de la compensación o por la del pago. Es decir, si no hay compensación con unidades de aprovechamiento urbanístico, la empresa tiene garantizado el pago, estableciendo un precio al alza con la regularización del IPC, lo cual es discutidísimo en vía jurídica.

Cada día que pasa sale perjudicado el Ayuntamiento porque se aplica un interés o un IPC a mi criterio desmedido. Si una deuda, por ejemplo, de hace 10 o 12 años es de 9 o 10 millones de euros, se puede convertir en 12 millones. Es decir, es un perjuicio garantizado para el Ayuntamiento y un beneficio garantizado para el acreedor, cuando eso es discutible, sobre todo en la génesis, digamos, de la producción de estos efectos.

El concejal de Planeamiento y Fernando Franco durante la entrevista. Javier Longobardo

P. ¿Tiene intención de aguantar toda la legislatura?

R. Voy a decirlo de otra manera. Hay una expresión que habla de espíritu libre. Es que tengo el anhelo de hacer otras cosas. En mi vida, profesionalmente hablando, nunca me he sujetado mucho tiempo a un solo sitio. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo comencé en la Administración Pública en el Estado, pasé a la Junta, pedí la excedencia y no he vuelto a la administración. Estuve luego 14 años, nada menos, dando clases en la Universidad, que me gustó mucho y cesé. Después he estado de asesor de colegios profesionales como el de arquitectos; también cesé. He ejercido la profesión liberal y la he terminado. Quería hacer otras cosas, probar otras cosas como reto, por ejemplo, escribir, pero le tengo mucho miedo porque es muy difícil. Pero tengo que intentarlo porque no sé si lo lograré y ese es mi reto, intentar escribir. Y no lo he podido hacer porque estoy en esta aventura política a la que alguna otra vez he dicho que no. Además, podría ser sorprendente a quiénes he dicho que no en alguna otra ocasión.

"Ahora estoy en esta aventura política a la que alguna otra vez he dicho que no. Podría ser sorprendente a quiénes he dicho que no en alguna otra ocasión"

P. ¿A quiénes?

R. He dicho que no porque mi voluntad era hacer otras cosas diferentes, profesionales y culturales. Incluso del ámbito deportivo. He estado más de 20 años en federaciones deportivas, que eso tampoco sale a colación por ahí. He ido agotando ámbitos de ejercicio, de actividad personal y profesional.

Aquí además tengo un cometido que responsablemente quiero afrontar, pero que es muy difícil porque ya no depende solo de que yo ponga todo mi empeño. Como he dicho antes me encuentro en un área de suma dificultad y sometida a mucha burocracia. Y entonces no quiero sentirme frustrado porque esa burocracia entorpezca, limite o, en su caso, impida llegar a una conclusión satisfactoria. Eso es lo que me hace muchas veces decir no sé si voy a aguantar esto porque no quiero frustrarme en el sentido de que no pueda conseguir una meta que, además, en este caso no sería ya para mí, sino para la ciudad.

"Me encuentro en un área de suma dificultad y sometida a mucha burocracia"

P. ¿Puede entenderse entonces que si no saca la aprobación inicial del POM se marchará?

R. Tiene que lograrse. Me tengo que centrar en ello, yo particularmente. Y luego la Corporación y el equipo. Y además es que a mí me gustaría que participase de manera activa y convencida la oposición, porque yo creo en un plan de ciudad, no sólo en un plan de equipo; en un plan de ciudad y la ciudad somos todos.

P. ¿Se siente a gusto bajo las siglas de Vox?

R. Eso es una cuestión personal. Creo que acabo de responder con la pregunta anterior. Creo en un proyecto de ciudad y creo que las ideologías en un proyecto de ciudad confluyen. Todos los grupos que conforman la actual Corporación municipal confluyen y coinciden en este punto concreto. Creo que la cuestión ideológica queda más para el Congreso. En el Ayuntamiento yo no estoy actuando desde el punto de vista ideológico bajo ningún concepto. O sea, que se sirva de mí todo lo que pueda la ciudad, pero yo no me voy a servir de la ciudad desde el punto de vista ideológico ni personal.

"Que en el Ayuntamiento se hable de extremos y se te señale por estar en una lista y se desdeñe de entrada cualquier actividad que provenga de un grupo o de otro, me parece fuera de lugar"

P. Se lo pregunto porque en el debate en los plenos cuando el Partido Socialista o Izquierda Unida arremeten contra Vox y lo tildan de extrema derecha se siente contrariado porque usted no se ve así.

R. Lo que yo no quiero es participar de esa falacia. Es decir, en la política, tanto a nivel nacional, autonómico, que es donde más se manifiesta la cuestión ideológica, como también en la política local se abusa mucho de los usos y costumbres de los partidos políticos. Y creo que aquí tiene menos cabida eso. Que en el Ayuntamiento se hable de extremos y se te señale por estar en una lista y se desdeñe de entrada cualquier actividad que provenga de un grupo o de otro, me parece fuera de lugar. Yo no estoy en ese ámbito. Ahí no me va a encontrar nadie.

P. Usted no tiene inconveniente en casar a parejas gais.

R. Son cuestiones personales, pero no tengo inconveniente, faltaría más. Yo respeto las decisiones personales y no me meto en ellas.

A Florentino Delgado le gustaría que la oposición "participase de manera activa y convencida" en sentar las bases del nuevo Plan de Ordenación Municipal. Javier Longobardo

P. ¿Ha causado esa actitud en su grupo cierta crítica o rechazo?

R. Nadie de las personas que conforman el grupo municipal de Vox tienen encaje, ni por asomo, en eso que se llama extremismo. Por los hechos los conoceréis, se dice, no Bueno, pues los hechos ahí están. Que alguien tire de plenos o de las actividades que hemos realizado en casi año y medio de legislatura y diga en qué actos extremos hemos participado alguno de los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Toledo.

P. No se siente en la extrema derecha como le recrimina la oposición

R. Es que no existe en esta corporación ese extremismo. ¿En qué? Que alguien quiere expresar que hay extremismo, bueno, pues que lo exprese. Por eso yo algunas veces lo advierto y lo digo, me manifiesto y me posiciono en contra de que nos guíe la cuestión del abuso de la ideología y que sirva como pelea política en la corporación. No voy a participar en ello. Tampoco voy a consentir que me incluyan en ese ámbito y yo creo que ninguno de los cuatro. Es perfectamente defendible lo que se defiende. Y además se ha sido bastante claro. Y nadie de los que conforman la lista y el grupo municipal ha dado pruebas de lo contrario.

P. ¿Y con el partido han surgido tensiones o les han dejado trabajar?

R. Yo no puedo hablar del partido ni tampoco quiero hacerlo. Lo que sí puedo decir es que nadie ha interferido y nadie ha impuesto, que yo conozca, ninguna conducta o forma de actuación. Como en todos los partidos hay y habrá directrices, lógicamente, pero nadie ha impuesto nunca nada.

P. Y si le impusieran a usted algo, no lo toleraría, entiendo.

R. Estoy entrando en un campo ya casi muy personal. Si se produjera ese hecho, que no estoy diciendo que se haya producido, desde luego lo expondría. Y si llega el caso, pero no solo aquí, sino con cualquier actitud de la Corporación en la que yo no encaje o que no vea aceptable, lo diría. Yo persigo el interés general, sobre todo en el ámbito local.