Nueva polémica por una caravana de mujeres en Toledo: "No somos mercancía"

La polémica está servida con una de las iniciativas más populares que cada año recorre la España rural y que para muchos colectivos supone un evento retrógado y machista. Se trata de las "caravanas de mujeres", una actividad organizada para que solteras y solteros de la zona puedan conocerse y que llega este sábado, después de dos años parada por la pandemia, a Carranque (Toledo).

La Asociación de Caravanas de Mujeres (ASOCAMU), encargada de organizar este evento, defiende que esta cita sirve para "encontrar el amor" en los pueblos más pequeños. En esta ocasión, un autobús lleno de mujeres partirá de Madrid a las 17:00 horas y llegará al municipio toledano a las 18:00, donde esperarán 25 hombres de la zona que acudirán con su coche. Para empezar, tendrá lugar un brindis de bienvenida y un baile hasta las 21:45. A esa hora, se celebrará una cena en el Restaurante La Fuente y, para terminar, seguirá la fiesta hasta las 5:00. El precio es de 25 euros para aquellos que vayan en autobús y de 20 para los que prefieran desplazarse por su cuenta.

Según cuenta Manuel Gozalo, líder de ASOCAMU, a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, "de 800 caravanas que se han organizado desde 1995, han salido unas 150 parejas nuevas". Y, a pesar de las críticas recibidas por gran parte de la sociedad, considera que "para nada es un evento machista, sino un encuentro single". "Muchos pueblos están llenos de hombres solteros y allí apenas hay mujeres, así que el 'autobús del amor' tiene éxito porque van muchas de Madrid y surgen bastantes ligues".

"Las mujeres no son ganado"

Sin embargo, no han tardado en surgir las primeras reacciones de repulsa ante la organización de este evento. Izquierda Unida Castilla-La Mancha, en palabras de su responsable del área de Mujer, Isabel Álvarez, ha denunciado a través de un comunicado que "las mujeres no son una mercancía que a modo de ganado se sube a un autobús para descargar en el cercado con cena de sangría y caldereta como bonus". Además, ha señalado que en las zonas despobladas "también hay vías de comunicación para desplazarse, por lo que no es necesario actuar de alcahuete para que se colmen las necesidades amarosas".

"Las iniciativas para erradicar la violencia machista quedan en pura cosmética, sobre todo cuando nos encontramos de nuevo con la publicidad de un 'autobus del amor' en Carranque, reeditando otra entrega de la caravana que ya pasó por allí en mayo de 2019", ha criticado Álvarez indicando que, casualmente, esta misma semana el municipio ha solicitado incorporar a su Policía Local al sistema VIOGEN para garantizar el seguimiento y coordinación de la protección a las víctimas. "Con una mano se firma un protocolo para la protección de las mujeres en riesgo y con la otra se es anfitrión de un evento casposo, retrógrado y machista”.

“Sólo una red extensa, coordinada y con recursos -que parta de políticas de sensibilización, prevención y detección-, y trabajada desde los pueblos, puede actuar como escudo de protección ante la violencia machista, todo ello sin olvidar que es imprescindible acabar con el mercadeo del cuerpo de las mujeres, entre los que se encuentran eventos que las utilizan como reclamo”, ha concluido.

