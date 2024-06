La senadora del PP Carmen Riolobos defenderá una moción en el Senado sobre el calendario de ejecución del AVE de Talavera de la Reina (Toledo) e instará al Gobierno de Sánchez a poner en marcha "con carácter urgente" todas las actuaciones necesarias para poner en funcionamiento el AVE Madrid-Extremadura-Lisboa en 2030.

En rueda de prensa, Riolobos ha avanzado que en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado reclamará que se agilicen los "trámites, estudios, la declaración de impacto ambiental, licitación y elaboración" de proyectos constructivos y ejecución de este tramo.

Para ello, ha indicado que "deben resolverse las alegaciones al Estudio Informativo del tramo Madrid-Oropesa, incluido el soterramiento de la estación de Talavera, siguiendo el protocolo de octubre de 2007 del Ministerio de Fomento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en el plazo máximo de tres meses".

"No podemos, no queremos y no debemos perder ese tren", ha dicho la senadora, que ha reiterado que desde el PP se reclama que se elaboren "o al menos se actualicen" los proyectos constructivos de todos los tramos del trazado y estaciones en el plazo de seis meses. Además, "también se solicita al Gobierno que se inicien todas obras de todas las estaciones en el plazo máximo de un año".

Riolobos se ha referido a los accidentes, averías, retrasos, incidencias y problemas para los viajeros que son "constantes" en el tramo Madrid-Illescas-Torrijos-Talavera-Oropesa-Extremadura y que son "una muestra de la incompetente gestión de esta línea ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF y RENFE", que llevan manteniendo en el tiempo unos "trenes tercermundistas, con infraestructura antigua y bautizados como el tren de la vergüenza".

En otro orden de cosas, reclamará también que se pongan en marcha todas esas actuaciones "inexcusables" para completar la electrificación del tren convencional Madrid-Extremadura-Lisboa en el Tramo Madrid (Humanes)-Extremadura (Talayuela) antes del 2030.

Carreteras

La senadora del PP ha insistido también en que "se debe ampliar el anteproyecto de remodelación integral de la A-5", que conecta Madrid con Talavera y Extremadura, prolongando el carril central adicional hasta Talavera, adaptando todo el trazado y los accesos a la nueva normativa europea.

En esa línea, ha hecho referencia a que se realicen las "gestiones necesarias" para llevar a cabo la construcción de un tercer carril en cada sentido de la carretera A-42 entre Madrid y Toledo y un Bus VAO hasta Madrid, facilitando a los ciudadanos desplazarse a trabajar o estudiar.

La senadora ha reiterado que deben incluirse en los Presupuestos Generales del Estado "odas las partidas presupuestarias necesarias para finalizar el proyecto en 2029, porque es vital para el desarrollo económico y social de los municipios afectados que llevan años esperando".

Riolobos ha finalizado indicando que es "incomprensible y profundamente discriminatorio que con los 140.000 millones de fondos Next Generation que va a recibir España de la Unión Europea el Gobierno no le haya dedicado ni un euro a un proyecto tan vital, necesario y urgente como este".