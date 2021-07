La decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de reabrir el Hospitalito del Rey como centro de salud mental y no como residencia de ancianos en el Casco Histórico de Toledo, uso que mantuvo hasta su cierre por reforma hace ya más de una década, por el momento solo cuenta con un único apoyo público.

Solamente la Federación de Salud Mental Castilla-La Mancha ha dado su visto bueno a que el centro sociosanitario vaya a ser reconvertido, tras una última inversión pública de 624.000 euros recientemente aprobada por parte de la Junta, para atender desde el próximo año a 60 personas con enfermedad mental grave.

Los sindicatos, la oposición y los vecinos del Casco Histórico toledano (uno de los más envejecidos de la capital regional) no entienden por qué el Hospitalito, tras años de reformas y de reivindicaciones para conseguir su reapertura, va a perder su función como residencia de ancianos, un giro de timón que no ha sido consensuado y que ha tomado unilateralmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las asociaciones de vecinos de Toledo y la plataforma 'Hospitalito YA' están recogiendo firmas para detener el cambio de uso del recurso asistencial e incluso el líder de la oposición en Castilla-La Mancha, el 'popular' Paco Núñez, ha prometido que si es elegido presidente de la Junta en 2023 una de sus primeras medidas será reabrir el centro como centro de mayores.

Adscrito a Sanidad

Sin embargo, el Gobierno de Emiliano García-Page no cede a las presiones y se mantiene firme en su decisión. Durante una entrevista publicada este domingo por la agencia de noticias Europa Press, la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Bárbara García, ha descartado que el Casco Histórico de Toledo vaya a contar con una residencia de mayores a corto plazo.

García ha recordado que el Hospitalito "lleva cerrado tiempo" y defiende que no hay necesidad real de abrir una nueva residencia pública de ancianos en la ciudad de Toledo. "No es que se deje de dar actividad en un centro ni que haya residentes que no sepamos dónde reubicar, no es el caso", ha apuntado.

Además, ha informado de que el Hospitalito del Rey ya está adscrito a la Consejería de Sanidad para su uso como centro de salud mental. "Lo importante ahora es que se le va a dar un uso. Creo que tenemos que estar contentos de que se abran las puertas a un uso para atender a las personas", ha finiquitado.