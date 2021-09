Talavera trabaja sobre tres zonas diferentes para convertirlas en suelo industrial logístico

La portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina (Toledo), Flora Bellón, ha dado a conocer los últimos avances del equipo de Gobierno con el Ejecutivo autonómico en el proyecto de desarrollo de suelo industrial logístico dentro del término municipal de Talavera, con la toma de conocimiento del estudio técnico de la Dirección General de Planificación Territorial de la Consejería de Fomento.

La portavoz ha recordado que este estudio se ha elaborado en base al protocolo que se firmó con la Consejería el 29 de enero de 2021 y en el que se han valorado las características y condicionantes ambientales, naturales, topográficos, de accesos y de infraestructuras de diferentes zonas: en primer lugar la zona reservada para la implantación de la Plataforma Logística junto a Talavera la Nueva, otra en el entorno del Polígono Industrial Torrehierro y una más ubicada en la salida de Talavera hacia Madrid.

Ha indicado que, una vez se concluya el análisis de este estudio, se tomarán las decisiones oportunas en función de los condicionantes de cada una de las zonas, puesto que el equipo de Gobierno "está sentando las bases para desarrollar ese suelo industrial logístico pero sin sorpresas y con seguridad".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno del Partido Popular, después de 8 años de mandato en el Ayuntamiento, optó por reservar una zona con un yacimiento arqueológico, dos arroyos, dos líneas de alta tensión y 48 unidades inmobiliarias, esto es, según la portavoz, "una serie de condicionantes que podrían bloquear y dificultar esa generación de suelo industrial logístico".

Por ello, ha reiterado que el equipo de Gobierno tomó la decisión de buscar suelo industrial en cualquier zona que "nos sirviese de forma real, efectiva y segura" para desarrollar suelo industrial logístico, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Problema estructural

Igualmente, ha recalcado que lo que quiere el Gobierno municipal "es solucionar un problema estructural de raíz que siempre ha tenido Talavera y que es el de disponer de suelo industrial", pero que se tome "la mejor decisión" y este estudio, ha indicado la portavoz, "es un primer paso que nos pone de manifiesto de forma segura qué tipo de características tiene cada una de las tres zonas que se han analizado, para que no haya bloqueo con la tramitación administrativa que se tiene que poner en marcha por la existencia de condicionantes que retrasen el desarrolle suelo industrial".

"Si en 8 años no hubo tiempo de realizar un estudio que permitiese ir abriendo el camino a toda esa tramitación, a esas modificaciones e instrumentos urbanísticos, les aseguro que ahora estaríamos muchísimo más avanzados en lo que todos deseamos que es tener suelo industrial logístico en la ciudad", ha manifestado la portavoz.

Por último, ha puesto en valor la plena colaboración del Ayuntamiento y el Gobierno regional, a través de la Consejería Fomento, para desarrollar suelo industrial y, en concreto, "grandes parcelas que es lo que se demanda actualmente y no generar micro parcelas destinadas a uso comercial que no están demandadas, que no solucionan el problema y que es el resultado de 8 años de gestión del PP en la ciudad".

