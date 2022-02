Toledo se suma al Día Mundial contra el Cáncer y reivindica la labor de los voluntarios

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha compartido parte de la jornada de este viernes con la delegación en Toledo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), cuyos voluntarios han instalado una mesa informativa en la plaza del Ayuntamiento para concienciar e informar acerca de esta enfermedad. La alcaldesa ha estado acompañada por el gerente de la Junta Provincial de Toledo de la asociación, Roberto Martínez.

Tolón ha agradecido la labor que la AECC desarrolla en la ciudad y, en concreto, al equipo de voluntarios y voluntarias. En este Día Mundial contra el Cáncer, la asociación lleva como mensaje que "el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer, la solución es la equidad, hablar de inequidad es hablar de desigualdades, y es que no todas las personas en España son iguales frente al cáncer".

Para visibilizar y apoyar esta campaña,el Ayuntamiento iluminará de color verde esta noche, 4 de febrero, algunos espacios y monumentos de la ciudad como el paseo Federico García Lorca del Polígono, la puerta de Alcántara y el torreón de la Cava, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

No hay las mismas oportunidades

Como han explicado desde la asociación, hay ciudadanos que no tienen las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente el cáncer. Hombres y mujeres que no tienen las mismas oportunidades de detectar precozmente el cáncer de colon porque sus Comunidades Autónomas no han conseguido que toda su población de riesgo tenga acceso a los programas de cribado. "El fin último es garantizar el derecho a la salud de todas las personas", ha dicho.

Asimismo, existen personas que tienen que decidir si pagar la luz, el agua o el alquiler o hacer frente a los gastos que provoca la enfermedad; personas que tiene que desplazarme más de una hora, pudiendo llegar a ser hasta cuatro, todos los días para recibir un tratamiento que le puede salvar la vida, o personas que al final de su vida muere con dolor emocional por ausencia de cuidados paliativos con soporte psicológico.

Como objetivo principal de esta campaña y de la asociación, tal y como han avanzado este viernes, esperan que en el medio y largo plazo, trabajando con entidades públicas y privadas, lograr que todas las personas sean iguales frente a la enfermedad.

