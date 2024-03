Muere José Macca, periodista que destapó el 'caso Roldán' y estrechamente vinculado a Toledo

El periodista de investigación José Macca (Tánger, 1960), conocido por destapar el 'caso Roldán', ha fallecido a los 63 años de edad tras varios meses de enfermedad. La muerte le alcanzó en Valencia, donde residía desde hacía tiempo, el pasado martes 12 de marzo. Aunque será en la ciudad del Turia donde este jueves será incinerado, las cenizas descansarán eternamente en Priego, localidad cordobesa en la que está radicada su madre, de 99 años de edad, que ha perdido a su único hijo.

Pero la historia vital de Macca, que desarrolló buena parte de su carrera como redactor jefe de Investigación en el Diario 16, está muy vinculada a la ciudad de Toledo. Por motivos familiares, a la capital de Castilla-La Mancha llegó junto a su madre siendo un niño.

Ambos se instalaron en la casa del coronel de la Academia de Infantería Eduardo Rodríguez Moreno, tío materno de Macca, que antes de estudiar Periodismo y licenciarse en la Universidad Complutense de Madrid completó el Bachillerato en el histórico colegio Infantes de Toledo.

Pepe Macca, de joven, de excursión en Gredos.

Macca, segundo por la izquierda, en Toledo recientemente.

En la capital toledana, a la que regresaba todas las Navidades para reencontrarse con su familia y amigos, Macca hizo piña con su primo Francisco Rodríguez Márquez, también militar; Rafel Girona; el cocinero y fundador del grupo musical 'Candela y Son' Ángel Nodal; o con Félix Sánchez, jefe de servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, entre otros.

Despedida en primera persona

Algunos de ellos han conocido la muerte de José 'Pepe' Macca a través de un mensaje de WhatsApp recibido desde el teléfono del propio fallecido, que redactó y programó el envío de su propia despedida poco antes del adiós.

"Los no informados hasta ahora disculpadme. He preferido llevar mi enfermedad en mi círculo familiar y con poca más gente de mi entorno inmediato. Así mis últimos meses han sido más cómodos, pero no quería dejar de informaros por ser seres también estrechamente queridos que merecen una despedida, aunque solo sea informativa", se excusaba Macca en su comunicación póstuma.

El periodista, además, hacía un último servicio dejando una lección de vida a sus amistades: "Hago balance de mis sesenta y pocos años de existencia y he sido feliz. Y mi consejo viene detrás: sed felices".

La pérdida de Macca ha generado una gran conmoción tanto en la ciudad de Toledo como en el sector de los medios de comunicación en España. Conocidos periodistas como Melchor Miralles, Alfonso Rojo o Casimiro García Abadillo han querido despedirse de su colega a través de las redes sociales. "Qué tristeza que se haya ido Pepe Macca. Un gran periodista y un gran tipo", ha publicado Miralles en Facebook.

José Macca, después de iniciar su carrera en la agencia de noticias Fax Press, se incorporó al extinto Diario 16 en 1985. Allí firmó importantes informaciones sobre los GAL y después, junto a José María Irujo y Jesús Mendoza, destapó el 'caso Roldán', un escándalo que hizo huir a Laos en 1993 al entonces director de la Guardia Civil y marcó el final del Gobierno socialista de Felipe González.