Un robo de cable en Guadalajara provoca retrasos en las líneas C-2 y C-8 de Cercanías de Madrid

Un tren de Cercanías de Renfe. Imagen de archivo EFE

Los ladrones de cableado de las infraestructuras ferroviarias se están cebando con Castilla-La Mancha en los últimos meses. Este miércoles, un robo de cable de madrugada en un tramo que pasa por Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha afectado al servicio de Cercanías de Madrid.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, se han registrado pequeños retrasos en las frecuencias habituales de paso desde primera hora de la mañana en las líneas C-2 (Guadalajara-Chamartín) y C-8 (Guadalajara-Cercedilla).

En concreto, una veintena de trenes de Cercanías se han visto afectados desde el inicio del servicio hasta las 9 horas, con unos retrasos medios de entre 10 y 12 minutos.

⚠️Se están registrando retrasos en las líneas C2, C8 y Civis del núcleo de cercanías de Madrid debido a un robo de cable en Azuqueca. — INFOAdif (@InfoAdif) August 19, 2026

Asimismo, también ha afectado a los trenes Civis.

En la zona del robo "está trabajando" personal de Adif para reponer el material sustraído a la mayor brevedad posible.