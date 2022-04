La diputada nacional del PP por Toledo Carmen Riolobos, ha recordado este lunes que mientras un gobierno autonómico y local del PP propició la instalación de Senoble (ahora Schreiber Foods) de la que se cumplen hoy 10 años, “Emiliano García-Page y Pedro Sánchez no han hecho nada por Talavera”, por lo que les ha exigido “inversiones que creen empleo, riqueza y sean productivas en Talavera”.

En rueda de prensa junto al presidente del PP de Talavera Santiago Serrano y la edil Gelen Delgado, la diputada ha apuntado que la llegada de Senoble ha supuesto durante estos diez años la creación de alrededor de 300 puestos de trabajo estables en Talavera, además de riqueza y oportunidades para la comarca. “Fue gracias a los gobiernos de Gonzalo Lago y María Dolores Cospedal que se logró implantar esta empresa en la ciudad, pero lamentablemente las dos últimas legislaturas de Page y de Sánchez han sido un desierto de inversiones para Talavera, y exigimos que se corrija de inmediato”.

En ese sentido ha añadido que el 4 de abril de abril de 2012 se adjudicó la parcela a Senoble por parte del Ayuntamiento y el 14 de abril se firmó el convenio de colaboración para su construcción.

Generar empleo

Por otra parte, Riolobos se ha referido a las críticas del equipo de Gobierno actual del PSOE en Talavera al proyecto de Senoble, y ha recordado a los concejales que hace diez años, cuando se aprobó el cambio de uso de suelo del antiguo Mercado Nacional de Ganado para la implantación de esta empresa, “el PSOE votó a favor”, lo que ha permitido generar empleo en la ciudad durante una década.

Esta fábrica, ha proseguido la diputada, se dedica a la producción de derivados lácteos como yogures o postres y abastece a Mercadona principalmente. Supuso una construcción de 25.000 metros cuadrados con una inversión de más de 63 millones de euros con 10 líneas de producción, además de disponer de una alta tecnología en el proceso y el envasado y con una capacidad de procesado de unos 200.000 litros al día.

“Este proyecto fue una apuesta decida de los gobiernos del PP para Talavera, y ha supuesto una fuente de empleo estable y de calidad muy importante para la ciudad”. Por eso, ha dicho que “es lamentable que Page no brinde apoyo a Talavera y no haya hecho nada por esta ciudad en siete años. A excepción de fotos y anuncios, pero inversiones reales no ha hecho ninguna”.

Sánchez no apuesta por Talavera

Pedro Sánchez “tampoco ha apostado por Talavera”, ha dicho Riolobos, que ha insistido en que para generar empleo y que haya sinergias con otros proyectos estratégicos y que se puedan instalar nuevas empresas en la ciudad “necesitamos más que nunca el AVE para comunicarnos con Lisboa y con Madrid en poco tiempo”, además de que el tren debe pasar soterrado por la ciudad.

“Necesitamos la plataforma logística para que entremos en el boom del desarrollo del transporte de mercancías por carretera y ferrocarril”, que son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad por el punto estratégico en el que se encuentra, así como también “necesitamos que se desarrolle el carril central de la A-5, y que llegue hasta Talavera, aunque las previsiones es que no lo haga”. A estas necesidades se añade la de seguir potenciando los regadíos “que tan importantes son para la comarca”.

Finalmente, Carmen Riolobos ha calificado de “lamentable” que a pesar de todas las exigencias que ha hecho en las Cortes el presidente regional del PP Paco Núñez para que se implanten y se desarrollen los proyectos estratégicos de Talavera, “Page y Sánchez no han hecho nada por Talavera en las dos últimas legislaturas”, por eso, ha avanzado que desde el PP “vamos a seguir exigiendo tanto en el Parlamento, como en el Ayuntamiento y en las Cortes las inversiones que Talavera necesita y que son fundamentales para su desarrollo”.

