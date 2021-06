Preocupación del PP al confirmarse el cierre de la vivienda tutelada de la Diputación de Toledo

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación, Pedro Congosto, ha reclamado este lunes explicaciones al Equipo de Gobierno del PSOE, que preside Álvaro Gutiérrez, sobre las razones para trasladar a las seis personas que han ocupado hasta el momento la vivienda tutelada dependiente de la Diputación, a la Residencia Social Asistida ‘San José’ (RSA), "ante el total silencio y el oscurantismo de los socialistas", que, según el portavoz popular, sólo han reconocido el cierre de este servicio cuando el PP ha sacado esta información a la luz.



Así lo ha manifestado Congosto en el Pleno de la institución provincial, en el que el Grupo Popular ha presentado una batería de preguntas respecto a los planes del Gobierno de Gutiérrez de cerrar esta instalación el 15 de julio y trasladar a estas personas a la RSA. A una zona que, según las informaciones que han conocido los diputados del PP, podría no reunir las condiciones óptimas para dicho traslado. El PSOE no presenta ningún informe de profesionales que avale este traslado, según el PP.



En este sentido, Congosto ha preguntado al Equipo de Gobierno “si se ha contado con la opinión de los residentes respecto a este cambio y sus consecuencias”, así como “si existe algún informe elaborado por profesionales recomendando el cierre de esta vivienda tutelada y el traslado a la RSA”. Un informe que el Equipo de Gobierno del PSOE no ha aclarado si existe y que, en cualquier caso, no ha querido mostrar ante el Pleno, como el Grupo Popular ha solicitado.



En la batería de preguntas presentadas por el PP, los populares han pedido también al Equipo de Gobierno del PSOE que aclare “si se han evaluado e informado los efectos psicológicos que pueda tener el cambio para estos residentes, que ya habían adquirido lazos vecinales, amistades y conocen el barrio en el que se han arraigado y por el que se han movido hasta la actualidad”.

Una zona que podría no reunir las condiciones óptimas

Por otro lado, Congosto ha explicado que el PP quiere saber también “en qué situación se encuentra el pabellón 2, unidad 5, de la RSA, que parece ser el destino inminente para estas seis personas”, ya que esta parte de la residencia “ahora mismo se usa para atender por cortos periodos de tiempo a las personas que vienen del hospital” y hay informaciones que apuntan a que podría no reunir las condiciones necesarias para estas personas.



“Queremos saber si estas instalaciones cuentan con los baños y aseos necesarios y si están en el estado óptimo de salubridad para que vivan las seis personas que hasta ahora disfrutaban de la vivienda tutelada”, ha asegurado el portavoz popular, quien ha preguntado a Gutiérrez “si piensa seguir devaluando la calidad de vida de los residentes a fuerza de instalarlos en habitaciones compartidas y sin baño en la RSA”.



Así, ha planteado “por qué no se ha anunciado este cambio como hace habitualmente el Equipo de Gobierno ante los medios de comunicación en cuestiones sociales” y ha manifestado que, tal vez, haya sido “por vergüenza”, ya que el traslado se hace “a un lugar que no reúne las mismas condiciones de las que disfrutaban hasta ahora”.



“Desde el PP mostramos nuestra preocupación ante una decisión, una circunstancia alarmante puesto que nos recuerda a situaciones anteriores, ya que el PSOE es especialista en cerrar centros de mayores y asistenciales, como ocurrió en su momento con la Residencia de Mayores ‘San Juan de Dios’”, ha recordado Congosto.