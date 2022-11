Un constructor de Toledo compra un pueblo abandonado de Castilla y León por 300.000 euros

El constructor toledano Óscar Torres, administrador del grupo Faos, ha comprado un pueblo abandonado de Zamora (Castilla y León) para construir un hotel rural y convertirlo en un atractivo espacio turístico. Se trata de Salto de Castro y pertenece a Fonfría, dentro del parque natural de Arribes del Duero. El precio asciende a 300.000 euros.

Según ha expresado Torres a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, se sitúa junto al límite entre España y Portugal y fue construido a mediados del siglo XX por Iberduero -la actual Iberdrola- para dar hogar y servicios a las familias de obreros que trabajaban la presa de Castro. Con más de 40 viviendas, quedó abandonado en 1989, tras el traslado del puesto de la Guardia Civil y de los propios empleados.

A 53 kilómetros de Zamora capital, el poblado tiene un total de 6.600 metros cuadrados construidos en una superficie de 7,8 hectáreas. En el año 2000, una familia lo compró a la empresa energética, con la intención de construir un hotel rural, pero la llegada de la crisis de 2008 impidió que el proyecto saliera adelante. Pese a que hace unos años salió a la venta por 6,2 millones de euros, su precio ha ido bajando hasta la cifra actual.

Salto de Castro. Foto: Idealista.

“Siempre he estado interesado en comprar un pueblo en la zona norte de España. Mi hijo tiene aplicaciones que le notifican de este tipo de cosas. Cuando saltó la notificación, vi el entorno y pensé que no se me podía escapar. Es una zona muy interesante y es un espectáculo en cuanto a fauna y flora. Es muy bonito y me gustó muchísimo. Este pueblo lo tiene todo”.

Ayudas para la rehabilitación

El objetivo de Torres es rehabilitarlo en su totalidad y dotarlo de servicios, con restaurantes, tiendas, hotel y apartamentos turísticos, “para que sea autosuficiente”. Además, tiene previsto dotar al lugar con actividades como tirolina, deportes náuticos o rutas de senderismo y ofrecer la posibilidad de albergar eventos para empresas o bodas.

La inversión será de entre tres y cinco millones de euros, aunque dependerá de las ayudas que reciba de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España. “Yo puedo poner parte de fondos propios, pero o hay ayudas o es imposible llevar a cabo todo. Es una oportunidad para todos. Puede ser un proyecto pionero para la España vaciada. Es el momento para que las instituciones doten de fondos para que se pueda poner en marcha lo que antes funcionaba y ahora no”.

Salto de Castro. Foto: Idealista.

Lista Roja de Patrimonio

Salto de Castro fue incluido en la Lista Roja de Patrimonio que elabora Hispania Nostra debido a su estado de abandono y ruina el pasado mes de octubre. Además, ha sufrido actos vandálicos en sus construcciones en los últimos años.

El alcalde de Fonfría, Sergio López, por su parte, ya indicó a RTVE que “cualquier actividad que se quiera desarrollar en la zona y que reactive la economía es una noticia que recibimos con los brazos abiertos”.

