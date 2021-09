Mora calienta motores para una feria especial y deseada

Este martes arrancan los actos que el Ayuntamiento de Mora ha programado con motivo de sus Ferias y Fiestas 2021 en honor a su patrón, el Cristo de la Vera Cruz. Estas fiestas se alargarán hasta el próximo lunes día 20 y como ha dicho el alcalde Emilio Bravo será “una feria diferente por la situación de pandemia a que aún vivimos pero que afrontamos con muchas ganas e ilusión de disfrutar."

Dentro del programa de actos preparados por el ayuntamiento destaca el Festival Taurino que se celebrará el próximo domingo día 19 a las 18:00 horas con la participación de varios diestros locales a beneficio de Caritas, Cruz Roja y Manos Unidas. "Es un festival con el que queremos demostrar el apoyo del ayuntamiento a la tauromaquia, especialmente a los toreros y promesas locales, así como a las ONG para las que irán los beneficios”, indicaba Bravo.

En el acto de presentación del festejo también estuvo el matador Eugenio de Mora, figura del toreo y en esta ocasión representante de laempresa organizadora del evento. El diestro agradecía “la colaboración que siempre ha demostrado nuestro ayuntamiento a la fiesta”, congratulándose de poder organizar este Festival para recaudar fondos para las tres ONG en su pueblo, Mora, “donde contaremos con novillos de Conde de Mayalde, que cuando supo de esta iniciativa solidaria también puso todo de su parte para que fuese un éxito.”

El precio de la localidad es de 15€ general y de 5€ para niños (de 6 a 12 años), que se puede adquirir en la Oficina de turismo y en la taquilla de la plaza. “Precios populares”, con los que Ayuntamiento y empresa esperan la masiva asistencia de aficionados para asistir a este festejo benéfico.

Verbenas, folclore y copla

La programación también cuenta con verbenas, folclore, copla, canción española, tributos y conciertos gratuitos en el auditorio municipal, “entre los que destaca el de Celtas Cortos el próximo viernes 17 a las 23:00 horas, o el de Ángel Garcia el lunes 20 a las 21:30 horas” apuntaba Bravo. A ello hay que unir representaciones en el Teatro Principal de Mora donde se representarán la obra “Juntos” con Kiti Manver y Gorka Otxoa entre otros, o la archicocida compañía de teatro Yllana, que en esta ocasión representará la comedia Greenpiss, una divertida sátira ecológica .

Espectáculos infantiles, carrera de cintas, día de la bicicleta y una gimkana deportiva completan la programación de actos Festivos para esta Feria 2021 en la localidad moracha.

El alcalde de Mora ha indicado que realizar estas Feria y Fiestas 2021 “ha sido una decisión que he meditado mucho junto a mi equipo de Gobierno, tras preguntar a muchos de nuestros vecinos, motivo por el cuál, sé y asumo que la decisión de llevarla a cabo no será del agrado de todos, como tampoco lo hubiera sido si la decisión final fuese la de no celebrar nuestras fiestas”.

Bravo es consciente de la situación excepcional que vivimos actualmente, de los miedos y preocupaciones de sus vecinos, pero también de los anhelos y ganas de desconectar de más de un año y medio de pandemia, por lo que indica que es responsabilidad de su gobierno y la suya propia, hacer lo que cree que quieren la mayoría de sus vecinos.

