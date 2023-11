La increíble chapuza de Toledo que está arrasando en Twitter: "Surrealista"

La cuenta de Twitter @AlmecesTO, que administra Eduardo Sánchez Butragueño -autor también de Toledo Olvidado-, ha denunciado este lunes la chapuza que se han encontrado los vecinos del barrio de La Legua tras la caída de varios árboles la pasada semana a causa de la borrasca 'Ciarán'.

"En el barrio de La Legua he visto cosas que no creeríais. Esta semana, varias acacias fueron derribadas por el viento. Lo que no sé es cómo algunas todavía siguen en pie a la vista de cómo fueron plantadas", ha publicado Almeces de Toledo junto a dos imágenes.

En las instantáneas que acompañan al 'post' se puede ver cómo los árboles fueron plantados con las macetas incluidas, unas fotos que han sorprendido a multitud de usuarios. De hecho, la publicación ya acumula 104.000 visitas.

En el barrio de La Legua he visto cosas que no creeríais. Esta semana varias acacias fueron derribadas por el viento. Lo que no sé es cómo algunas todavía siguen en pie a la vista de cómo fueron plantadas. Fue un barrio diseñado y ejecutado en pleno boom inmobiliario. Todo valía. pic.twitter.com/rDdzYuGZY8 — Almeces de Toledo 🌳 (@AlmecesTO) November 5, 2023

"¿Catetos o pocas ganas de trabajar?", "pero qué barbaridad", "surrealista", "qué poca vergüenza" o "pobres árboles" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el tweet.

"Es una negligencia y debería haber responsabilidades. Si la empresa constructora los plantó así, mal, debe responsabilizarse. ¿Y si alguien hubiera muerto? No todo vale y si se la dan al Ayuntamiento con "queso", ahora que se descubre, este debería pedir explicaciones", ha señalado otro usuario.

