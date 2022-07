Cambios de tráfico en la Puerta del Cambrón de Toledo por las obras de Reyes Católicos

Este jueves ha tenido lugar una nueva reunión de seguimiento de las obras que el Ayuntamiento está realizando en la calle Reyes Católicos en el que la concejal de Obras, Noelia de la Cruz, ha informado a representantes de comercios, establecimientos de hostelería y de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) de la marcha de los trabajos que avanzan ya hacia sus fases finales. También ha participado el presidente del Consejo de Participación del Casco, Francisco Rueda.

Noelia de la Cruz ha informado de que la actuación se concentra en este momento en el tramo comprendido entre la calle Pintor Matías Moreno y la Puerta del Cambrón. En este tramo ya se ha procedido a la demolición de todo el firme, se está procediendo a la instalación de canalizaciones para futuros servicios, extendido de la losa de hormigón y realizando la pavimentación mediante la colocación de adoquín en calzada y losas en el acerado. Estas tareas en principio se alargarán hasta el día 20 de julio, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A partir del lunes 11 de julio, se procederá con las demoliciones en las inmediaciones de la Puerta del Cambrón. Estos trabajos, que en principio no supondrán el corte de tráfico de los vehículos que bajan desde la C/ Real-C/ Carmelitas Descalzas así como de los que acceden desde la C/ Bajada San Martin ambos para salir por la Puerta del Cambrón, sí pueden producir interferencias en la circulación tráfico al tratarse de una zona donde confluyen los dos movimientos de tráfico descritos anteriormente que se compatibilizarán con los trabajos previstos en esta zona.

Para minimizar estas interferencias, a la altura del paso de peatones existente en las inmediaciones de Fedeto, se colocará un cartel en el que se limitará el paso de vehículos a la zona de Bajada San Martin-Bajada Santa Ana solo a residentes.

Última fase, a partir del día 21

Finalizados los trabajos de la fase anterior, el jueves 21 se iniciarán los trabajos de la última fase de obra consistentes en la mejora de la pavimentación y redes de servicio en el tramo comprendido entre la Puerta del Cambrón y la Tirolina que se alargarán hasta finales de agosto.

Los trabajos en esta calle sí implican el corte al tráfico de la misma, por lo que se ha previsto la realización de los trabajos en 2 tramos: Puerta del Cambrón-calle Alamillos de San Martin y calle Alamillos de San Martin-Tirolina,

Como ha explicado la concejal, con esta división por tramos se pretende minimizar las molestias a los vecinos de la C/ Alamillos de San Martin-Bajada Santa Ana, ya que cuando se esté trabajando en el tramo nº1 accederán y saldrán por el paseo de Recaredo y cuando se trabaje en el tramo nº2 lo harán por lo pavimentado en el tramo anterior.

La realización de las obras en este tramo supondrá que el Paseo de Recaredo entre la Puerta del Cambrón y la C/ Alamillos de San Martin, al que solo podrán acceder residentes, pase a ser de doble sentido de circulación, por lo que será necesario la prohibición del aparcamiento en todo este tramo para regular dicha circunstancia.

Por otra parte, durante los trabajos de esta fase se cambiará el sentido de tráfico de la Puerta del Cambrón; es decir, se dejará de entrada a la C/ Reyes Católicos y no de salida como está en la actualidad, restableciendo así el acceso a la ciudad por esta vía.

Por tanto, los vehículos que bajan por la C/ Real-C/ Carmelitas Descalzas realizarán la salida de la ciudad por el itinerario C/ Reyes Católicos-Paseo del Tránsito y no por la Puerta del Cambrón como lo hacen habitualmente.

Los vehículos que bajan por la C/ Ángel también utilizarán esta vía de salida que es la que están usando en la actualidad, ya que el tramo de la C/ Reyes Católicos entre la Puerta del Cambrón y la C/ Pintor Matías Moreno quedará de un único sentido de circulación que será sólo sentido subida.

Se ha optado por esta opción y no por la de colocar semáforos que regulen el acceso por la Puerta del Cambrón para evitar someter a cargas elevadas de tráfico al pavimento recién puesto en el tramo entre la Iglesia de San Juan de los Reyes y la Puerta del Cambrón, ya que no estará totalmente consolidado al no haber pasado el tiempo necesario para que los materiales que conforman dicho pavimento hayan alcanzado la resistencia de trabajo definitiva.

Sigue los temas que te interesan