El PP de Toledo mira al 23-J confiado en un cambio que "la gente pide a gritos"

El PP de Toledo ha hecho balance este viernes de una campaña electoral de las generales del 23-J. A pocas horas de que comience la jornada de reflexión, los representantes populares han destacado que en las dos últimas semanas han constatado que "los vecinos de la provincia están pidiendo un cambio a gritos".

Así lo ha asegurado el presidente provincial del partido y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia.

Velázquez ha destacado que en la última legislatura, "Toledo ha sido una de las provincias con menor inversión por habitante y donde más se ha incrementado el déficit". Respecto a la capital, ha señalado que tampoco ha salido muy bien parada como una de las que ha registrado una menor inversión por habitante.

Por ello, ha pedido "concentrar el voto en torno al PP", puesto que "si hay una posibilidad de cambio la encarga Núñez Feijóo y un partido que ha prestado grandes servicios a España en los momentos más difíciles".

"Hace falta un gobierno serio, responsable y que ponga la concordia, que recupere la política útil y que pueda gobernar sin cesiones" frente a uno que "ha sido malo para la ciudad de Toledo y para la provincia", reflexionaba.

Uno de los temas sobre los que ha hablado de manera específica el líder de los 'populares' en Toledo ha sido de agua. Carlos Velázquez ha vuelto a dejar claro que la propuesta de su partido es la de "recuperar un pacto nacional" para abordar de manera conjunta la gestión de los recursos hídricos. En este sentido, ha recordado que "una de las primeras medidas que tiene contempladas Alberto Núñez Feijóo si gana es sentar a todos los presidentes autonómicos para, entre otras cosas, hablar de este gran pacto".

Por otra parte, ha afeado a Page que "en Castilla-La Mancha se firmó un pacto por parte de todas la entidades que tenían algo que decir sobre el asunto" que no sirivió de nada porque "no lo trasladó a La Moncloa".

Por su parte, el cabeza de lista al Senado, Vicente Tirado, ha reconocido que en esta campaña "he disfrutado y me he emocionado" de ver que "tenemos una sociedad civil extraordinaria con una capacidad de innovar y emprender muy grande".

En la misma línea de Velázquez, Tirado confiaba en que ha llegado el momento de que se produzca un "cambio tranquilo, patriótico, para todos los ciudadanos y con soluciones".

Para que esa situación se produzca, ha pedido el voto a "socialistas de buena fe, desencantados con el sanchismo" y también a "simpatizantes de Vox que ahora entienden que lo importante es echar al sanchismo".

El último en intervenir ha sido el cabeza de lista al Congreso de los Diputados. José Manuel Velasco ha reivindicado que "España necesita un cambio que tiene que venir de la mano de un partido con un proyecto para este país" después de "unos años en los que el Gobierno no dialoga ni con ciudadanos ni con colectivos".

De esta última legislatura ha criticado que el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez haya ejercido el poder "de una manera poco habitual, a base de decretos" frente a un PP que "entiende a la gente y va a hablar con todo el mundo".

Velasco ha subrayado que su partido "sale a ganar" estas elecciones y con el claro objetivo de lograr "una mayoría suficiente" que les permita gobernar en solitario". Sobre la posibilidad de llegar a pactos con otras fuerzas, ha resaltado que "a Pedro Sánchez debería darle vergüenza hablar de con quién va a gobernar el PP cuando él ha estado gobernando con Bildu".

