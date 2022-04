La Junta respaldará al educador social agredido en Sonseca tras ser denunciado por el padre violento

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha asegurado que el departamento que dirige seguirá respaldando al educador social del IES 'La Sisla' de Sonseca agredido por el padre de un alumno, al tiempo que ha confirmado que el agresor ha denunciado a este profesional de dicho centro.

Así lo ha indicado la consejera, preguntada por esta cuestión durante la inauguración del 'Jardín de las Esculturas' y la exposición 'José Manuel Ballester. De Mondrian a Malévich', marco en el que ha explicado que la Consejería no ha recibido la notificación oficial de dicha denuncia, que ha conocido por boca de la directora del centro educativo que, a su vez, tampoco ha recibido de manera formal esa denuncia.

Preguntada por el tipo protección que se le va a brindar a este educador social, la titular regional de Educación ha indicado que este pasado martes mantuvo una reunión telefónica con la directora del centro y que en ningún momento ha dejado de mantener esa colaboración y esa mano tendida a la comunidad educativa, que tiene que tener su "acompañamiento y asesoramiento".

"El hecho de que los educadores sociales no sean figura de autoridad como marca el decreto de 2012, porque sí lo son los docentes, no significa que no tenga el respaldo jurídico de la Junta. Lo ha tenido desde el primer momento. Fueron acompañados tanto él como la docente que fue supuestamente agredida por el servicio jurídico de la Junta y en ese sentido va a continuar", ha insistido.

