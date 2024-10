El edil de Urbanismo no escucha la intervención del alcalde de Toledo en señal de protesta

El concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, volvió a demostrar ayer que es ‘un verso libre’ dentro del equipo de Gobierno al ausentarse del salón de plenos nada más comenzar su intervención el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el Debate sobre el Estado del Municipio.

“Ha sido un grandísimo ataque de tos imperceptible”, aseguraba irónicamente Delgado a EL ESPAÑOL-El DIGITAL de CASTILLA-LA MANCHA al ser preguntado por esta cuestión al reanudarse por la tarde la sesión.

En realidad, el concejal de Urbanismo mostraba así su descontento con el alcalde por ni siquiera trasladarle la decisión de que fuera el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, y no él quien presidiera el Pleno en calidad de concejal de mayor edad dentro del Ejecutivo municipal como ocurría en la anterior legislatura.

La anterior alcaldesa, Milagros Tolón, delegaba la Presidencia de este Pleno en Juan José Pérez del Pino, al ser el concejal de mayor edad. Lo hacía pese a que tanto el vicealcalde, José Pablo Sabrido, como otros concejales le precedían en el orden como tenientes de alcalde. Al parecer, en esta ocasión, Velázquez no ha apostado por esta fórmula dado que Delgado es concejal de Gobierno por Vox y no por el PP.

No es la primera vez que Delgado muestra en público que no comparte las decisiones de Carlos Velázquez. Ya en el Pleno de julio anunció que, “asumiendo el riesgo de que el alcalde le cesara de sus atribuciones”, no llevaría a la Comisión de Urbanismo el borrador de Ordenanza de Pisos Turísticos al desconocer su contenido.