El PSOE cree que Tolón es "la única opción" de Gobierno para Toledo ante las críticas del PP, Cs y Vox

La portavoz del equipo de Gobierno de Toledo, Noelia de la Cruz, ha manifestado este martes en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que la alcaldesa Milagros Tolón y su proyecto de ciudad es la “única opción de Gobierno para Toledo, desde la responsabilidad y el diálogo permanente con los toledanos”.

Noelia de la Cruz ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el salón de Plenos del Ayuntamiento, donde ha puesto de manifiesto que la alcaldesa Milagros Tolón "tiene un modelo de ciudad creíble, que aporta bienestar y progreso, un modelo que genera confianza en nuestros vecinos y vecinas", ha dicho.

"Enhorabuena alcaldesa, le animo a seguir trabajando por y para la ciudad de Toledo, es la única opción de Gobierno para esta ciudad", ha reiterado la portavoz, además de compartir datos y hechos que avalan la gestión municipal de Milagros Tolón. "Los datos y los hechos están ahí: Toledo es una ciudad fuerte, amable, justa y solidaria, motor económico de Castilla-La Mancha y referente nacional e internacional", ha indicado.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, la edil ha dicho que Toledo contará en los próximos meses con 27 millones de euros en inversiones gracias a la gestión económica y movilización de recursos impulsada por el equipo de Gobierno de Milagros Tolón.

"La gestión nos avala, somos un Gobierno que cumple, respaldado por la creación de empleo con una tasa de paro por debajo de la nacional y la regional, con deuda cero cuando al llegar al Ayuntamiento rozaba los 50 millones de euros, una deuda heredada del PP", ha recordado la portavoz, para añadir que estos hechos han sido posible "desde el rigor y la prudencia que también han permitido bajar impuestos y tasas, a la par que se han reforzado los servicios públicos".

"Son datos y no opiniones", ha aseverado la portavoz del Ejecutivo local, pues "nos crecemos ante las adversidades, los toledanos pueden estar orgullosos de su equipo de Gobierno, habremos cometido errores, claro que sí, pero hemos puesto en marcha la mayor movilización de recursos económicos para reactivar la economía de la ciudad, con decisiones valientes", ha subrayado.

En este sentido, Noelia de la Cruz ha destacado que una vez más ha sido la alcaldesa Milagros Tolón la que ha puesto sobre la mesa soluciones a problemas, pues ha sido la alcaldesa de los toledanos y de las toledanas la que desde el Ayuntamiento ha impulsado el uso de la Vega Baja como espacio de encuentro para la ciudadanía gracias al convenio rubricado con el Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Este convenio, como ha recordado la portavoz, permitirá la adecuación de caminos biosaludables y la puesta en valor de los restos arqueológicos, además de habilitar un espacio de aparcamiento para visitantes y para estudiantes y personal de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto a otras instalaciones.

Todos estos proyectos "sin olvidarnos de los pequeños detalles en colaboración plena con los ciudadanos" a los que Noelia de la Cruz ha dirigido un mensaje: "Nuestra ilusión, fuerza y ganas de trabajar por Toledo hoy siguen intactas. Siempre antepondremos Toledo a cualquier otra circunstancia".

Una oposición sin rumbo

"¿Qué han hecho desde la oposición?", se ha preguntado Noelia de la Cruz, antes de dar respuesta. "Han vuelto a defraudar, están en las antípodas de lo que esta ciudad necesita, hoy no son alternativa de nada después de 15 años de abandono a los toledanos y a las toledanas".

En relación al portavoz del PP, Juan José Alcalde, Noelia de la Cruz le ha invitado a seguir haciendo méritos desde el descrédito para su designación como candidato a la Alcaldía en mayo de 2023. "¿Le han designado ya candidato? Parece que se postula y sigue postulándose cuando han ido a Europa a pisotear la llegada de fondos europeos porque saben que suponen la reactivación del país desde la sensatez que jamás tuvieron en el PP para abordar una crisis como la actual".

En este sentido, la portavoz del Gobierno municipal ha recordado a los 'populares' que los problemas de la ciudad "los soluciona siempre la alcaldesa Milagros Tolón, aún con los palos en las ruedas que siempre ponen desde la oposición, esa es su única aportación", ha indicado, además de exigir al PP una declaración firme en contra del trasvase del Tajo a Murcia y al Levante, como sí ha hecho la alcaldesa en todos los foros y ante cualquier Gobierno de España, sea del signo político que sea.

"Sean ustedes valientes y dígannos si están o no a favor del trasvase, pues todavía no hemos escuchado su posición", ha apuntado Noelia de la Cruz, para añadir que los 'populares' no convencen ni a los de su propio partido pues sus concejales "se mueven como las veletas, según venga el aire, arrimándose al sol que más calienta".

Frente a esa actitud contraria al sentir de los toledanos, desde el equipo de Gobierno de la alcaldesa Milagros Tolón "nos dedicamos a sacar una ciudad adelante cuando se empeñan en hablar de la ruta del abandono, que es fiel reflejo de lo que tienen ustedes en su partido".

PP denuncia abandono

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha denunciado este martes el "abandono" de la ciudad por parte de la alcaldesa del PSOE, Milagros Tolón, a la que le ha recriminado que "llevamos 15 años de paralización en la ciudad por la mala gestión del PSOE" y por "las promesas incumplidas, la falta de ideas, los anuncios vacíos y un proyecto agotado", como se ha vuelto a demostrar un año más.

Así lo ha resaltado en el Debate sobre el Estado del Municipio, donde ha alertado además de la difícil situación que soportan las familias y las empresas de la ciudad, "ahogadas por la inflación, por la subida de la luz, los carburantes y la cesta de la compra", según ha informado el PP en nota de prensa.

"Una inflación del 11,4%, la más alta de España, mientras el PSOE sigue sin dar soluciones y se niega una y otra vez a aceptar la propuesta del PP para bajar los impuestos", ha continuado. Alcalde ha repasado algunos ejemplos de esa "desidia" del Gobierno socialista, que ha perdido casi 400.000 euros del convenio del Polígono con la Junta de Comunidades para obras de urbanización "por no realizar en tiempo y forma los trámites necesarios de justificación", así como 2,8 millones de euros de fondos europeos "por no encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias".

Una "dejadez" que, ha dicho, también se refleja "en su incapacidad para la gestión presupuestaria, ya que año tras año los prepuestos no se ejecutan y se ingresa en exceso, como demuestran los datos de la liquidación del ejercicio 2021, con unos beneficios de 6,8 millones de euros y un remanente de tesorería de 20 millones de euros". "Un ayuntamiento no está para dar beneficios, está para prestar servicios", ha resaltado.

Del mismo modo, el portavoz 'popular' ha alertado de que "la falta de previsión del Gobierno de Tolón es otro de los problemas endémicos de la legislatura" y se ha referido al retraso en la licitación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que "nos ha costado más de un millón y medio de euros a los toledanos" mientras la ciudad "sigue sucia".

En este sentido, Alcalde ha explicado que el PP ha comenzado en Toledo una campaña denominada 'La ruta del abandono', en la que se está denunciando la "deficiente" gestión del PSOE, como demuestra el "estado lamentable" del Parque las Tres Culturas, las aceras destrozadas en todos los barrios, los pasos de cebra sin pintar y con agujeros, los autobuses inaccesibles o los edificios sin acabar como la Casa de la Juventud "y un largo etcétera".

Mientras, "se da la espalda a los vecinos y la participación de esta ciudad", vecinos que "consideran que su gestión es un fracaso, porque les ignoran por completo", ha asegurado Alcalde, y "han dicho basta", como se está comprobando en los consejos de participación, ha añadido, en los que "ya hay muchas asociaciones que niegan a participar o a presentar mociones pues, aunque sean aprobadas por unanimidad, después ustedes las dejan en un cajón".

Propuestas de Cs

También, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo, Esteban Paños, ha asegurado que su partido quiere "un Toledo que invite a venir y que convenza para quedarse, emprender y echar raíces", considerando que desde la ciudad "hay que ofrecer más si queremos atraer población y riqueza en los próximos años".

Así se ha manifestado Paños durante su intervención en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, demandando "un Toledo que ofrezca más y mejor calidad de vida y cuyos vecinos sientan orgullo de los servicios y de cada rincón de sus barrios", según ha informado la formación naranja en nota de prensa.

Esto, dice Paños, pasaría por "reducir la presión fiscal y las desigualdades que hay hoy entre distritos", además de aumentar la calidad de los servicios, las sombras y espacios verdes, la conexión entre barrios, las infraestructuras de ocio y deportivas y la oferta cultural". "Necesitamos una ciudad que nos haga la vida mejor", ha apostillado.

El edil cree que esta premisa es "clave para atraer población y riqueza" y revertir una tendencia que lleva tiempo lastrando a la ciudad, donde "muchos vecinos y empresas se van a poblaciones del entorno porque lo ven más ventajoso".

Paños ha "dejado de lado la crispación" para centrarse en perfilar "un Toledo que convenza a venir y quedarse" y, en alusión al Gobierno local, ha puntualizado que "esto no se logra diciendo una cosa y haciendo la contraria", como ocurre con el boceto de POM presentado por el PSOE y que no convence "para nada" a Ciudadanos.

Paños considera que, para alcanzar los 100.000 habitantes, "Toledo no necesita más barrios aislados, como quieren hacer en La Peraleda, generando más gastos y desequilibrio entre distritos", sino más bien "un crecimiento urbano que aproveche las zonas de contacto" además de planes específicos de "regeneración urbana y rehabilitación de vivienda" en zonas como Palomarejos o el Casco. La prioridad, ha destacado, es "unir y atender bien a los barrios que ya tenemos".

Críticas de Vox

Asimismo, el Grupo Municipal Vox ha denunciado que el Ejecutivo socialista "no ha sabido ni gestionar ni gobernar". "Hoy no ha habido un debate, sino una exposición para deleite propio de Milagros Tolón".

"Han confundido progreso con progresismo y es que sin una visión no hay plan, y sin plan no hay progreso y ante la falta objetiva de progreso en Toledo, el PSOE se ha dedicado a expandir su consenso progre, estéril y dañino", ha señalado la edil de Vox, María de los Ángeles Ramos.

Para Ramos "esta legislatura, como las que les han precedido, han sido de trámite". "En ningún momento, los distintos gobiernos socialistas han tenido la osadía de afrontar mínimamente las dificultades y los retos que presenta Toledo, limitándose a sacar titulares insustanciales, generalmente derivados de decisiones dictatoriales que no aportan nada a los toledanos", ha agregado, tal y como ha informado Vox en un comunicado.

Por otro lado, la portavoz de la formación política en el Ayuntamiento de Toledo se ha referido al Plan de Ordenación Municipal. "Después de siete años esperándolo, nos presentan un documento de avance que simplemente nos habla de cumplir los objetivos de la agenda globalista 2030 y del urbanismo de género. Esto no sirve para avanzar como ciudad, pero el PSOE ya tiene el titular y la foto que es lo único que les ha importado en esta legislatura".

