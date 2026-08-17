Declarado un incendio de nivel 1 en Galápagos (Guadalajara) por la afección del humo a algunas viviendas

Un incendio forestal se ha originado en la tarde de este lunes en Galápagos (Guadalajara), en el Residencial Montelar de Galápagos. El fuego se ha declarado de nivel 1 de emergencia debido a la afección de humo a algunas viviendas.

Según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), se ha detectado a las 17 horas por un particular, que ha alertado de la columna de humo.

En la extinción de las llamas ya han participado 12 medios, dos de ellos aéreos, y 44 personas.

Incendios

En Castilla -La Mancha continúan pendientes de extinción, aunque ya controlados, los fuegos de El Recuenco y La Mierla, que ha cumplido más de un mes desde su detección. Además, hay otro en Palomares del Campo (Cuenca) pendiente de control.

Según el Infocam, este lunes el índice de propagación de incendios forestales es de riesgo muy alto en prácticamente toda la comunidad autónoma, excepto en el este de la región y el centro de las provincias de Toledo y Ciudad Real.