El historiador Daniel Gómez: "Escribir sobre Toledo no es escribir sobre una ciudad más"

El historiador Daniel Gómez Aragonés, autor del libro 'Toledo. Biografía de la ciudad sagrada', ha subrayado que escribir sobre Toledo "no es escribir sobre una ciudad más, es conocer la historia y el simbolismo de lo que ha sido y es España y Europa".

Dos días antes de la presentación de su libro en Toledo, que será este próximo sábado en la sede de la Real Fundación de Toledo, Gómez Aragonés ha dicho que para él escribir no es una afición sino "una misión".

Gómez Aragonés ha confesado que escribir sobre Toledo le ha servido para reafirmar "muchas historias que ya sabía sobre la ciudad; pero, sobre todo, para seguir enamorándome de ella porque no hay lugar más mágico para vivir que Toledo".

Aunque nació en Madrid (1983), reside en Toledo desde los siete años y dice que desde entonces está viviendo la historia de Toledo "continuamente".

"Siempre he querido escribir sobre la ciudad de las tres culturas, quería hacer algo más grande que recogiese lo que ha sido y lo que es Toledo. Por eso no creo en las casualidades y cuando me propusieron escribir este libro me dije 'bendito sea el cielo, es algo que quería hacer', pues para mí es una oportunidad y una responsabilidad escribir sobre Toledo", ha asegurado.

“Historia cíclica”

La idea de escribir 'Toledo. Biografía de la ciudad sagrada' surgió en otoño de 2019, cuando había "un escenario muy distinto al que se está viviendo ahora", ha señalado, pero no empezó a escribir hasta el inicio de la pandemia de la covid-19, ya en 2020.

Ha explicado que escribir sobre la historia de la ciudad le transmitió tranquilidad ya que se dio cuenta de que "la historia es cíclica" y que sucesos como pandemias o guerras "se han vivido siempre, incluso peores" pero siempre "se ha avanzado hacia delante porque siembre hay luz" al final, ha asegurado.

Daniel Gómez Aragonés considera que su libro sobre Toledo no hace falta leerlo cronológicamente, aunque sería lo más apropiado, sino que se puede leer por capítulos, pues tienen identidad propia. Además, al final de cada capítulo hay un "marco legendario" que invita a reflexionar; es decir, que "a través de las leyendas también se puede conocer la ciudad".

Los tres grandes momentos de la historia de Toledo coinciden con los tres capítulos más destacados del libro, el primero de los cuales es la época visigoda, "cuando Toledo se configura como ciudad de reyes (Leovigildo, Recaredo, Sisebuto, Wamba...) o arzobispos (el patrón San Ildefonso), en definitiva, cuando nace el gran mito".

El segundo momento es la reconquista de la 'ciudad sagrada', un periodo que comprende desde Alfonso VI hasta Alfonso X El Sabio, en el que se crea la escuela de traductores, culmina la construcción de la catedral y aparece la gran figura del arzobispo Jiménez de Rada.

Y la tercera gran etapa de Toledo es el siglo XVI, cuando llega "la rebeldía, el imperio y el orgullo" de Toledo, que se convierte en ciudad imperial. Es el periodo de los comuneros, de Carlos V y del Siglo de Oro.

Este historiador, que desde 2018 es miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ha apostillado que su libro sobre Toledo permite al lector poner en valor hechos simbólicos y darse cuenta de que "las cosas no son casuales y de que hay un gran recorrido (histórico y cultural) detrás de nosotros".

