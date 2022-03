Un total de 35 personas con Síndrome de Down desfilarán este viernes en Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha mostrado su apoyo este lunes a la organización del desfile inclusivo ‘Más que moda’, que forma parte de las actividades que se van a desarrollar durante toda la semana con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down y que supone dar mayor visibilidad a las personas con síndrome de Down en la ciudad.

Así lo ha asegurado el viceportavoz del equipo de Gobierno, Daniel Tito, en la presentación del desfile inclusivo, que organiza la Asociación Down Talavera el próximo 25 de marzo a las 19.30 horas en el Mercado de Abastos en colaboración con el Ayuntamiento de Talavera, y en la que participarán 35 personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de Talavera y la provincia de Toledo.

El edil ha destacado la importante labor que realiza Down Talavera para trabajar por la inclusión de las personas con Síndrome Down, reivindicando sus derechos y reclamando oportunidades “para alcanzar la plena inclusión en todos los ámbitos de su vida”, pero además ha añadido que este año la asociación se suma a la campaña nacional de Down España con el lema #GraciasPorTanto.

Pasos hacia una mayor concienciación

En este sentido, ha querido agradecer los “pasos hacia adelante” que se están dando para lograr una mayor concienciación, como es el caso de la organización de este desfile inclusivo, así como a las personas que altruistamente lo hacen posible.

Por su parte, la representante de Down Talavera, Sara de Lucas, junto a la trabajadora social, Natalia Molina, han recordado que en el año 2020 se llevó a cabo la primera edición de este desfile que fue todo un éxito y que se retoma este año con el apoyo de la firma de moda ‘Pan con chocolate’ y el diseñador Diego de la O, además de otros establecimientos de la ciudad.

Junto a los usuarios de Down Talavera desfilarán la concejala de Protección Social y Reducción de la Desigualdad, Nuria Sánchez, el chef talaverano, Carlos Maldonado, o la cantante y madrina de la asociación, María Aguado.

