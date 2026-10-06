Familiares tienen que ayudar a enterrar a sus seres queridos por falta de personal en Guadalajara, según el PSOE

El cementerio municipal de Guadalajara se encuentra en una situación "límite" por la falta de personal y ya se han producido casos en los que familiares han tenido que ayudar a enterrar a sus propios seres queridos, según ha denunciado este martes el PSOE municipal.

El concejal y viceportavoz socialista, Juan Flores, se ha desplazado hasta las instalaciones para reclamar al Ayuntamiento medidas urgentes ante la reducción de la plantilla. Según ha explicado, solo cinco trabajadores están actualmente en activo, menos de la mitad de la plantilla.

"Ya se han dado casos de familiares que han tenido que ayudar a enterrar a sus seres queridos por esa falta de personal", ha afirmado Flores, que ha alertado de que la situación puede llegar al extremo de que no haya trabajadores suficientes para realizar enterramientos.

La falta de efectivos está provocando, según el PSOE, una sobrecarga de trabajo para los empleados que permanecen en activo. Una situación que, de acuerdo con Flores, llega hasta el punto de impedirles disfrutar de días de asuntos propios a los que tienen derecho.

Una sobrecarga inhumana que no les permite ni siquiera coger días de asuntos propios", ha denunciado el edil.

Críticas al estado del cementerio

El PSOE también ha aprovechado su visita para denunciar el estado de las instalaciones. Flores ha señalado la falta de material y herramientas y ha criticado el abandono de distintas zonas del recinto.

Entre las imágenes que, según los socialistas, han circulado en los últimos días en redes sociales figuran vehículos abandonados en el aparcamiento, que habría acabado convertido en un improvisado desguace, además de obras paralizadas en el interior del cementerio.

El concejal ha reclamado a la alcaldesa, Ana Guarinos, que adopte medidas "inmediatas" para garantizar el funcionamiento del servicio y mejorar las condiciones de los trabajadores.

"¿Se merece la ciudadanía de Guadalajara un servicio público como el que están recibiendo? Al final, todo parece derivar en un intento de desmantelar este servicio público, como no, para privatizarlo. Los trabajadores no pueden seguir así", ha afirmado Flores.

El edil socialista ha advertido de que, si el Ayuntamiento no actúa, el PSOE pedirá la intervención de los sindicatos y de la Inspección de Trabajo para que investiguen la situación.