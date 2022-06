El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Partido Popular se han enzarzado este jueves en el pleno de las Cortes por los accesos al barrio del Polígono de Toledo y sus problemas de tráfico. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha acusado a los 'populares' de oponerse a la construcción de un puente que una este barrio con el de Azucaica, mientras que el PP ha desmentido esta afirmación y ha lamentado que la Junta esté echando "balones fuera" y no tome decisiones para solucionar los atascos en esta zona. Sin embargo, el consejero ha asegurado que este asunto es "estatal o municipal", por lo que "el Gobierno regional no puede tocar la infraestructura". "Si mañana meto una retro, me llevan preso. Estaría prevaricando si intento plantear una licitación", ha señalado.

El responsable regional de Fomento ha hecho hincapié que las soluciones "se están aportando" y, cuando se ha carecido de ellas, el Ejecutivo regional ha "ofrecido ideas para que el Ministerio las pudiera tener como iniciativa propia". En este sentido, ha asegurado que "estamos dispuestos a hablar, a acordar y a cofinanciar”, pero considera que "tiene que haber planteamiento de financiación por parte del Ministerio y acuerdo por parte del Ayuntamiento". "Si se dan esos ingredientes, estaremos dispuestos, sin ser un problema de competencia autonómica, a formar parte de la solución", ha indicado.

En este punto, Hernando ha recordado que el Gobierno central va a sacar a información pública "en las próximas semanas" el planteamiento de crear un tercer carril entre Santa Bárbara y el Polígono y ha criticado que "de momento, el PP ya se ha opuesto a otra solución del Ministerio como es el punte de Azucaica en el conjunto de la A-40". "Que sepan los vecinos de Toledo que el PP en el Senado se ha opuesto al puente, no quiere que haya un puente desde Azucaica al Polígono que permitiría a los vecinos no dar toda la vuelta, un puente que los toledanos llevan tanto tiempo esperando y que, aunque saldrá adelante, contará con los obstáculos del PP", ha expuesto.

Cabe destacar también que, además de este tercer carril en la TO-23, el Ayuntamiento de la capital ha proyectado otro de emergencias que conecte directamente con el Hospital Universitario. Está terminado y será llevado "próximamente" a Junta de Gobierno Local para su aprobación.

PP: "Han estado echando balones fuera"

Tras la intervención del consejero de Fomento, la parlamentaria del Grupo Popular Gema Guerrero ha asegurado que su partido no se opone "en absoluto" a la conexión entre Azucaica y el Polígono, criticando que las administraciones central, regional y local, todas ellas gobernadas por el PSOE, "han estado echando balones fuera y no asumen la competencia para mejorar los accesos".

Guerrero ha criticado que los atascos para acceder al barrio "se han agravado" desde la apertura del hospital y que este es "un problema al que se enfrentan todos los ciudadanos día a día". "La realidad es que a día de hoy seguimos sin tener solucionado el problema", ha abundado. En su opinión, los vecinos "no entenderían" que el problema no se resuelva por un problema competencial y ha asegurado que estos "quieren que se les solucione el problema y les da igual quien lo haga".

Cs: "Los accesos se enfrentan a tres problemas"

Por su parte, el diputado de Cs Javier Sevilla ha manifestado que los accesos del Polígono se enfrentan a tres problemas: el tiempo que pierden los trabajadores del barrio para llegar a sus puestos de trabajo y después a sus casas, los problemas en la distribución de bienes en las empresas y las retenciones que sufren las ambulancias, un aspecto este último por el que se debe mostrar "una gran preocupación".

Sevilla ha manifestado que lo hecho en materia de planificación "no ha sido suficiente" y no ha habido "capacidad de ajuste" a la realidad de la zona, por lo que ha demandado unas soluciones "inminentes". En este punto, ha incidido en que se necesita un carril de urgencias para las ambulancias y ha apostado por no inventar "soluciones esotéricas" y ajustarse a las que ya se han planteado, entre los que ha citado la conexión de Las Nieves con Vía Tarpeya o la conexión entre Azucaica y el Polígono a través de un puente.

El PSOE aboga por la coordinación

Finalmente, por parte del PSOE, María Isabel Sánchez ha aseverado que desde su partido son "conscientes" de la situación actual para acceder al Polígono y del "lógico" aumento de tráfico por la apertura del hospital y el crecimiento del barrio, considerando que la solución es que haya "coordinación".

Asimismo, ha afirmado que la actual es una "etapa de entendimiento" entre las administraciones que tienen competencia en el asunto y de diálogo para alcanzar un consenso en torno a "la fórmula idónea", pero recordando que las vías que dan acceso al barrio son competencia estatal y no regional.

Seguirán instando al Ministerio

Tras el debate, se ha llevado a cabo la votación de las resoluciones de los tres grupos políticos. Únicamente el PSOE ha sacado adelante la suya, un texto que aboga por seguir instando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, como titular de los accesos, elabore una propuesta de solución, acordada con el Ayuntamiento de Toledo, y a que, una vez se cuente con las propuestas del Mitma, colaborar en el desarrollo de las mejoras de los accesos al barrio de Santa María de Benquerencia.

Rechazada ha resultado la propuesta del PP, que instaba al Gobierno regional y al Gobierno de España, en relación con sus respectivas competencias y compromisos, a ejecutar de manera inminente los accesos al nuevo Hospital General Universitario de Toledo, uniéndose en dicha petición a la aprobada en idéntico sentido por el pleno del Ayuntamiento de Toledo el 23 de junio de este año.

Tampoco ha recibido respaldo la resolución de Cs, que instaba al Gobierno regional a que él mismo o mediante convenios con otras administraciones resuelva los problemas de congestión del tráfico en el Polígono, llevando a cabo nuevos viales como la conexión de Las Nieves con Vía Tarpeya a la altura del hospital o a realizar la conexión de Azucaica y el Polígono mediante puentes, así como llevar a cabo la ampliación urgente de un carril para emergencias

