Un puente extra alegrará enero a escolares y profesores de los colegios de Toledo capital

El 24 de enero será festivo para los alumnos y profesores de los centros educativos de la capital regional. La propuesta salió adelante en la reunión del Consejo Escolar Municipal, aunque ahora debe ser ratificada por la Delegación provincial de Educación, que debe aprobarla.

El día fue elegido en sustitución del Lunes de Pascua, al tratarse de un festivo local que también es no lectivo en el ámbito escolar. La comunidad educativa toledana se decantó por el viernes 24 de enero para poder disfrutar del primer puente de 2025 ya que el día 23 se celebra San Ildefonso, patrón de la ciudad de Toledo.

La propuesta del 24 de enero se impuso a la del 18 de junio, víspera del Corpus en Toledo, fecha que de haber sido elegida hubiera supuesto adelantar un día el fin del curso escolar.

El ‘Toledo Educa’ contará con más de 169 talleres

El Consejo Escolar Municipal, que estuvo presidido por el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, también conoció las más de 169 actividades incluidas dentro del ‘Toledo Educa’, programa de educación no formal desarrollado por el Ayuntamiento de Toledo, que cuenta con un presupuesto de 80.000 euros.

La iniciativa municipal ofrece a los centros educativos de la ciudad que así lo deseen la posibilidad de optimizar el proceso académico de su alumnado mediante actividades pedagógicas y didácticas complementarias. “Este año vamos a incluir dentro del apartado ‘Conoce tu ciudad’ una ruta por los conventos de Toledo”, explica Daniel Morcillo.

Daniel Morcillo, concejal de Educación y Servicios Educativos. Ayuntamiento de Toledo null

“Creo que es muy interesante poder mostrar un patrimonio desconocido a los escolares. Los conventos esconden con muchos tesoros patrimoniales que también hablan de la historia de la ciudad”, concluye.

La nueva edición del ‘Toledo Educa’ también aumentará los talleres que ofrece para prevenir adicciones como la ludopatía y las drogas. “Queremos concienciar a los chicos de los peligros que supone el juego online y también abordar la problemática del suicidio, que está ahí, aunque muchas veces no se quiere hablar de él”, destaca el concejal de Vox responsable de esta área municipal.

Durante el pasado curso escolar cerca de 17.000 alumnos de los centros educativos de la ciudad participaron en los talleres incluidos en el ‘Toledo Educa’. “Es un balance positivo que este año queremos superar”, subraya Morcillo.

Torneo interescolar de ajedrez y de puzles

A ello contribuirá este año la convocatoria del I torneo interescolar de ajedrez, que se sumará al campeonato de puzles, que ya fue un éxito el pasado curso y que contará con una segunda edición. “Se trata de actividades que no cuestan mucho y que les alejan del mundo de las pantallas, haciéndoles desarrollar otro tipo de competencias y habilidades”, afirma el presidente del Consejo Escolar Municipal.

Asimismo, este órgano de consulta y participación de la comunidad educativa de la ciudad de Toledo fue informado de las actividades de las Mesas de Éxito Educativo. Además, la reunión sirvió para que el concejal de Educación pusiera en valor la existencia del Consejo de Participación Infantil y Adolescente.

Participación “activa”

Morcillo pidió a los docentes a que animen a los alumnos a “participar activamente” y hacerse consejeros del citado órgano de participación con el que fin de que puedan realizar propuestas al Ayuntamiento. Una participación que tiene su máxima expresión con la celebración del Pleno infantil, que es convocado cada 20 de noviembre con motivo del Día de la Infancia. “Es una manera que vean también la utilidad de la participación en la vía pública”, concluye Morcillo.

En el Consejo Escolar Municipal están representados los grupos políticos municipales, los colegios de Infantil y Primaria, así como los de Secundaria y los de Educación Especial. También cuenta con voz y voto los padres a través de las AMPA, el personal de Administración y Servicios de los centros escolares sostenidos con fondos públicos, los orientadores educativos, los sindicatos con representación educativa, la federación de asociaciones de vecinos, las asociaciones con personas con Discapacidad, la Delegación provincial de Educación, y las dos instituciones educativas municipales: la Escuela de Música y la Escuela de Idiomas.

Aumentar el presupuesto de la Concejalía

De cara a la redacción de los nuevos presupuestos municipales, el concejal de Educación, tras la experiencia del primer año de legislatura, espera lograr un aumento de la partida de 137.000 euros que en la actualidad dispone para la organización de actividades. La idea es poder incrementarla hasta los 200.000 euros para desarrollar tres proyectos educativos que tiene en cartera.

Por último, Morcillo resta importancia a las críticas realizadas por el grupo municipal socialista tras la celebración del Consejo Escolar. El concejal socialista, Teo García, lamentó “la falta de responsabilidad del actual equipo de Gobierno bipartito y de la Concejalía de Educación de Vox al tener el descaro de iniciar el curso escolar sin informar ni presentar el dispositivo especial de seguridad y movilidad”.

“Es cierto que llevaba el Plan preparado para exponerlo en el Consejo, pero no lo dimos por no alargar en exceso la reunión. No obstante, no recibimos la queja de ningún centro ni ninguna demanda de información al respecto”, explica el concejal de Educación y Servicios Educativos.

Asimismo, asegura que no es cierto que se haya reducido en 100.000 euros la partida para limpieza de los colegios como sostienen los socialistas. “No sé qué cifras maneja Teo García, pero los 76.000 euros de los que hablé se corresponden sólo con los de los meses de julio y agosto.