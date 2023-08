Toledo salva sobre la bocina la reforma del pabellón de la Escuela de Gimnasia y del Mercado de Abastos

El concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación y portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha asegurado que convocarán una Junta Local extraordinaria y urgente para sacar a licitación la reforma integral del pabellón de la Escuela de Gimnasia por un valor de 4 millones de euros a cargo de los fondos europeos "para que se lleve a cabo lo antes posible".

El anuncio, hecho público durante la rueda de prensa ofrecida para informar de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno Local, llega tras las continuas acusaciones del Gobierno actual, conformado por PP y Vox, a la anterior Corporación (PSOE) por no haber cumplido con los plazos y poner en riesgo los proyectos financiados con estos fondos.

"No vamos a permitir que se pierda. Debería estar ejecutándose desde mayo y hemos entrado y no había ni siquiera proyecto", ha lamentado Alcalde, que ha anunciado también la reactivación del proceso de licitación del Mercado Municipal de Abastos de Toledo que "han encontrado sin proyecto". Al respecto, se ha autorizado el inicio del expediente para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud por un importe de 123.764,80 euros, una convocatoria ya publicada en la web del 'contratante'.

Las obras del Mercado de Abastos, que están presupuestadas en más de millón y medio de euros, están centradas en el aislamiento térmico, en la renovación del sistema de climatización, el eléctrico y el de abastecimiento, así como en dotar al edificio de mayor accesibilidad.

En referencia a algunos de los proyectos financiados por los fondos Next Generation -como los dos anteriores- "que han llegado en el último tramo de la legislatura, que tiene sus plazos y que no hay prórrogas a la vista", el portavoz municipal ha señalado que deberían estar ya funcionando y que, sin embargo, "nos encontramos con que no había ni quiera proyecto".

El mercadillo no vuelve a la Vega

Una de las cuestiones a las que se ha referido el también teniente de alcalde ha sido a la información deslizada por el regidor municipal, Carlos Velázquez, hace unos días en una entrevista con Europa Press sobre un posible cambio de ubicación del mercadillo no sedentario celebrado los martes en la capital regional. El interés del nuevo Gobierno es devolver a este mercado a su ubicación habitual, el Parque de la Vega y sacarlo del actual, el aparcamiento de Santa Teresa. Sin embargo, Alcalde ha aclarado que 'El Martes' no va a volver "en un corto plazo" de tiempo a su lugar primigenio porque este espacio está pendiente de una reforma integral.

Tras recordar que el anterior equipo de Gobierno decidió que se celebrará en el aparcamiento de Santa Teresa por los daños provocados por Filomena en el Parque de la Vega, ha asegurado que la actual ubicación era "eventual", pues "no tiene ni baños".

Dicho esto, y tras recordar que el actual equipo de Gobierno se comprometió a instalar esos baños, se ha mostrado confiado en poder hacerlo "en breves fechas y de manera eventual para que se dé un servicio más". "Hay que mejorar las condiciones que tienen los comerciantes allí", ha reconocido.

De igual modo, Alcalde ha asegurado que cualquier decisión que el equipo de Gobierno tome sobre este respecto será "consensuada con asociación vecinales y, sobre todo, en este caso, de comerciantes, para fijar las mejores posturas".

Reforma de la Vega

En cuanto al proyecto de reforma del Parque de la Vega, el portavoz ha recordado que "el equipo de Gobierno anterior lo anunció también en campaña electoral", criticando que "hiciese un show" de ello. "Si se hubiesen hecho las cosas bien -ha dicho en alusión al equipo de Gobierno de Tolón- en la Vega estaríamos en obras".

Tras asegurar que se tienen que poner a trabajar porque no hay nada redactado para ejecutar esta intervención, ha precisado que la misma tendrá que esperar pues, de momento, el equipo de Gobierno ha firmado un convenio con el Gobierno regional para que la Feria Regional de Artesanía (Farcama) vuelva a celebrarse en La Vega.

Mercadillo del Polígono y plaza Virgen del Sagrario

La Junta de Gobierno Local que se reunió, en Sesión Extraordinaria, este lunes, dio luz verde, a la convocatoria para la licitación de las obras de modernización del mercadillo de Santa María de Benquerencia. Cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada (EDUSI), está dotado con un importe de más de medio millón de euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

Igualmente, se ha dado luz verde al inicio del expediente para la contratación de las obras de renovación y mejora de la glorieta en la Calle Jarama, con un importe superior a 165.000 euros, cofinanciados, también, en un 80% por el FEDER y con un plazo de ejecución de 3 meses. Este es, en palabras del alcalde, un proyecto necesario, debido al mal estado del firme y va a permitir acondicionar esta zona para beneficio de vecinos y comerciantes del barrio.

En otro orden, se aprobó el inicio del expediente para la contratación del suministro para la reordenación de la plaza Virgen del Sagrario en Toledo. Un proyecto financiado, también, con fondos europeos por un importe de 170.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Por otro lado, se ha autorizado la certificación final derivada del contrato de Ejecución de las Obras de Acondicionamiento del Paseo Escultor Alberto Sánchez, por un importe de 24.235,60 euros, y se ha adjudicado el contrato de enajenación de la chatarra almacenada en los talleres municipales a la empresa Recuperaciones Garrido S. L., al ofrecer la oferta más ventajosa.

Sigue los temas que te interesan