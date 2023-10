El PP sobre Tolón en el Comité Federal: "Aplaudir a Sánchez es la foto de la traición a Toledo"

El diputado nacional del Partido Popular por Toledo José Manuel Velasco ha lamentado este domingo “la foto de la traición a los toledanos que ha protagonizado Milagros Tolón”, ex alcaldesa de Toledo y actual diputada nacional del PSOE por esta provincia. “Como toledanos nos avergüenza la foto de Tolón aplaudiendo la decisión de Sánchez de apoyar a la amnistía, en contra del sentir mayoritario y de los intereses de los toledanos”, ha remarcado.

Así lo ha manifestado tras el Comité Federal del PSOE celebrado este sábado, en el que Sánchez defendió abiertamente la amnistía en Cataluña y donde Tolón, según Velasco, aplaudió "efusivamente" las palabras y las intenciones del presidente del Gobierno en funciones, una actitud con la que, según el diputado del PP, “traiciona a los toledanos con el único fin de garantizar que su jefe y amigo, Pedro Sánchez, pueda seguir en el poder, pese a no haber ganado las elecciones generales”.

“Ahora entendemos bien por qué Tolón y los concejales del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo no han apoyado la moción del PP en la que defendíamos la unidad de España”, ha remarcado el parlamentario popular, quien ha denunciado que “la hipocresía de la ex alcaldesa socialista de Toledo y del PSOE no tiene límites”.

"Queda retratada"

Para Velasco, con esta actitud “Tolón ha quedado retratada para la historia de Toledo y de España”. “Jamás podríamos imaginar que una ex alcaldesa de nuestra ciudad traicionara de esta manera a los valores constitucionales de nuestro país”, ha añadido el diputado nacional del PP.

Por último, ha incidido en “la vergüenza que nos hace sentir a todos el ver a Milagros Tolón en una imagen en la que aplaude a Pedro Sánchez cuando habla de que va a dar la amnistía a Puigdemont y a los que pretenden romper de España”, una imagen que “nada tiene que ver con lo que quieren y sienten la mayoría de los toledanos, que no quieren diferencias entre españoles, que creen en la igualdad, en la Constitución y en la Ley y que no están dispuestos a que en nuestro país haya españoles de primera y de segunda”.

“Lo que el señor Sánchez hace lo puede hacer porque diputados como la señora Tolón, de Toledo y de otras provincias, se lo permiten”, ha subrayado Velasco, quien ha reclamado a Tolón y a todos los diputados del PSOE de la provincia que reconsideren su posición y abandonen la actitud de sumisión ante un Pedro Sánchez, “dispuesto a todo para seguir anclado en el sillón de La Moncloa”.

En respuesta a estas palabras, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Noelia de la Cruz, ha afirmado que en Toledo quien está quedando retratado “es el señor Velázquez por su obsesión enfermiza con la alcaldesa Milagros Tolón,” que le hace liderar un gobierno “desnortado y desbordado, incapaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudad siendo rehén de Vox y de sus postulados de ultraderecha”.

