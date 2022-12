Sancionan hasta 14 locales hosteleros del Casco de Talavera por incumplir los horarios

La Policía Local de Talavera de la Reina ha sancionado a 14 establecimientos de la zona del Casco Antiguo este fin de semana. Ha ocurrido al no respetar la ley y no cerrar el local en la hora establecida. Además, han alertado que estos locales seguirán siendo sancionados si no cumplen con lo establecido.

Según EFE, así lo ha expresado la portavoz del Ayuntamiento de Talavera, Flora Bellón, este lunes, en unas declaraciones en las que ha destacado que lo que se busca en el Casco Antiguo es "un equilibrio entre el ocio y la convivencia con sus vecinos".

Además de sancionar a locales de ocio, se han levantado numerosas actas a ciudadanos por miccionar y beber en la calle, un hecho que ha provocado que la Policía Local haya reforzado con varias patrullas a pie la zona del Casco Antiguo.

Reunión con hosteleros

El Gobierno local ha mantenido una reunión con hosteleros y vecinos del Casco Antiguo, tras las quejas por la apertura masiva de locales de ocio en esa parte de la ciudad, para poder llegar a un entendimiento y que "cuente con un ocio de calidad que permita a los vecinos descansar obteniendo así un equilibrio".

"Si los locales de hostelería siguen incumpliendo la ley, seguirán siendo sancionados".

