"Viviendas fantasma en Talavera de la Reina": el alcalde urge a la Junta a rehabilitar ya las casas de los camineros

Es una "mala imagen" habitual desde hace muchos años a la que los ciudadanos ya están acostumbrados en Talavera de la Reina, pero que el alcalde, José Julián Gregorio, quiere rehabilitar cuanto antes y mejorar la fisonomía urbana de esa zona del centro de la ciudad: hablamos del complejo de tres edificios abandonados de las antiguas casas de los peones camineros, en la calle Capitán Cortés, junto al cuartel de la Guardia Civil.

Se trata de un total de 24 viviendas en tres inmuebles olvidados que son verdaderos "edificios fantasma", actualmente en manos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cuya rehabilitación está proyectada por la Consejería de Fomento para finalizar en verano u otoño del año 2026, pero que el alcalde quiere adelantar todo lo que sea posible para revitalizar la zona y poner fin al abandono que sufre el complejo desde hace más de 10 años.

En declaraciones a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, José Julián Gregorio ha reprochado directamente al consejero de Fomento, Nacho Hernando, la lentitud con la que avanza el proyecto y la "nula" información que se traslada al Ayuntamiento talaverano sobre los trámites que se están llevando a cabo, más aún cuando, explica el alcalde, hay tanta necesidad de viviendas en Talavera.

Otra imagen de los edificios abandonados.

Cuanto antes

"Pasa el tiempo y en el Ayuntamiento no conocemos ni el proyecto, ni el presupuesto, ni las intenciones, ni nada de nada", lamenta el alcalde, quien cree que el Gobierno de Emiliano García-Page debería "pisar mucho el acelerador" y empezar las obras cuanto antes.

"Esperemos que este proyecto no termine siendo un brindis al sol", afirma Gregorio en referencia a la Consejería de Fomento, con la que EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM ha intentado sin éxito contactar para conocer su opinión y el estado actual de toda la tramitación.

Como se sabe, el Gobierno de Castilla-La Mancha firmó el pasado mes de marzo un acuerdo con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para rehabilitar de forma integral estas 24 viviendas y destinarlas a alquiler asequible, con una inversión global de 3,9 millones de euros, incluyendo 1,1 millones de los fondos europeos Next Generation y una fórmula de colaboración público-privada, según se anunció en la firma del convenio.

Mucha demanda en Talavera

Esta iniciativa forma parte del Plan 10.000 presentado por el propio presidente García-Page en 2023 para construir o rehabilitar diez mil viviendas en Castilla-La Mancha en los próximos años, siendo Talavera una de las ciudades con mayor demanda de casas en la región.

Así lo reconoció en marzo la propia directora general de Vivienda de la Junta, Inés Sandoval, al afirmar que "la demanda de vivienda en alquiler en Talavera de la Reina ha crecido significativamente en los últimos cinco años", una idea en la que también insiste el alcalde.

En el caso de las casas de los camineros de Talavera, se trata de 24 viviendas actualmente deshabitadas, distribuidas en tres bloques de cuatro plantas cada uno y tienen una superficie construida por casa de 86,57 metros cuadrados, contando con salón, cocina, tres dormitorios y un baño. Serían destinadas, una vez completada su recuperación como viviendas energéticamente eficientes, a alquiler social.

Se trata de 24 viviendas en el centro de Talavera.

Modernas y eficientes

Aunque la Consejería de Fomento publicó el pasado mes de junio el decreto para la rehabilitación integral de estas casas, el alcalde insiste en la "urgencia" de ponerlo en marcha cuanto antes.

"Yo le insistí personalmente hace meses al consejero sobre este asunto en una reunión, pero la Junta no resuelve, pasa el tiempo y no tenemos noticias, no sabemos nada", reitera José Julián Gregorio, quien confía en que esta situación no venga provocada por los cálculos electorales de ningún partido.

En el decreto de Fomento del mes de junio ya quedaba claro que el proyecto se adaptaría a toda la legislación vigente en materia de modernidad y calidad de la edificación, soluciones de consumo energético y regulación mediambiental.