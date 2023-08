La Plataforma 8M Toledo se concentra en Zocodover para pedir que echen a Luis Rubiales

El discurso de Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) negándose a dimitir y expresando que el beso que dio a la futbolista Jenni Hermoso en la final del Mundial fue consentido están provocando el rechazo de gran parte de la sociedad.

[Rubiales se defiende atacando: las 10 frases clave de su discurso]

Ahora, la futbolista ha desmentido estas palabras mediante FutPro: "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

[Jenni Hermoso desmiente a Rubiales: "En ningún momento consentí el beso"]

Por todo ello, la Plataforma 8M Toledo ha convocado para la tarde de este viernes una concentración en la Plaza de Zocodover de la capital de Castilla-La Mancha en protesta de los hechos acontecidos.

Será a partir de las 20.30 horas, bajo el lema "Hay que echarle". Además, han llamado a la concentración a todas las capitales de provincia, después de su "horrible discurso de odio".

"Ahora nos toca a nosotras: si no se va, hay que echarle", expresan en la publicación.

Después del horrible discurso de odio de #Rubiales, llamamos a la Concentración en todas las capitales de provincia.

Ahora nos toca a nosotras: si no se va, hay que echarle .

Nos vemos a las 20,30 horas en la Plaza de Zocodover de Toledo#HayQueEcharle pic.twitter.com/nZ7NzNCkrH — Plataforma 8M Toledo (@8m_toledo) August 25, 2023

Sigue los temas que te interesan