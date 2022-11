Se hace viral la sorprendente reseña de una mujer a un local de Talavera de la Reina

Las reseñas de locales en las redes pueden ser un arma de doble filo. A menudo son útiles para hacerte una idea del lugar antes de visitarlo, pero también es común que clientes descontentos las utilicen como ariete. Sin embargo, lo que es más sorprendente es que alguien otorgue una puntuación, en este caso la más baja, cuando ni siquiera ha estado.

Exactamente esto es lo que le ha pasado a un hostelero de Talavera de la Reina (Toledo). Una mujer puntuaba su establecimiento con una estrella aun reconociendo que "no he estado, no puedo decir nada de ello solo pasé de pasada".

Ante esta sorprendente confesión, el propietario de Koyote Saloon, que es como se llama el local, no se ha resistido a contestar. "Querida Antonia. Te invitamos a que vengas y puedas redactar una reseña con criterio, en lugar de poner una mala puntuación, haciendo daño gratuito, sin ni siquiera haber estado establecimiento. Saludos y mucho Rock'N Roll", se despedía.

Señora Antonia los reyes le van a traer carbón... pic.twitter.com/c5m06mtPJb — Soy Camarero (@soycamarero) November 16, 2022

Este surrealista encuentro digital ha sido publicado por la cuenta de Twitter @soycamarero acumulando más de 50 retuits y alrededor de 750 me gusta.

Entre las reacciones, hay opiniones para todos los gustos. La mayoría secunda la opinión del dueño, pero también hay quien no pasa por alto que la situación quizá se haya producido porque Antonia se ha hecho un lío con su teléfono.

Lo de las reseñas me parece una salvajada. Así, sin más, sin presentar tiquet de consumición o ni tan siquiera haber estado ahí. Habría que exigir más datos a la hora de 'reseñar', ya sea para bien o para mal. No me parece justo y se puede causar más daño del que parece. — Palmer (@GraneroSchepers) November 16, 2022

A mí me parece que a la señora le ha aparecido en el móvil porque habrá pasado por ahí y Google se habrá rayado y le habrá pedido una valoración del sitio, y la pobre se ha hecho un lío, pero también para poner una estrella xd — Pablo Sornosa (@PabloSornosa) November 16, 2022

