La joven Irene Arcalá, apuesta de Podemos para el Ayuntamiento de Toledo

Izquierda Unida (IU) y Podemos, tal y como ocurriese en 2019, volverán a concurrir juntos en Toledo a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La confluencia, en la que finalmente no participará Más País, estará encabezada de nuevo por Txema Fernández, coordinador local de IU Toledo y actual portavoz del grupo Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de la capital regional.

Más allá del cambio de denominación, puesto que la confluencia pasará a llamarse Unidas-IU-Podemos, el cambio más significativo es que la actual concejal Olga Ávalos (PCE), concurrirá en el número tres de la lista, dejando el dos que ocupó en 2019 a la joven Irene Arcalá, representante de Podemos. En el cuatro entra, también por parte de Podemos, Óscar Ricardo Gómez de la Cruz.

La confluencia obtuvo en los anteriores comicios dos concejales en Toledo, por lo que Olga Ávalos se quedaría fuera del Consistorio en caso de no mejorar los resultados de hace cuatro años. Sin embargo, Fernández ha asegurado durante una rueda de prensa ofrecida este martes en la plaza del Ayuntamiento que el objetivo es lograr los 13 ediles que marcan la mayoría absoluta.

"Si no gobernamos nosotros es probable que nos encontremos con muchas cosas que nos encontramos en el Gobierno de España", ha apuntado Txema Fernández, que ha declarado que "quizá con 13 concejales este año hubiéramos tenido unas ordenanzas fiscales justas y progresivas en el Ayuntamiento de Toledo, que no hemos tenido porque el Gobierno municipal no ha querido ni debatirlas".

"Necesitamos que las políticas sociales, los servicios públicos, las políticas de vivienda, de futuro, con la juventud, sean ejes fundamentales de la política de Toledo", ha añadido el candidato a la Alcaldía toledana.

La apuesta de Podemos

Por su parte, Irene Arcalá, una joven graduada en Ciencias Políticas y máster en Trabajo y Empleo, ha señalado que el objetivo de la confluencia es "mejorar la ciudad de Toledo los próximos cuatro años", centrándose en aspectos como el Tajo, la interconexión entre los distintos barrios de la ciudad y la cultura.

"Nuestro papel desde el Ayuntamiento va a ser darle importancia a las políticas municipales basadas en el feminismo, la igualdad, la juventud y su futuro proyecto de vida y el ocio. También mejorar la vivienda pública, para lo que nos coordinaríamos desde el Ayuntamiento con la Junta, centrándonos en los jóvenes para que tengan un futuro mejor del actual", ha dicho.

El acuerdo de confluencia, según han explicado, recoge que se convocará trimestralmente en asamblea ordinaria a las militancias de las organizaciones firmantes, obtengan o no acta de concejal, para establecer de manera conjunta las líneas de trabajo social y activista en relación a las tareas institucionales del grupo municipal, en el que Fernández ejercerá como portavoz y Arcalá como viceportavoz en caso de que ambos consigan su acta.

Más País se queda fuera

Al igual que ha ocurrido en el acuerdo de confluencia cerrado de cara a las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, Más País también ha descartado sumarse a Izquierda Unida y Podemos y no concurrirá a los comicios municipales en Toledo.

Desde el partido que lidera Íñigo Errejón, mediante una nota de prensa, han señalado que "este acuerdo, que reedita el que ya alcanzaron ambas organizaciones en el anterior período electoral, no responde a las necesidades de la ciudadanía". "Consideramos que es necesario conformar una alternativa política con amplia participación social y con un programa electoral conjunto que ilusione al electorado", añaden.

Desde Más Toledo explican que, pese a ello, no renuncian "a una verdadera confluencia futura, siempre que ésta vaya más allá de una agregación de siglas de organizaciones".

Por otra parte, respecto a la ausencia de Más País en el acuerdo, el responsable de confluencia de IU, José Manuel Mariscal, ha asegurado que para combatir calle a calle, pueblo a pueblo, la posibilidad de que la derecha y la extrema derecha accedan a los gobiernos se necesita "el mayor número de fuerzas políticas arrimando el hombro".

Según ha detallado, "hasta el último momento" han tenido contactos personales e intercambio de documentos para que Más País se incorporase en la confluencia "incluso con puestos importantes reservados en la lista", pero "de momento" no se ha conseguido la confluencia, algo que van a intentar "hasta el último momento".

