La brecha de la mujer rural, según Corroto: "Aunque se presente una mujer, votan a un hombre"

La presidenta nacional de Asaja Mujeres, la toledana Blanca Corroto, ha admitido este martes en un Encuentro de Mujeres Rurales en Toledo la ardua tarea que el mundo rural tiene por delante para conquistar la igualdad, pues las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en los pueblos para poder acceder a puestos de dirección son mucho mayores.

"En muchos pueblos, aunque se presente una mujer a un puesto directivo, si hay un hombre votan a un hombre", ha asegurado Corroto en base a la experiencia acumulada como presidenta de Asaja Toledo y miembro de la cooperativa 'San Miguel' de Navahermosa, donde de cinco de sus nueve integrantes son mujeres.

Por ello, ante el anteproyecto de ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión que va a aprobar este martes el Consejo de Ministros, ha pedido "ir pasito a pasito", sobre todo, para garantizar que las mujeres del medio rural que decidan emprender tengan las infraestructuras necesarias que le permitan conciliar.

Moscas a cañonazos

"No se pueden matar las moscas a cañonazos. Hay que ir pasito a pasito. La realidad no es tan bonita y, a veces, se hacen normas que no se pueden cumplir porque no se adapta a la realidad que tenemos", ha alertado la presidenta de Asaja Mujeres.

De ahí que Corroto, tras precisar que la organización agraria no está en contra de alcanzar mayores cuotas de igualdad, ha alertado de la existencia de "matices", pues no se puede exigir que el 40% de los representantes directivos de un organismo agrario sean mujeres, si en su base social no se llega a ese porcentaje.

"Asaja pide que se respete el porcentaje real de mujeres que hay en estos órganos y no se exija otro que no se tiene", ha insistido la también presidenta provincial de esta organización agraria.

Mucha pedagogía

A la ausencia de un número suficientes de mujeres en esos órganos, se añade que las que las que hay no se sienten capaces a la hora de dar el paso y postularse para esos puestos, ha alertado Corroto.

"Tenemos que hacer mucha pedagogía porque, en la mayor parte de las zonas del mundo rural, las mujeres no nos sentimos capaces de estar dentro de los consejos rectores de las cooperativas o de las asociaciones. Nos falta muchas veces un poquito de autoestima. Por ello queremos trabajar con ellas para que se den cuanta de que las mujeres somos igual de capaces y para que la igualdad sea real".

Dicho esto, y con la mirada puesta en las administraciones, la responsable de Asaja Mujeres ha defendido que para poder aumentar la representación femenina en el sector agrario es preciso que en los pueblos existan guarderías, residencias o centros de día suficientes que permitan a las mujeres liberarse "de la mochila de los cuidados y poder conciliar".

