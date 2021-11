Cientos de personas se ha echado a las calles de Toledo este jueves en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para protestar contra esta lacra, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 37 mujeres y cinco niños y niñas, y ha dejado a 24 menores huérfanos en España.



Han expresado su repulsa en una manifestación que ha comenzado en el parque de la Vega y ha recorrido parte de las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza de Zocodover, y en cuyo trascurso se han leído diferentes manifiestos.



En el desarrollo de la marcha reivindicativa se han escuchado proclamas, mensajes y eslóganes como 'Por las que están, por las que no están y por las que peligran' o 'Tu puedes poner fin a la violencia contra las mujeres', en una manifestación en la que han participado diferentes colectivos, entre ellos el Consejo Local de la Mujer de Toledo, la Plataforma 8M o Radfem.

Nos queda mucho trabajo por delante pero no vamos a retroceder ni para tomar impulso. Hoy, Toledo dice NO a la violencia machista y lo hace con la convicción de seguir promoviendo la educación y visibilización en torno a esta lacra y también una mayor protección a las víctimas. pic.twitter.com/fCn7wwkTjj — Milagros Tolón (@milagrostolon) November 25, 2021





En las lecturas de los manifiestos se ha recordado que "durante la pandemia de la covid-19 los maltratadores se hicieron aún más extremos" y se ha exigido que haya un juzgado especifico de violencia de género en Toledo y en otras ciudades de la región.



La Plataforma 8M ha subrayado que en la manifestación de este 25 de noviembre han reivindicado "todo lo que no se está haciendo, además de impulsar y seguir gritando para que el año que viene no haya más victimas", mientras que Radfem ha resaltado que "en este 25 de noviembre se reivindica todos los tipos de violencia contra la mujer que existen y como erradicarlos, desde la prostitución hasta querer eliminar la palabra mujer o madre".



También ha participado en la manifestación la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, quien ha manifestado que "queda mucho trabajo todavía tanto a las mujeres y como a los hombres porque desgraciadamente se sigue viendo que las mujeres reciben el acoso y maltrato de violentos".



Asimismo, Tolón ha aseverado que "la sociedad grita basta porque es el momento de seguir avanzado, de concienciar y educar para visibilizar que el maltrato existe y que no depende de estatus sociales".

