Importante victoria de un ayuntamiento de Toledo en un largo proceso judicial por la residencia de mayores

El Ayuntamiento de Magán ha ganado la demanda contra la empresa “Residencia de Magán S.L.”, propietaria de la antigua residencia de mayores de esta localidad toledana y condenada por el Juzgado de 1.ª Instancia número 4 de Toledo a devolver a las arcas municipales 720.000 euros más los intereses desde 2006, según informa el Consistorio en un comunicado al que ha tenido acceso EL DIGITAL CLM.

A pesar de la complejidad de este caso judicial en el que ha estado inmerso el Ayuntamiento durante casi 4 años desde que el actual Equipo de Gobierno decidió interponer la demanda, y que aún no ha llegado a su fin pues la Sentencia es recurrible, el Ayuntamiento explica en su comunicado, "por su interés público", algunas circunstancias "tal como han quedado acreditadas en la sentencia".

Tal como recoge la sentencia, hace 15 años, en el año 2006, se entregó por el Ayuntamiento de Magán a la empresa “Residencia de Magán S.L.” el primer pago por la cantidad de 720.000 euros de los 1.682.833 euros del total del precio fijado por la compra que quiso realizar el Ayuntamiento de la antigua Residencia de ancianos de Magán.

Como es sabido y según explica el Ayuntamiento, "la operación se frustró porque el acuerdo era que la Residencia de ancianos sería entregada libre de cargas acordándose verbalmente en aquel entonces que con el primer pago de los 720.000 euros sería utilizado por la empresa vendedora para cancelar la hipoteca que había sobre la Residencia". La sentencia reconoce que "la empresa vendedora incumplió su acuerdo a no cancelar la hipoteca", dice el comunicado del Ayuntamiento.

Residencia de mayores de Magán (Toledo)

Ruptura de la operación

"El desacuerdo devino en que ni la empresa canceló la hipoteca ni entregó la antigua Residencia ni devolvió el dinero, y en consecuencia tampoco el Ayuntamiento realizó el pago restante, pero considerando que la ruptura de la operación implicaba la devolución de los 720.000 euros", afirma el Consistorio en su comunicado.

También la sentencia "exonera al Ayuntamiento de Magán del incumplimiento que alegaba la empresa consistente en no entregar el resto del dinero, expresando la sentencia que estaba justificado que no se pagase el resto del dinero a la espera de la cancelación de la hipoteca".

Sea como fuere, y tal como explica la nota oficial, "con los datos de los que disponíamos en 2018 el Equipo de Gobierno consideró exigir a través de dicha demanda que se devolviese el dinero por parte de la empresa que es lo que ha estimado el Juez, condenando a dicha empresa a la devolución de los 720.000 € más los intereses, lo cuales supondrán otros cientos de miles de euros, que esta Corporación va a seguir peleando hasta que estén íntegramente depositados en nuestras arcas municipales, como no puede ser de otro manera, aunque desde luego no se entienda bien, que corporaciones municipales anteriores dieran por perdido este dinero o no decidiesen actuar judicialmente".

Por último, el Ayuntamiento informa "de que el próximo martes se va a convocar la Junta de Gobierno Local para, entre otros asuntos, dar cuenta de la sentencia y ordenar al servicio jurídico que interponga una solicitud de ejecución provisional de la sentencia por si el Ayuntamiento pudiera recuperar cuanto antes el dinero a pesar de que la Sentencia puede ser recurrida".

