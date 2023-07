La comentada visita de una tiktoker a Toledo, "un pueblo cerca de Madrid"

Cada año, miles de turistas visitan Toledo para conocer su historia, su monumentalidad y su gastronomía. Personas que llegan desde todos los rincones del mundo y que en muchos casos comparten sus experiencias a través de las redes sociales.

En el mundo de TikTok e Instagram, donde los creadores de contenido priman la concisión y lo 'cuqui', ciertos enfoques llegan a molestar a quienes viven en esos lugares.

Algo así ha ocurrido en las últimas horas con un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales de una tiktoker que ha visitado Toledo, ciudad que en varias ocasiones cita como "pueblo cerca de Madrid".

Pao Rebollar resume en poco más de medio minuto su visita en el día desde Madrid en autobús. Ya en la capital de Castilla-La Mancha asegura que hizo un tour gratuito porque considera "importante conocer la historia" de los lugares donde se hace turismo.

Otro de los momentos que destaca es la visita, junto a sus amigas, a la terraza del Miradero, para tomarse una piña colada y de paso contemplar la vista "superbonita" de la vega del río Tajo. En este punto, destacó una imagen que mucho odian en la ciudad, los cientos de candados que los turistas colocan en las barandillas.

La influencer termina haciendo una recomendación a todos los viajeros que se dejen caer por Toledo: "Caminen porque el pueblito es chiquito y se puede conocer superrápido".

Comentarios en las redes

Esta forma de hacer turismo y presentar la ciudad ha levantado algunas ampollas en las redes sociales. Más allá de la indignación que ha producido a muchos toledanos que llame "pueblo" a su ciudad, no pocos se preguntan si un día es suficiente para conocer Toledo.

"Se ha ido en Ave a Toledo para no pasar del Miradero y ver las vistas al aparcamiento de Safont. Pues sí es chiquito, esa parte se ve en un rato", ironiza un tuitero después de que la cuenta Memes Toledanos haya compartido el vídeo.

En este debate también han entrado algunos turistas que no comparten esta manera de visitar las ciudades. "Soy extranjera y me produce lo mismo... es una falta de respeto. No todos los turistas somos asi", asegura una usuaria.

Soy extranjera y me produce lo mismo...es una falta de respeto. No todos los turistas somos asi😁 — Evelyn Plaza (@evelynplaza8) July 6, 2023

Un debate que no es nuevo y que como en la película 'Atrapado en el tiempo' volverá a darse en temporada alta de turismo. La marmota particular de Toledo.

Sigue los temas que te interesan