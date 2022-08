La youtuber de la polémica visita a Toledo pide disculpas en directo y denuncia mensajes de odio

La youtuber Dina Stars ha participado este jueves, 25 de agosto, en el programa de Mediaset ‘Cuatro al día’ tras la polémica generada con su vídeo en el que decidió visitar “Toledo, un pueblo de Madrid”. En el programa, la propia Dina ha reconocido que se equivocó y se dio cuenta “al momento de publicar el vídeo”, aunque ha denunciado los insultos que está recibiendo.

“Pedí perdón a través de mi Instagram, no pretendía ofender a nadie. Soy cubana, vine hace tres meses y yo pensaba que Toledo era un pueblo de Madrid. Me equivoqué. Volveré a visitar Toledo porque es una ciudad que me encantó”.

Sin embargo, pese a entender las críticas respetuosas, que le hicieron “aprender”, no entiende a las personas que le transmiten odio o la insultan con palabras como “inculta” o “bruta”, aunque reconoce que está acostumbrada a esos comentarios.

Polémica de la tirolina

Asimismo, otra de los hechos más criticados del vídeo es cuando decide tirarse en tirolina y, sin embargo, opta por no entrar a la Catedral Primada, siendo el precio el mismo. En este punto, Dina Stars ha indicado que no entró porque “había muchísima cola” y la visitará en próximos viajes.

“No entiendo por qué la gente se ofende por el hecho de que yo prefiera hacer una cosa a otra. Es una atracción más que tienen en Toledo”.

Visita guiada

Otro de los participantes en el programa ha sido José María San Román, vocal de la Asociación Cultural de Toledo, quien ha mostrado su descontento con lo que la youtuber expresaba en su vídeo, recalcando el potencial turístico y cultural de la “capital de Castilla-La Mancha”, otro de los hechos que San Román han destacado.

Así, tras escuchar el discurso de Dina, San Román ha expresado su negativa a los insultos y al odio que ha recibido a través de las redes y se ha ofrecido a enseñarle Toledo a fondo a través de una visita guiada. También, ha reconocido que agradece sus disculpas ya que sus argumentos “son sensatos”.

