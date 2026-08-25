Todo listo para las Ferias de Guadalajara: más de 300 actividades, cinco encierros y música para todos los públicos

Guadalajara celebrará este septiembre sus Ferias y Fiestas de 2026 con más de 300 actividades, una programación presentada este martes por la alcaldesa, Ana Guarinos, y el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, que incorpora novedades como un quinto encierro y un pregón infantil.

Este año, los días grandes de Guadalajara contarán con una "programación que supera las 300 actividades y que volverá a convertir a la ciudad en un gran espacio de convivencia, participación y celebración durante todo el mes de septiembre".

Durante la presentación, la regidora ha destacado el trabajo desarrollado por la concejalía de Festejos, así como el conjunto de áreas municipales implicadas, las asociaciones, peñas, colectivos, clubes deportivos, Fuerzas y Cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y trabajadores municipales que, en palabras de Guarinos, son quienes "hacen posible una programación extensa, variada y para todas las edades". La alcaldesa también ha resaltado el papel de las peñas, a las que considera "el alma y la esencia de las Fiestas y Ferias de Guadalajara".

Unas fiestas llenas de novedades

La ciudad recuperará la tradicional Fiesta de los Bomberos, una de las actividades más demandadas por las familias y por los más pequeños. Esta volverá a incluir talleres, exhibiciones y demostraciones con el fin de "acercar a la ciudadanía la importante labor que realiza el servicio municipal de extinción de incendios".

En línea con las novedades de esta edición, Guadalajara acogerá la celebración de un quinto encierro por el casco histórico, que se sumará a los ya programados. El martes 15 de septiembre, guadalajareños y visitantes presenciarán por primera vez la cabestrada "Saleri II", un homenaje al histórico torero alcarreño que permitirá recorrer el itinerario del encierro desde el Mercado de Abastos hasta la Plaza de Toros.

Esta cabestrada se completará con la incorporación de un nuevo cabezudo, que será presentado antes de integrarse en la comparsa de gigantes y cabezudos que también realizarán el recorrido del encierro tras la cabestrada, junto a la tradicional animación musical.

En cuanto a la seguridad durante los eventos taurinos, el Ayuntamiento implantará un sistema de entradas gratuitas a la Plaza de Toros durante los encierros, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar el control del aforo. López Pomeda ha recordado que siguen reforzando las medidas de seguridad implantadas en los nuevos encierros y ha anunciado mejoras adicionales en puntos estratégicos del recorrido para facilitar evacuaciones rápidas en caso de necesidad.

Según el concejal de Festejos, se distribuirán alrededor de 7.000 entradas diarias. La mitad se reservarán para las peñas de la ciudad y la otra mitad para el resto de aficionados. En este sentido, los vecinos empadronados tendrán prioridad en la retirada de entradas entre los días 1 y 3 de septiembre, pudiendo obtener hasta dos entradas por persona y festejo. Posteriormente, las localidades disponibles se pondrán a disposición del público general entre el 9 y el 14 de septiembre.

La alcaldesa también ha anunciado la instalación de un punto de información permanente en la plaza del Jardinillo. Allí, vecinos y visitantes podrán consultar horarios, ubicaciones y toda la programación festiva. Desde este espacio se repartirán programas oficiales junto a otros puntos de distribución habilitados en dependencias municipales, centros sociales y la Oficina de Turismo.

Este año se imprimirán alrededor de 70.000 programas, casi el doble que en ediciones anteriores, con el objetivo de facilitar que cualquier vecino pueda disponer de la programación completa en formato papel.

Guadalajara con la música

Guadalajara arrancará con una nueva edición del Festival Gigante y continuará con actuaciones de primer nivel como Hombres G, Malú, Leire Martínez y la Orquesta Panorama. También habrá conciertos gratuitos repartidos por los distintos espacios de la ciudad.

La plaza de Santo Domingo, volverá a convertirse en uno de los principales epicentros musicales con las actuaciones a Nacha Pop, La Frontera, Cristina Ramos, La Banda Sabinera, así como grandes espectáculos de orquesta como Benidorm Show y Vulcano Show.

Entre las novedades musicales, la actuación de la Orquesta Panorama, prevista para la víspera de la Virgen de la Antigua, se trasladará al entorno de la Concatedral de Santa María, creando un gran espacio de encuentro en pleno casco histórico.

Los más pequeños serán protagonistas

Por primera vez, estas fiestas incorporan un pregón y un chupinazo infantil, que tendrá lugar el 16 de septiembre y correrá a manos de los integrantes del Consejo de Infancia, Adolescencia y Juventud. También habrá miniencierros, encierro chico, recortes infantiles, espectáculos familiares, fiesta de la espuma, talleres, conciertos para niños y diversas propuestas deportivas y culturales repartidas por toda la ciudad.

Las atracciones permanecerán abiertas hasta el 21 de septiembre, manteniendo el Día de la Infancia con descuentos del 50 % y las jornadas sin ruido para facilitar la participación de personas con trastorno del espectro autista o hipersensibilidad sensorial.

Tradición, cultura, deporte y solidaridad

Los actos en honor a la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara, seguirán formando parte de la programación e incluirán los traslados de la imagen, la novena, la ofrenda floral, la misa mayor, la procesión del 8 de septiembre y la tradicional hoguera y espectáculo pirotécnico que pondrán el broche final a la jornada.

El 13 de septiembre, se celebrará el tradicional Desfile Inaugural de Carrozas, que este año estará dedicado a las Bellas Artes. El deporte volverá a tener un papel protagonista con competiciones de fútbol, baloncesto, rugby, pádel, atletismo, ciclismo, golf y otras disciplinas.

En el ámbito cultural también se desarrollarán exposiciones, representaciones teatrales, el Festival Nacional de Folclore, el Ágora de la Poesía y actividades patrimoniales en los Torreones del Alamín y Álvar Fáñez.

El pregón oficial de las fiestas será pronunciado por el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez, cuya vinculación con Guadalajara fue destacada por Guarinos como ejemplo de compromiso con el desarrollo, el conocimiento y la igualdad de oportunidades en la ciudad.

Tras la presentación, la alcaldesa ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas "con alegría, ilusión, responsabilidad, respeto y convivencia", con el objetivo de que Guadalajara siga siendo un ejemplo de participación, hospitalidad y celebración compartida.