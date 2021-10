Ya se sabe cómo será el Palacio de Malpica de Toledo: el Mitma selecciona el proyecto ganador

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, ha seleccionado a los ganadores del Concurso de Proyectos con intervención de Jurado para la adjudicación del proyecto y dirección de Obra para la Rehabilitación Sostenible del 'Palacio de Malpica' de Toledo.

En nota de prensa, el Ministerio ha informado de que se han presentado al Concurso un total de 11 propuestas arquitectónicas, otorgando el jurado de forma unánime, una dotación de 10.000 euros al proyecto ganador bajo el lema: 'Zaguán Adarve Cobertizo', presentado por José Ramón González de la Cal, en representación de PAZ.CAL estudio de arquitectura, S.L.P.

El jurado resalta la propuesta ganadora 'Zaguán Adarve Cobertizo', que valora la gran interpretación de la condición histórica de los patios del inmueble resolviendo espacialmente la conexión de los espacios con una propuesta hábil, clara y potente".

Este primer premio permite al Ministerio iniciar a continuación el procedimiento de contratación del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras con este equipo.

Dos Accésits

Asimismo, el jurado concedió un Accésit dotado con 6.000 euros, a la propuesta de lema 'La Vida Sigue' presentada por Mónica Alberola Peiró en representación de Rubén Picado, María José de Blas, Carlos AsensioWandosell, García Nieves Cabañas Galán, Rafael Valin Alcocer y Juan José Cano Martín.

Y concedió otro Accésit, dotado con 3.000 euros, al lema 'Memento' presentado por Arturo Blanco Herrero en representación de Si me lo cuentan no me lo creo, S.L.P.

El jurado, presidido por Iñaqui Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura, ha destacado la calidad de las propuestas presentadas y ha agradecido el esfuerzo de los distintos equipos participantes.

Proyecto

Concretamente, este proyecto pretende rehabilitar el 'Palacio de Malpica' de Toledo, recuperando el rastro de los elementos singulares que aún conserva y reorganizando el espacio de acuerdo con las necesidades propias del uso que actualmente acoge las Oficinas de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Las intervenciones van dirigidas a una mejora del comportamiento energético de la envolvente y la eficiencia energética de los sistemas de climatización elegidos, favoreciendo la sostenibilidad del edificio.

Asimismo, se pretende su adaptación a las nuevas tecnologías y a la normativa aplicable al uso, en protección de incendios, seguridad y salud, accesibilidad, salubridad y ahorro energético.

